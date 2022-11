Světový lídr ve svém segmentu, největší zpracovatel žlutého fosforu v Evropě. Ve třech závodech v Česku, Německu a Kazachstánu zaměstnává více než 400 zaměstnanců a 94 % produkce exportuje do 80 zemí pěti kontinentů. Vedle potravinářských a průmyslových aplikací se zaměřuje i na vývoj a výrobu ekologických produktů. To je břeclavská Fosfa, inovativní výrobní společnost třetího tisíciletí. A také firma s takřka stočtyřicetiletou tradicí, která již dvacet let, krok za krokem, prochází hlubokou transformací.

Ivan Baťka, český podnikatel, generální ředitel a jediný akcionář břeclavské společnosti Fosfa. | Foto: Fosfa a.s./archiv

Současný majitel Ivan Baťka převzal v roce 2002 firmu předluženou, působící téměř výhradně na lokálním trhu, se zastaralým výrobním programem zaměřeným na produkty s nízkou přidanou hodnotou. Během dvaceti let z ní vybudoval respektovaného globálního hráče v úzce specializovaném segmentu trhu. Jestliže v době, kdy Ivan Baťka do společnosti vstoupil, měl tento podnik půlmiliardový obrat, takřka dvojnásobné dluhy a menší než desetiprocentní export, dnes je poměr zcela obrácený, obrat přesahuje tři miliardy, firma je bez dluhů a pouze šest procent produkce směřuje na tuzemský trh. Fosfa dodává předním světovým koncernům potravinářské, farmaceutické a další specializované vysoce sofistikované aplikace. A již takřka deset let má na trhu vlastní produkty pod značkou Feel Eco s vysokou přidanou hodnotou, pro které nyní připravuje vstup na zahraniční trhy.

Fosfa strategická

Za proměnou Fosfy stojí několik faktorů. První z nich pojmenoval Ivan Baťka před lety na konferenci Klíčové faktory úspěchu: Najít si úzkou specializaci a v té být nejlepší. Za tou jednoduchou větou je ale řada nelehkých rozhodnutí. Budování firmy krok za krokem – od výrobního programu až po tým. Nebo naopak.

Zdroj: Fosfa a.s./archiv

Pokud jde o výrobní program, je založen na pevné filozofii, která je definována pěti P: „Jsou to jakési rozhodovací vrstvy, které mi dovolují dělat rychlá a někdy i poměrně bolestivá rozhodnutí, jež mohou mít i stamilionové dopady do obratu firmy. Příkladem je zrušení výroby privátních značek detergentů pro nadnárodní řetězce, kdy jsem si uvědomil, že zásadním způsobem nenaplňujeme dvě z vrstev. Toto rozhodnutí nás stálo ročně téměř dvě stě padesát milionů obratu. Ještě bolestnější to ale bylo v prvních letech rozvoje, někdy okolo roku 2007, kdy jsem se rozhodl zásadním způsobem změnit podnikatelský směr a portfolio produktů. Přišli jsme tak o 80% obratu a odstřihli se tak od velkého zahraničního globálního odběratele na němž jsme byli životně závislí a on tuto situace samozřejmě náležitě využíval (na což má samozřejmě právo, pokud to Vy sami podnikatelsky připustíte). Ale já to musel udělat, abychom se mohli změnit, transformovat, nadechnout. Neviděl jsem budoucnost v dalším pokračování v minulosti, či možná ještě lépe řečeno, v podnikatelském „pravěku“, kdy vyrábíte produkty s nízkou přidanou hodnotou a jste závislí jen na několika málo klíčových odběratelích.

