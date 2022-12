Máte před sebou vánoční večírek, ples nebo jinou společenskou událost, která vyžaduje formální dress code? Nezapomínejte, že oblek či společenské šaty také musíte doplnit správnou obuví. Jak na to, abyste si neudělali ostudu?

Foto: unsplash.com

Být schopen prezentovat se vybroušeným vzhledem je jistě užitečná dovednost. Každý muž i žena by tak ve svém šatníku měli mít alespoň jeden, nejlépe však dva a více formálních oděvů. Ne vždy je přitom vhodné si k obleku nazout tenisky, i když na mnoha akcích už to dnes není prohřešek. Žádnému muži nezaškodí mít v botníku pánské mokasíny, které lze kombinovat s mnoha outfity.

Co nesmí chybět v pánském botníku?

Boty mohou celý váš look buď dotáhnout k dokonalosti, nebo ho úplně potopit. Proto byste do svého botníku měli kromě tenisek zařadit i trochu formálnější obutí.

Oxfordky

Oxfordky jsou charakteristické uzavřeným šněrováním a patří k perfektním společenským botám, které můžete vytáhnout na téměř jakoukoliv událost, ať už jdete na pohovor, ples, či svatbu. Nejlépe se hodí ke smokingu či obleku v klasické černé, modré nebo šedé barvě. Sáhněte po těch z kůže, které mají minimalistický vzhled a čisté linie. Co se barvy oxfordek týče, záleží na tom, k čemu je chcete nosit. Jednoduchou černou nic nepokazíte a hodí se ke všemu, bát se ale nemusíte ani hnědé.

Derby

Boty typu derby se podobají oxfordkám, ovšem mají otevřené šněrování. Jsou však velmi pohodlné a snadno je sladíte s oblekem. Ideální je v tomto případě leštěný vzhled kůže, ale odvážnější mohou zvolit také materiály jako semiš, který podtrhne spíše uvolněný vzhled. Totéž platí o barvách – černá je vždy formálnější než červená, modrá či zelená.

Monk strap

Pod označením monk strap se skrývají polobotky, které jsou ideální k méně formálním oblekům a outfitům. Je pro ně charakteristická tzv. mnišská přezka místo klasického šněrování. Monk strap jsou velmi oblíbené pro uhlazený styl, který se hodí například na obchodní schůzky, pohovory nebo také k formální večeři. Nejlepší je vybrat kožené s trochou lesku zajišťující rafinovaný vzhled.

Loafers

Loafers neboli nazouváky jsou oblíbené nejen u mužů, ale svou cestu si našly i do dámských botníků. Skvěle se hodí k ležérnějším outfitům, na black-tie akci je raději nedoporučujeme. Jejich výhodou je, že se velmi snadno obouvají. Často také mají zajímavé detaily vepředu, jako jsou třeba třásně či ozdobné spony. Nosit je můžete i ve všední den k džínům. Nezapomínejte ale, že co do formálnosti jsou na nižší úrovni než šněrovací oxfordky.