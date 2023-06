FM CITY FEST přivítá své návštěvníky 23.-24. června v industriálním areálu textilky Slezan.

Na největším festivalu v podhůří Beskyd se představí více než 30 vystupujících na 3 pódiích, mezi nimiž zaznívají jména, jako je Ewa Farna, Mig 21, Tomáš Klus, Horkýže Slíže, Calin, Mirai, Xindl X, Vypsaná Fixa, Michal Hrůza, We Are Domi, Jaroslav Uhlíř a další. Pomyslnou třešničkou hudebního programu a překvapením celého pátého ročníku je bosenská kapela Dubioza Kolektiv, která je známá z line-upů těch nejproslulejších evropských festivalů pro svůj ojedinělý hudební rozsah a nezapomenutelnou show. Celý program doplní festivalová afterparty, kde se představí oblíbení Dj’s, a to Dj Lowa nebo Dj Srp. Festival tak ani letos nezapře své pestré multižánrové a mezigenerační rozpětí okořeněné exkluzivitou připraveného programu, na kterém si od svého počátku zakládá. Ostatně jak dodávají sami organizátoři: „Naší filozofií je i nadále zprostředkovávat lidem z frýdecko-místecka něco ojedinělého, něco, co neuvidí na dalších padesáti festivalech v okolí a investice do vstupenky jakožto zážitku tak pro ně získá své opodstatnění. V dnešní přehlcené době není snadné neustále přicházet s něčím novým a překvapovat, ale věříme, že se nám to zatím daří.“ Velkou novinkou celého festivalu je i nový koncept Stand Up zóny, který letos představí 7 pádů Honzy Dědka a jeho hvězdné hosty live. Návštěvníci se tak mohou těšit na to, že se do horkého křesla usadí třeba Štěpán Kozub, Robin Ferro, Petr Jablonský, Kristýna Leichtová, Petr Švancara, Jaromír Nosek nebo Josef Polášek. Na festivalu si tak najdou své úplně všichni, od milovníků hudby přes fanoušky talk show až po nadšence do nejrůznějších zábavných aktivit.

Právě pro ty bude celý festivalový program doplněn o gastroshow a řadu dalších doprovodných aktivit, které budou rozprostřeny jako již tradičně v Chill Out zóně a nově také v Design zóně. Obě zóny se budou rozprostírat přes dvě patra a nabídnou bohatý doprovodný program. „Letošní spojení Chill Out zóny a Design zóny přinese úplně nový koncept zábavy, kde si přijdou na své jak děti, tak dospělí. Naším cílem bylo zpestřit doprovodný program a rozšířit návštěvníkům nabídku aktivit a míst k odpočinku, které mohou vyzkoušet mezi jednotlivými koncerty,“ zakončuje jeden z organizátorů FM CITY FEST, Mirai Navrátil.

O narůstající oblíbenosti frýdecko-místeckého festivalu svědčí každoročně stoupající zájem. Předchozí ročníky FM CITY FEST byly několik dní před jeho zahájením beznadějně vyprodané, letos to vypadá, že festival bude hlásit „VYPRODÁNO“ už několik týdnů před svým zahájením.

Za FM CITY FEST,

Mirai Navrátil, Jakub Najdek, Mikuláš Dohnal

FM CITY FEST – pořádá společnost Evolution Brothers, s.r.o., kterou založili a řídí Mirai Navrátil, Jakub Najdek a Mikuláš Dohnal. Myšlenka festivalu vznikla v roce 2017 a následující rok proběhl první ročník FM CITY FEST. Celý festival je zasazen do industriálního prostředí bývalé textilky Slezan.

Evolution Brothers pořádá kulturní a společenské akce ve Frýdku-Místku již několik let a jejich silnou stránkou jsou kulturní a společenské akce.

Celý projekt je podpořen statutárním městem Frýdek-Místek a Moravskoslezským krajem.