Každý nápad zkrátka podrobím optice pěti P a během chvilky mám jasno. Neskutečně tak zrychlím rozhodovací proces, čím se budeme a nebudeme zabývat. Pokud něco neprojde všemi pěti vrstvami, nezabývám se tím. První je Purpose, smysl. Dělat něco beze smyslu je ztráta času. Vždy to musí sloužit zákazníkovi. Druhý jsou lidé, People. Bez nich nemáme nic jen tu hromadu oceli a betonu, jak říkával pan Baťa. Třetí je Product, tedy něco, co vzbuzuje emoce a vášeň, co si lidé zamilují. Pak je tu Platform, jakási systémová základna, bez které to nejde, není zajištěna trvalá stabilita procesů. A pak je tu ten pátý, který považuju možná za nejdůležitější. Process and Process quality. Protože jestli něco ovlivňuje kvalitu produktu, je to právě kvalita procesů. Procesní kvalita je něco, čemu jsem se hodně věnoval a stále věnuji, spoustu let jsem to studoval teoreticky i v praxi. Možná proto, že jsem přišel do firmy, kde žádná kvalita tehdy nebyla. Pomohli mi Baťa a Kaizen,“ říká Ivan Baťka, který nijak nezastírá, že se ve své podnikatelské dráze nechává inspirovat mnoha osobnostmi, od Aristotela a Sokrata přes Tomáše a Jana Antonína Baťovy či Masaakiho Imaie až po Milana Zeleného.

A také přírodou a jejími zákony. I v nich je základ Baťkovy životní i podnikatelské filozofie: „Často zapomínáme na to hlavní, co nás učí příroda a co hlásal i Baťa. V přírodě vše slouží vyššímu principu, vše má smysl a řád. Každý živočišný či rostlinný druh je nositelem služby druhým. Jakmile tuto službu neposkytuje, je nahrazen někým jiným a zaniká. Což samozřejmě může nastat i v případě, že jeho služba je nahrazena, substituována, něčím nebo někým jiným a lepším. Toto velmi dobře věděl i Baťa. Jeho hesla „Náš zákazník – náš pán“ či „Konejme jen takovou práci, která slouží veřejnosti“ o tom svědčí. Věřím těm principům, snažím se je prosazovat ve Fosfě a doufám, že se nám to daří a stávají se součástí DNA naší firemní kultury.“

Fosfa inovativní a technologická

Jestli má Fosfa ve znaku službu, má v něm i inovace. Což je slovo, které lze v posledních dvaceti letech sice slyšet ze všech stran, podobně jako digitalizace nebo automatizace. Často však zůstává prázdné. Ne však ve Fosfě. Ani tady ale nešlo nic samo. „I my jsme ve Fosfě prošli obdobím nadšení přenést informace z papírů do nových digitálních systémů. Jen jsme tehdy nevěděli, že je tu něco jako proces a má být integrovaný. Takže pracujeme v různých databázích, které nejsou integrované, ale lineární. Ona linearita odpovídá způsobu myšlení člověka. Ale příroda, lidský organismus, to jsou integrované systémy. Ty člověk nevytvořil. Proto je ve většině případů nejsme schopni vnímat a neustále vytváříme lineární systémy ve slepé víře, že nám pomohou vyprecizovat znalosti a procesy. Nepomohou. A že se bez integrovaných systémů neobejdeme, ukazují i současné tendence o symbiózu ekonomiky a ekologie. Protože to nejsou oddělené lineární systémy, ale jen součásti jednoho integrovaného systému. Takže my se snažíme teď v podniku skutečně o integraci všech databází a informačního toku, o vytvoření komplexního integrovaného, tedy vzájemně provázaného či propojeného, systému. A narážíme v praxi na paradox, na který mne už před časem upozornil jeden z mých japonských přátel, zakladatel Kaizen institutu Masaaki Imai. Totiž že nejlepší proces je ten, který neexistuje. Postupně přicházím na to, jak hluboká pravda to byla. Dnes své lidi učím totéž – nejlepší proces je ten, který jsme dokázali dovést k zániku. Ostatně, i Steve Jobs tvrdil, že nejlepší výrobek není ten, kterému nelze nic přidat, ale ten, kterému už nelze nic ubrat,“ zamýšlí se nad zákony vývoje Ivan Baťka.

