Společnost Samsung představila modely Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ a Galaxy S23, a zahájila tak novou éru v historii chytrých telefonů Samsung Galaxy. Zájemci se můžou těšit na jedinečné kreativní zážitky se špičkovou fotografickou technikou a také bezkonkurenční výkon, o který se stará zbrusu nová technologie Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Modelu Ultra samozřejmě nechybí elektronické pero S Pen, které výrazně rozšiřuje možnosti pro práci i zábavu. To vše k dispozici v atraktivním, a přitom ekologicky šetrném provedení.

Foto: SAMSUNG ČR

Fotoaparát s vyšším rozlišením a spoustou kreativních možností do denního i nočního prostředí

S Galaxy S23 Ultra se může každý těšit na fenomenální fotografie i videa. Do výbavy patří nejvyspělejší fotografický systém, jaký telefon Galaxy kdy měl, vhodný prakticky do jakýchkoli světelných podmínek, s neuvěřitelně kvalitní kresbou detailů. Díky vynikajícím funkcím nočního fotografování a natáčení jsou výsledky skvělé v jakékoli době a prostředí. Chcete si natočit koncert oblíbené hudební hvězdy, udělat si selfie v mořském akváriu nebo si prostě pořídit památku na příjemnou večeři s přáteli? V každém případě se můžete těšit na ostřejší fotografie i videa. O šum, který tak často fotografiím ve slabém světle škodí, se spolehlivě postarají algoritmy digitálního zpracování obrazu s umělou inteligencí – jejich specialitou je zachování detailů a barevných odstínů.

Zdroj: SAMSUNG ČR

Vůbec poprvé v řadě Samsung Galaxy tak model Galaxy S23 Ultra nabízí snímač s technologií Adaptive Pixel s výsledným rozlišením 200 megapixelů, který dokáže zaznamenat jakýkoli okamžik s ohromující přesností. K souběžnému zpracování obrazu ve vysokém rozlišení v několika úrovních používá technologii zvanou pixel binning.

Celá řada Galaxy S23 myslí také na selfie fotografie a videa, proto přední fotoaparáty disponují technologií Super HDR a vyšší záznamovou frekvenci, která narostla ze 30 na 60 obr/s.

Zdroj: SAMSUNG ČR

Kreativní jedince jistě potěší možnost využití aplikace Expert RAW, která umožňuje ukládat snímky souběžně ve formátech RAW i JPG, a experimentovat tak s vícenásobnou expozicí. V režimu Astrofotografie se zákazníci zase můžou těšit na skvělé záběry Mléčné dráhy či jiných objektů na noční obloze.

Zdroj: SAMSUNG ČR

Špičkový výkon znamená budoucnost mobilního hraní

Herní vývojáři i samotní hráči touží neustále naplňovat i ty nejodvážnější představy, což si žádá technologii, která překoná veškerá očekávání. Proto firmy Samsung a Qualcomm vylepšily modely Samsung Galaxy pomocí zbrusu nové platformy Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, což je nejvýkonnější platforma v historii řady Galaxy. Baterie modelu Galaxy S23 Ultra s kapacitou 5000 mAh dokáže pohánět výkonnější fotoaparát, aniž by se zvětšily rozměry samotného telefonu. Také grafika modelu Galaxy S23 Ultra zrychlila o víc než 40 % a stejně se zvýšil i výkon umělé inteligence. Znamená to optimalizovaný provoz při fotografování, natáčení, hraní s krátkou odezvou apod. Galaxy S23 Ultra dále přichází s podporou technologie sledování světelných paprsků v reálném čase (real-time ray tracing), jejíž výsledkem je věrnější zobrazení pohybových scén. Zvětšila se i chladicí komora, kterou nyní najdeme na všech telefonech řady Galaxy S23, a to znamená lepší a stabilnější výkon při dlouhém a náročném hraní.

Zdroj: SAMSUNG ČR

Špičkové výkonové parametry modelu Galaxy S23 Ultra přijdou vhod i vzhledem k rozměrnému displeji s úhlopříčkou 6,8 palce neboli 17,2 cm. Není tolik zakřivený do okrajů jako u předchozích modelů, čímž se jeho plocha opticky zvětšuje a zplošťuje, a displej tak nabízí nejlepší obraz v historii chytrých telefonů Samsung Galaxy.

S důrazem na blaho planety

Řada Galaxy S23 přináší nejen skvělé technologie, ale také ekologicky šetrné provedení, a také v tomto smyslu posouvá dosud známé hranice. V porovnání s řadou Galaxy S22 se zvýšil podíl recyklovaných materiálů ze šesti interních komponentů u Galaxy S22 Ultra na 12 interních a externích komponentů u Galaxy S23 Ultra. Řada Galaxy S23 také využívá širší spektrum recyklovaných materiálů než jakékoli jiné smartphony Galaxy, například recyklovaný hliník a sklo, recyklované plasty z vyřazených rybářských sítí, barelů na vodu a PET lahví.

Zdroj: SAMSUNG ČR

Nová řada S23 také jako první představuje ochranné krycí sklo Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 s vylepšenou dlouhodobou trvanlivostí. I při jeho výrobě byl použit recyklovaný obsah, v průměru z 22 procent. Všechny telefony Galaxy S23 se budou prodávat v papírových krabičkách kompletně vyrobených z recyklovaného papíru. S novou řadou Galaxy S23 zkrátka Samsung hodlá minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a zároveň si udržet vysokou úroveň, co se kvality i estetiky týče. O zmenšené ekologické stopě svědčí také certifikát UL ECOLOGO®, který nová řada obdržela.

Dostupnost modelů a předobjednávky

Mobilní telefony Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra se základní pamětí se začnou v České republice prodávat u vybraných prodejců nebo na e-shopu samsung.cz od 17. února 2023, vyšší paměťové varianty už 6. února 2023. Dostupné budou v černé, krémové, zelené a fialové. Velikosti úložiště se pohybují od 8/128 GB až do 12 GB/1 TB, přičemž doporučené maloobchodní ceny začínají na 23 499 Kč pro model Galaxy S23, 29 999 Kč pro Galaxy S23+ a 34 999 Kč pro Galaxy S23 Ultra.

Zdroj: SAMSUNG ČR

Zákazníci, kteří si v období do 16. 2. 2023 (včetně) nebo do vyprodání zásob koupí mobilní telefon Galaxy S23, S23+ nebo S23 Ultra, získají model s dvojnásobně vyšší kapacitou paměti za cenu modelu s kapacitou nižší. Při nákupu stačí zadat slevový kód, v případě nákupu v prodejně slevu uplatní prodejce. Zároveň můžou zájemci po registraci na stránkách www.novysamsung.cz odprodat své staré zařízení a k výkupní ceně navíc získat výkupní bonus ve výši 3 000 Kč. Celkově tak zákazníci v rámci zahajovací nabídky můžou získat bonusy v hodnotě až 8 500 Kč.