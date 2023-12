Life Science společnost Fosfa a.s. s výhradně českým majitelem, si v letošním roce transformace udržela skóringové hodnocení AAA po dobu pěti let v řadě a získala tak v roce 2023 nejexkluzivnější ocenění AAA Platinum podle mezinárodně uznávaných kritérií obchodně-analytické společnosti Dun&Bradstreet.

ilustrační foto | Foto: Fosfa a.s.

Na ocenění AAA Platinum dosahují pouze společnosti s nejvyšším hodnocením AAA nejen aktuálně, ale i historicky pět let v řadě. Na tento certifikát dosahuje pouze 0,1 % z ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů v České republice a na světě.

„Tento mimořádný úspěch je především velkým oceněním naší dlouhodobé a systémové práce ve Fosfě, společného úsilí a týmové spolupráce, jejíž hlavním smyslem je a vždy bude služba našim zákazníkům. To, že jsme se dostali mezi 0,1 % nejdůvěryhodnějších firem v České republice a na světě ale zároveň přijímáme s velkou pokorou a já osobně navíc jako završení epochy transformace z lokální firmy na firmu globální, z výrobce "špinavé chemie" ve firmu potravinářskou s dovětkem, že je to již ocenění patřící minulosti, minulé Fosfě. Přichází nový svět a my budeme muset napnout všechny síly, intelekt a invenci, abychom byli jeho součástí. Je to svět s novým světovým uspořádáním, kdy Evropa z mě nepochopitelných důvodů provádí svojí deindustrializaci a její světový vliv tak zcela vyprchává a přenechává svět druhým, toužícím uspět. Nový svět bude světem s umělou inteligencí, robotizací, digitalizací, virtuálních mikrosvětů a 5G, nových technologií a nových zdrojů energií, ne světem byrokracií, regulací, dotací a nabubřelých hesel. Fosfa, stejně jako ostatní podniky v ČR ale i Evropě, vstupuje zatím nesměle do nového světa a jen svojí prací, odvahou, vizemi a schopností rychlé adaptability a pochopením probíhajících změn, buď potvrdí oprávněnost pokračovat ve své existenci, anebo spravedlivě odejde do propadliště dějin a vzpomínek. Pevně věřím, že toto ocenění nám nevlije do žil firemního a týmového DNA uspokojení, ale touhu a energii pro nastávající náročný boj o své místo v novém světě.“ hodnotí úspěch Ing. Ivan Baťka, Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Fosfa a.s.

Fosfa se v letošním roce zařadila i mezi TOP 10 FIREM v České republice. Svým 10. místem v žebříčku „Českých 100 Nejlepších“ za rok 2023 tak Fosfa již 9 let v řadě patří mezi nejlepší firmy v České republice a potvrzuje takto kvalitu svých produktů a služeb.

Výsledky již 28. ročníku anketního žebříčku vyhlásila na galavečeru 1.12. 2023 pořádající společnost Comenius ve Sladkovského sále v Obecním domě v Praze a za účasti zástupců předních českých firem a dalších významných osobností, předala diplomy stovce nejlepších firem České republiky. Anketní žebříček Českých 100 Nejlepších od roku 1996 každoročně zveřejňuje panevropská společnost Comenius.

Fosfa je inovativní Life Science společnost, která byla založena v roce 1884. Celá skupina je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, a jedním z nejvýznamnějších světových výrobců, který na bázi fosforu vyrábí esenciální přísady a funkční směsi pro potravinářské, farmaceutické a jiné sofistikované průmyslové aplikace. Fosfa také vyvíjí a vyrábí FeelEco, výjimečné přírodní produkty pro péči o zdraví, rodinu a domácnost. www.fosfa.cz

U zrodu značky FeelEco stál milující otec, zakladatel značky FeelEco, který chtěl to nejlepší pro svoji dceru, která měla citlivou pokožku a klasické produkty na trhu jí nevyhovovaly. Hledal produkty, které by byly šetrné ke zdraví a přírodě, současně účinné a zároveň finančně dostupné. Protože takové přípravky nenašel, rozhodl se je vyrobit. Nejen pro svou dceru, ale pro kohokoliv. Zadání bylo s cílem vyrobit nejlepší produkt na trhu. Dnes značka FeelEco dokazuje, že je to možné – nabízí výjimečné přírodní produkty na přírodní bázi, s vysokou účinností, dermatologicky testované, snadno biologicky rozložitelné, bez zdraví škodlivých konzervantů a parfémů, vyvinuté i vyrobené bez testů na zvířatech a v plně recyklovatelných obalech. www.feeleco.com