Zdroj: Fosfa a.s./archiv

A přestože sám přiznává, že není žádný technologický vizionář, současnou tvář Fosfy utvářejí technologie velmi významně. Vedení společnosti již před více než pěti lety nastoupilo cestu digitalizace, která pro podnik znamená zásadní konkurenční výhodu. Využívanou metodou jsou aditivní technologie, které znamenají nejen finanční úspory, ale také vyšší míru soběstačnosti v zásobování náhradními díly a značnou výhodu při vývoji nových výrobních zařízení a údržbě stávajících. Naprostým technologickým unikátem, srovnatelným s praxí špičkových světových automobilek, jsou však digitální modely všech procesů a celé výroby. Fosfa dnes existuje nejen fyzicky, ale také v mračnech bodů. A to je první krok k živému digitálnímu dvojčeti celé společnosti.

„My jsme o aditivních technologiích nevěděli nic. Narazil jsem na studii od světově renomované poradenské firmy McKinsey, která tvrdila, že aditivní technologie znamená desetinásobek úspory oproti tradičním technologiím. To je fantastické číslo. Nevěřil jsem, přišlo mi to šílené. Tak jsme koupili tiskárnu a začali si s ní hrát, protože, jak říká pan profesor Zelený, není důležité, co říkáte, ale co děláte. Což je opět z Baťova zápisníku. On říkal, že když nevíte, jak na to, běžte za ctihodnými akademiky, Ti vám vysvětlí, jak to nejde, tak si vyhrňte rukávy a udělejte to. Místo dlouhých debat jsme tedy začali aditivní technologie používat, začali jsme tisknout drobné náhradní díly. Výsledek? Studie McKinsey, kterou jsem zmiňoval, měla pravdu. Dosáhli jsme deseti až dokonce i čtyřicetinásobné úspory. Na drobných věcech. Takže máme několik různých aditivních tiskáren a pracujeme i s kompozitními materiály obsahujícími třeba uhlíková vlákna,“ popisuje přístup k technologiím Ivan Baťka.

Zdroj: Fosfa a.s./archiv

Digitalizace je ve Fosfě přirozenou cestou k samostatnosti a nezávislosti, k procesní či výrobní bezpečnosti, jak se dnes také zdůrazňuje. Mít pod kontrolou co největší část celého řetězce je sice náročné, ale doba ukazuje, že prozíravé. 3D tisk, respektive aditivní technologie, jsou asi nejviditelnějším prvkem – Fosfa s nimi pracuje už několik let a v současné době přidává i vlastní 3D scanner. To dovolí, aby se konstrukce v podstatě stala inženýringovou kanceláří a mohla nabídnout komplexní službu, od získání dat scannerem přes modelaci až po technické a výrobní výkresy. Vlastní scanner do celého procesu přinese novou kvalitu – vyšší rychlost, větší přesnost i aktuálnost. Budoucností a doufám, že poměrně blízkou to bude obsahovat poskytnutí komplexního řešení problému, včetně výroby nahradních dílů a jejich osazení do optimalizovaného procesu dle zadání zákazníka.

