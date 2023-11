Na pracovní schůzky se připojují přes počítač, v práci hledají smysl a po studiu automaticky nezakládají rodinu.

V brněnské KBC Global Services sladí práci s osobním životem nejen mladí | Foto: KBC

Mileniálové a generace Z se brzy stanou hybnou sílou ekonomiky v Česku. Mileniálové jsou lidé narození mezi lety 1981 a 1996, pamatují si zmrzlinu od Family Frost i útok na dvojčata v New Yorku. Zástupci generace Z se narodili mezi roky 1997 a 2010 a vyrostli v online světě. Spojuje je, že od mala používají technologie, orientují se v obrovském množství informací na internetu a mnozí mají zkušenosti i ze zahraničí.

Nová studie společnosti Deloitte, která mezi oběma generacemi provedla v Česku výzkum, ukazuje, že pro mladé je na prvním místě balanc mezi prací a osobním životem. U řady profesí jim ho umožňuje flexibilní pracovní doba a možnost práce na dálku.

Dopoledne práce, odpoledne divadlo

Jitka Kolářová, která pracuje jako Senior Learning Partner a stará se o vzdělávání kolegů v brněnské pobočce KBC Global Services, říká, že se díky flexibilní práci stíhá věnovat i herectví. „Ráno se připojím na schůzky, pak pracuji z domova a odpoledne jdu na zkoušku do divadla. Většinu týdne pracuji z domu, úkoly si organizuji podle sebe a ušetřím hodně času tím, že nemusím přejíždět z domu do práce,“ vysvětluje.

Studie ukazuje, že zhruba 70 % mladých, kteří už částečně pracují na dálku, by uvažovalo nad změnou práce, pokud by je zaměstnavatel požádal o úplný návrat do kanceláří. Podle Radky Nedelčevové, která se v KBC Global Services věnuje personalistice, jsou částečné úvazky vstupenkou do světa práce: „Student u nás může ze začátku pracovat klidně jen deset hodin týdně a z domova, je to vždy o dohodě. Při škole se u nás rozhlédne a pak se často zaměří na to, co ho láká nejvíc.“

Centrum sdílených služeb KBC Global Services sídlí v Brně, zdokonaluje a zajišťuje podpůrné služby pro banky a pojišťovny napříč Evropou. Pro mladé lidi je na volných pozicích zajímavé i to, že většina komunikace je v angličtině, kolegové pochází z různých koutů světa a každý se může vypracovat tam, kam ho to táhne nejvíc.

Radka dobře ví, o čem mluví. Sama v KBC Global Services začala na brigádě při škole a dnes zastává roli Business Partnera HR. Mezitím si odskočila studovat do Austrálie a vyzkoušela ve firmě i jiné pozice. Mladá generace nepotřebuje pracovat přesčasy, aby se zalíbila šéfovi a prioritou pro ni není ani medaile zaměstnance měsíce – důležité je, aby jí práce dávala smysl.

Trápí je peníze i klimatické krize

Ačkoliv je pro mileniály a generaci Z typické, že si prodlužují mládí a hned po studiu se nepouští do svatby nebo dětí, nežijí s hlavou v oblacích. Stejně jako jiné generace čelí stresu a pod neustálým tlakem si podle studie přijde přes 30 % z nich.

Trápí je hlavně rostoucí náklady, malé finanční úspory, důsledky klimatické krize a řeší i rodinné vztahy – hlavně starší mileniálové jsou navíc i tzv. sendvičovou generací, zaopatřují vlastní děti a zároveň se starají o své rodiče. I proto je pro ně práce, kterou si zorganizují podle sebe a udělají odkudkoliv, tolik důležitá.

Flákají se tedy mladí? Ne, jen to mají nastavené jinak.