Zdroj: Fosfa a.s./archiv

Ale vrcholem je bezesporu projekt digitálního dvojčete. První stroj již má nainstalováno strojové vidění a sbíráme tak online data, která povedou k výuce neuronových sítí. Nicméně, výsledky nese projekt již dnes. „Mnohem více se totiž zabýváme procesy- a zejména pak jejich stabilitou, jdeme hlouběji do detailu a objevujeme, že ačkoliv jsme si o některých výrobních procesech mysleli, že jsou dostatečně stabilní, ukazuje se, že to není úplně pravda. Takže již dnes nám právě to hlubší zaměření na detail pomáhá zvyšovat stabilitu výroby, což má ohromný dopad nejen do údržby ale do kvality procesů, produktů a opakovatelnosti jejich výroby. Jestli jsme ještě před několika lety měli měsíčně třicet čtyřicet výjezdů techniků k poruchám, nyní jsme se dostali v podstatě k nulovým hodnotám. Což má přímý finanční efekt, prodlužuje se životnost technologií a ušetříme i lidskou práci a to nejcenější co v životě máme, čas. Dnes máme mnohem lépe nastavený servisní model, technickou diagnostikou sledujeme většinu strojů pravidelně, některé kontinuálně. Zatím využíváme kombinovaný model, skutečnou kontinuální nebo online diagnostiku přinese až skutečně funkční digitální dvojče, což je stav, ke kterému dlouhodobě směřujeme,“ vysvětluje technický ředitel Filip Grob a ještě doplňuje postřeh na aktuální téma: „Dnes je silné téma energií a energetických úspor. Přitom zásadní úsporu energií přináší bez vyšších investic především stabilita provozu. Když stroje musejí z nejrůznějších důvodů neustále najíždět, hned se to na spotřebě energií projeví. Podle ní vlastně poznáte, jestli výroba jede tak, jak má, spotřeba odhalí každou anomálii. Takže stabilita výrobních procesů je ten úplně základní krok. A není to jen otázka technologická, souvisí i se systémem řízení výroby. Ve Fosfě máme několik nezávislých výrob, pro které dnes budujeme centrální dispečink, jaký znají třeba v jaderných elektrárnách. Hlavním úkolem bude vnímat výroby jako propojenou soustavu a řídit je i s ohledem na spotřeby energií. Od toho si slibujeme také vyšší efektivitu a snižování nákladů.“

Fosfa ekologická

Říkáme ekologie a myslíme tím vztah k životnímu prostředí. Jenže to slovo má původně mnohem širší význam, vlastně sociální, v jeho základu je ekos i oikos… Odkazuje k významu prostředí, jak jej chápeme dnes, ale ve skutečnosti je jeho význam ještě silnější, je to dům i rodina ale i ekonomika. Nejde zkrátka jen o přírodu, ale také o nás a naše vztahy. Je ale na tyto akcenty v dnešní složité době v podnikovém světě prostor a čas? Fosfa dokazuje, že ano. „Ať je doba jakákoliv, pořád platí zákon kontinuity, který každé generaci ukládá povinnost předat svým potomkům svět lepší než v jakém ho od předchozí generace přebírala. Nebo alespoň ne horší. To je základní přírodní princip, ale my ho nenaplňujeme a chováme se jako lidstvo vysloveně sebedestruktivně. Vraťme se k principům, na nichž vyrostli farmáři a zemědělci. Začínali původně na malém kousku země, kterou obdělávali a postupně rozšiřovali v souladu s přírodou. Protože jejich potřeby byly totožné s těmi přírodními. A takto obdělávanou půdu pak předávali svým následovníkům. Vždy v lepším stavu… Já bytostně věřím těm principům, o nichž mluvím. Snažím se je prosazovat ve Fosfě a doufám, že se nám to daří a že se stávají nedílnou a trvalou součástí naší firemní kultury. Vnímáme zdroje jako něco, co máme jen půjčené od svých dětí a rádi bychom jim to vrátili,“ zdůrazňuje jednu z osobních i firemních zásad Ivan Baťka

Zdroj: Fosfa a.s./archiv

V rámci transformace podniku, která byla otázkou přežití, Fosfa do energetických úspor investovala už dávno a na energetickou krizi tak byla připravena. Ty investice jí přinesou minimálně padesátiprocentní snížení energetické náročnosti. Podobně je to s odpady i s vodou. „Ta je pro mě osobně vůbec na prvním místě, je to to nejcennější, co na planetě Zemi máme, a také bohužel je to příčina mnoha válek i globální migrace . Moc se o tom nemluví, ale nedostatek vody je jednou z příčin, proč se lidé stěhují z vesnic do měst. Proč vznikají války. Proč dochází a nadále bude docházet k migračním vlnám. A jak s ní zacházíme? Obilnice Afriky už neexistuje a příčinou je právě nedostatek vody a narušení přirozených přírodních toků. Proto rozvíjíme projekty, které už dnes k ochraně vody přispívají, a přemýšlíme o projektech, které nám mohou ve firmě (a nejen tam) snížit spotřebu vody o osmdesát a možná devadesát procent,“ nebojí se majitel Fosfy ambiciózních plánů a investic.

Ekologická témata jsou organickou součástí Fosfy. Každý investiční záměr má jako jedno z hodnotících kritérií dopad na životní prostředí. Úkolem pro letošní rok je udržet výrobu kyseliny fosforečné bez plynu. Pracuje se na dalším využití odpadního tepla rekuperací. A velké téma voda? Úplně bez vody vyrábět samozřejmě nelze, lze ale její spotřebu dramaticky snižovat, budovat uzavřený okruh, kterým bude kolovat stále tatáž voda. Což je projekt, který Fosfa bude v nejbližších 2-3 letech realizovat na dvou menších výrobnách a až se odladí a osvědčí, bude jej zavádět i v těch větších.

„Pokud jde o udržitelnost, je důležité ale vnímat výrobu a všechna témata v souvislostech. Uvedu příklad. Často se mluví o šedé vodě. My ale potřebujeme pro výrobu vodu tak čistou, že pokud bychom ji chtěli získat z šedé vody, museli bychom se bavit o úpravnách s reverzní osmózou. Problém je, že ty zase produkují značný objem odpadu a co s ním? Z deseti kubíků vody máte dva kubíky odpadu, který je zasolený, koncentrovaný a je potřeba jej zlikvidovat. Což je náročné investičně, energeticky i finančně. Přiznávám, že i o tom jsme uvažovali, ale zatím jsme tyto možnosti opustili. Nedává nám to smysl,“ zdůrazňuje Filip Grob význam a důležitost komplexního uvažování.

Fosfa tým

Lidé jsou největším bohatstvím podniků. Věta, kterou podepíše asi každý podnikatel. Řada z nich ale to bohatství schová pod zkratku HR. Lidé jako zdroje. Jak odlišně to vnímal Baťa? V lidech viděl kapitál. A hledal systém, jak funkční a fungující organismus fabriky vetknout přímo do lidí. Oni v jeho pojetí nebyli součástí vyladěného stroje, ale jedinci, kteří spolurozhodují o sobě i o úspěchu dílny. To je model, který v mnohém inspiroval i Ivana Baťku. „Nikde ve světě jsem podobný model nenašel. To je systém samosprávných dílen. Spolupracovníci nejen spoluvytvářejí produkt, ale také spoluvlastní procesy. To je to důležité. Přijali spoluodpovědnost. Možná Toyota se tomu v některých principech blíží. To jsou pravidla hejna ptáků. Nikdo nikomu neříká, kam má letět, ale když jeden změní směr, ostatní reagují. A vždycky doletí společně do cíle. Protože vždycky znají smysl své cesty. Mě vždycky trochu mrzí, když vnímáme Baťu jako obuvníka. Protože on byl obuvníkem pouze na začátku. Ale jeho úspěch nemá vlastně s obuvnictvím nic společného, on byl vizionář, který vytvořil funkční systémy a to, co vyvážel, nebyly boty, ale fungující koncepce, organismy a celá města, která mohla růst, protože v nich všechno mělo svůj smysl a existovalo v symbióze. V tom je ta velikost,“ vyznává se Ivan Baťka.

Zdroj: Fosfa a.s./archiv

Drtivá většina ředitelů ve Fosfě prošla také provozem od píky, znají detaily jednotlivých procesů. A především, žádný z ředitelů nemá sekretářku, žádný z ředitelů ve výrobě nemá samostatnou kancelář. Všichni jsou v přímém a neustálém kontaktu s lidmi z procesu. Na prvním místě jsou odpovědní za své spolupracovníky, na druhém místě za procesy a na třetím místě teprve za výsledky. „Celý systém může fungovat jen tehdy, když máte na všech úrovních správná a přesná data. Dříve jsem nechápal, proč Baťa neměl účetní jako samostatné oddělení, ale dbal na to, aby byli účetní na výrobnách. Dnes se chystáme na totéž. I nám se stalo, že jsme v rámci celku nesprávně interpretovali dílčí data a málem jsme vsadili na špatně zkalkulovaný produkt, který se tvářil jako terno, ale ve skutečnosti byl prodělečný. Než informace dojdou od technologa přes účetní a controlling a obchod až k vedení, které má definovat strategii, je to, jako když děti hrají tichou poštu. Na konci nikdy není to, co bylo na začátku vysláno. Umocňuje to ještě, když na mezičláncích jsou lidé bez znalostí podstaty, což se na mnoha manažerských pozicích děje. Ani skvělé vedení při takové tiché poště nemůže vytvořit dobrou strategii. A to se dnes celosvětově děje, procesy stavíme na špatné interpretaci dat z tiché pošty a pak se divíme, že nám to špatně měří a že nám to nefunguje,“ vysvětluje Ivan Baťka, který věří, že nejlepší věci mohou vytvářet jen výjimeční a charakterní lidé. Podobně, jako Baťa, který při výběru svých spolupracovníků na kteroukoliv úroveň velmi dbal nejen na odbornost, ale také na charakter a touhu.

„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“ To neřekl Baťa ani Baťka, ale Antoine de Saint-Exupéry. Skutečná motivace pro to něco dokázat, uspět, musí vycházet zevnitř. V každém jistě nějaká touha dřímá. Jen v každém se ji nepodaří probudit. Protože talent sám o sobě prostě není dostačující.

„Odbornost jste schopen naučit, pokud se ten dotyčný naučit chce. Ale charakter nenaučíte. Spousta lidí je odborně velmi kvalitních, ale chybí jim charakter. A takoví vám mohou rozvrátit celý kolektiv. Firma je živý, integrovaný organismus. A pokud v něm máte viry nebo rakovinu, musíte se jich zbavit, včas, a i za tu cenu, že to bolí. Jinak vám celý organismus zahubí. Charakter je zkrátka podmínkou spolupráce a ta je zase nezbytnou podmínkou úspěchu. A pak je tu síla vzoru. O tom, jak Baťa vedl talenty bylo popsáno a řečeno mnoho. Někdy se možná ztrácí jeden aspekt, který ale považuji za zcela zásadní. Baťa svým spolupracovníkům říkal, že jediné, co jim opravdu může dát, je vzor. Což je hluboká, ale také opomíjená pravda. A to je i důvod toho, že se soustřeďujeme na vzory. Protože vzor, to by měl být základ firemní kultury. Těžko můžete chtít u někoho rozvíjet jeho talent, když nerozvíjíte ten svůj. Pro každého platí, že neustálým sebevzděláváním jdete dopředu. Poznání je jako otevřené dveře, díky nimž můžete jít dál. Ale musíte být připraven na to, že každé ty otevřené dveře vás jen utvrdí v tom, jak málo toho víte. Povede vás to k dalším dveřím a pak zase k dalším… Otevřené dveře vás vlastně jen vedou k dalším dveřím, které je třeba otevřít. A je jich nekonečná řada. Problém je, že nikdo nemůže otevřít všechny dveře. Pokud máte pokoru a uvědomíte si to, dojdete nutně k tomu, že k sobě musíte najít lidi, kteří jsou v tom konkrétním lepší, než jste vy sám. Jenom ve spojení s nimi můžete vytvořit skvělý tým. Ve Fosfě jsme v tomto po dvaceti letech konečně na začátku, tým začíná fungovat jako celek,“ sebekriticky přiznává Ivan Baťka. A doplňuje, že po vzoru baťovské metody mění v podniku systém odměňování. Tým je metodou diferenciace rozdělen v poměru dvacet, sedmdesát, deset. Dvacet procent těch nejlepších je odměněno lépe, sedmdesát procent standardně a deset procent těch nejslabších je odměněno hůře. Nerozhoduje ale ani majitel, ani ředitel, rozhoduje vedoucí týmu, veřejně a transparentně. Každému je každý měsíc vysvětleno, proč do které skupiny zrovna dnes patří. A pravidelně se stává, že ti, co minule byli mezi deseti procenty, jsou příště mezi těmi dvaceti.

Fosfa také systémově směřuje k zavedení samosprávných týmů. Dlouhodobě buduje tým spolupracovníků tak, aby si každý byl schopen uvědomovat, že jeho práce má svého zákazníka a je pro firmu jako celek důležitá. To je totiž ve Fosfa filozofii to vůbec nejdůležitější: Aby si každý dokázal uvědomit, kdo je jeho zákazník a tomu aby odevzdával tu nejvyšší kvalitu. Bolestí mnoha výrobních podniků totiž je, že onen velký zákazník je od výroby hodně daleko. Ve Fosfě chtějí, aby každý viděl toho nejbližšího zákazníka, toho, komu odevzdává svůj výrobek, práci nebo službu.

Zdroj: Fosfa a.s./archiv

Fosfa cesta

Bez nadsázky by se dalo říct, že Fosfa vkročila po dvaceti letech transformace do své nové éry. Kdo by si myslel, že transformace tím je uzavřena, bude se mýlit. „Dlouhodobě se snažím se svými spolupracovníky o službu zákazníkovi, o neustálý rozvoj a zlepšování se. A aniž bych chtěl, aby to znělo povýšeně či nadneseně, dovolím si říct, že se nám daří být spolutvůrci něčeho výjimečného.“

Nejviditelnějším znakem té výjimečnosti je značka FeelEco, pod kterou Fosfa v posledních dvanácti letech vyvíjí a vyrábí výjimečné přírodní produkty pro péči o zdraví, rodinu a domácnost. Produkty FeelEco jsou vyvíjeny v souladu s přírodou, pro děti a zdravý domov. Sortiment v několika řadách tvoří prostředky pro praní prádla, úklid domácnosti, mytí nádobí, péči o tělo i hypoalergenní kosmetika pro děti a kojence. FeelEco produkty neobsahují nebezpečné konzervanty MIT, jsou biologicky odbouratelné, nejsou testované na zvířatech a jsou vhodné pro čističky odpadních vod. Kvalitu FeelEco produktů garantuje prestižní certifikace EU Ecolabel, kterou značka FeelEco získala jako první v ČR již v letech 2010-2013.

Značku firma spojila se sloganem Umění výjimečnosti a postavila na nich nejnovější komunikační kampaň. „Věřím, že věci mají smysl a nedějí se zcela náhodně. A příběh posledních měsíců je jeden z těch, které se měly odehrát, aniž bych to tušil. Obrátila se na mne před časem paní Kordová, která je výkonnou manažerkou Muchovy nadace, jestli bych nepodpořil výstavu ve Valdštejnské jízdárně. To jsem bral jako poctu, protože Alfons Mucha je v mých očích fenomén. On otevřel v art nouveau zcela novou kapitolu malířství. V průběhu příprav jsem měl možnost strávit mnoho hodin v debatách s Johnem Muchou a díky nim jsem se nejen o Muchovi, ale vlastně o životě, dozvěděl spoustu věcí, které se ze zpráv nikdy nedozvíte. Ty hovory mne dovedly i k hledání toho, co mne na Muchovi ve skutečnosti fascinuje a co z toho bych možná mohl přenést do charakteru Fosfy. A uvědomil jsem si, že byť Mucha byl výjimečný a přinesl něco zcela nového a mimořádného, jeho skutečnou výjimečnost ověřil až čas. Což platí snad ve všech oborech, od umění přes sport či vědu až po politiku. Jsou jedinci, ve svých oborech nesmírně populární, neseni však na vlně nejrůznějších ismů. Ale když ismy opadnou, nezůstane nic než prázdno. Jsou ale i jedinci, kteří jsou za svého života často nepochopeni, třeba až zneuznaní, ale další generace potvrdí jejich genialitu. A pak je hrstka vyvolených, kteří dojdou uznání již za svého života a jejichž výjimečnost dalšími generacemi pokračuje. K nim Alfons Mucha bezesporu patřil.

A já jsem si uvědomil, že je dalším výrazným milníkem na mé vlastní životní cestě. Že to, co dokázal, může být velkou inspirací nejen pro mne osobně, ale i pro Fosfu a snad i pro všechny ty, kteří si jeho velikost dokáží uvědomit. Že v té složité době, která nás nečeká, protože v ní již jsme a již ji žijeme, prostě nejde dělat věci jenom pro věci.

Tato doba je tsunami. Baťa říkal, že když sloužíte, úspěch vás nemůže minout. Všichni, kdo budou chtít najít svou budoucnost, budou muset mít na paměti službu. A v ní bude muset být přidaná hodnota. Evropa je v totálním kolapsu, protože není konkurenceschopná. Jediné, co má šanci, je schopnost najít své umění výjimečnosti. To je výzva současnosti. Není totiž důležité přepočítávat přidanou hodnotu do ceny, ale do smyslu a užitku sebe samého, který slouží druhým a je potvrzen akcí, tedy aktem koupě a to pouze té, která je opakovaná..

Tak vzniklo Feel Eco, takto vznikají projekty ve Fosfě. Protože tím prvním motorem vždy musí být jedno z mých oblíbených pěti P, totiž Purpose. Smysl. Užitek. To je naše identita, což je to základní, čemu se nesmíme zpronevěřit. Výjimečnost sama o sobě je možná zajímavá, ale nestačí, protože lze být výjimečný zcela prázdným způsobem, jen pro výjimečnost samu. Což je výjimečnost, která vyvane. Aby výjimečnost potvrdil čas, musí být nositelkou smyslu a užitku.

Umění výjimečnosti, prověřené generacemi, je akcent, který se dnes snažíme jako Fosfa předat dál. Proto vznikla i naše nová kampaň s tímto sloganem. Proto jsme ve vizuálu využili motiv Gismondy, jímž Alfons Mucha proslavil sebe a Sarah Bernhardt, jak sama konstatovala, učinil nesmrtelnou. Právě zde poprvé Mucha použil základy a nové pojetí art nouveau a i proto je pro mne Gismonda symbolem změny a nového počátku. Bod zlomu nejen pro Muchu, ale i pro výtvarné umění. Věřím, že Gismonda je symbol nového začátku i pro Fosfu. Dvacet let procházíme jako firma hlubokou transformací, jejímž asi pro veřejnost nejviditelnějším znakem je naše řada FeelEco. Samozřejmě až čas potvrdí, jestli jsme se umění výjimečnosti skutečně dotkli. Ale žijeme dobu, která nás k umění výjimečnosti hlasitě vyzývá. Byrokracie, dekadence, hloupnutí vládnoucí třídy a pocit, že za nás všechno budou dělat ti druzí a my si budeme jen užívat, to vedlo k zániku již mnoha civilizací. A bohužel jsou to i znaky současné evropské civilizace, která patrně dosáhla svého vrcholu a zažíváme její zánik.

Ale nemusí to být náš zánik. S každým zánikem v přírodě vzniká přece něco nového. Má v sobě i zárodek nového zrození. A když výjimečnost vezmeme jako etalon, jímž budeme poměřovat to, co děláme, může nám ukázat směr ke změně, k tomu novému, co možná už vzniká, ačkoliv to ještě nevidíme. Jsem přesvědčen, že je to jediná cesta, jak přežít ono tsunami. Se současnými cenami vstupů a energií totiž buďto budeme tvořit něco výjimečného, službu se skutečně vysokou přidanou hodnotou, nebo nemáme šanci přežít,“ uzavírá aktuálním zamyšlením Ivan Baťka.