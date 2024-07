Přední světová sázková společnost se stala oficiálním partnerem fotbalových turnajů UEFA EURO 2024™ i CONMEBOL Copa America™️ 2024, což je v tomto odvětví neslýchaná novinka

Letos v létě se Kaizen Gaming, jedna z předních světových společností v oblasti sportovních sázek a her, rozhodla přinést fanouškům fotbal blíže než kdy dřív. Prostřednictvím své mezinárodní značky Betano je Kaizen Gaming hrdým sponzorem UEFA EURO 2024™️ i CONMEBOL Copa América™️ 2024.

Obě sponzorství znamenají pro společnost Kaizen Gaming ohromný úspěch, protože je Betano první značkou online sportovního sázení a her, která sponzoruje obě prestižní soutěže. Navíc je to první společnost ve svém oboru, jež byla také oficiálním partnerem fotbalové asociace FIFA během mistrovství světa v Kataru v roce 2022. Nová sponzorství tak navazují na vítězné momentum společnosti Betano a přináší jí skutečný fotbalový hattrick.

Díky pověsti Betano, která je známá svými inovativními zážitky, pokročilými technologiemi a závazky k odpovědnému hraní, podtrhují nová sponzorství oddanost společnosti fotbalovému průmyslu. Nejenže reflektují zásady, které definují podnikání společnosti Kaizen Gaming, ale také zdůrazňují společné hodnoty všech zúčastněných organizací.

Globální turné společnosti Kaizen Gaming s trofejemi EURO a Copa America

Spolupráce společnosti Kaizen Gaming s UEFA a CONMEBOL přinesla ještě před zahájením obou turnajů spoustu výjimečných okamžiků. Na své si přišli nejen sportovní fanoušci v zemích, kde Betano působí, ale také více než 2 500 zaměstnanců společnosti po celém světě:

● Rumunsko bylo první zemí, která na začátku tohoto roku zahájila oslavy Betano - UEFA EURO 2024, když bývalý kapitán národního týmu Ciprian Marica představil trofej EURO nadšenému davu fanoušků v Bukurešti.

● Přes 2 000 lidí se shromáždilo také v Portugalsku, aby si prohlédli tento pohár. Na akci vystoupil také “hrdina“ Eura z roku 2016 Éder. V Německu měli lidé možnost vyfotografovat se s trofejí EUFA na berlínském Olympijském stadionu, kde se bude konat finále UEFA EURO 2024™.

● Kaizen Gaming přivezla trofej také do Řecka, kde pohár představili fanouškům 20 let od triumfu tamního národního týmu na Euru. Kromě toho ukázala společnost trofej ve svém sídle Kaizen Campus v rámci exkluzivní akce, jíž se zúčastnili její zaměstnanci. Pohár bude v průběhu letošního turnaje putovat dál a před samotným finále navštíví i Českou republiku.



● Na druhé straně oceánu Betano uspořádalo čtyřdenní akci v Brazílii (dva dny v Rio de Janeiru a dva dny v São Paulu), kde představila trofej CONMEBOL Copa América™️ 2024 tisícům brazilských fanoušků a zaměstnancům společnosti Kaizen Gaming. Mezi speciálními hosty byli bývalí členové národního týmu Zinho, Elano a Carlos Germano, a také bývalý jezdec Formule 1 Ferrari Felipe Massa.

● Podobné akce, na nichž Betano představilo trofej Copa América, se konaly v Argentině, Chile, Peru a Mexiku.

Kaizen Gaming útočí… a skóruje!

Oficiální sponzorství značky Betano evropského šampionátu UEFA EURO 2024™️ a jihoamerického ekvivalentu CONMEBOL Copa America™️ 2024 je vyvrcholením pozoruhodné cesty společnosti Kaizen Gaming v posledních letech. Aktuálně působí na 16 trzích, a do roku 2026 plánuje expandovat až do deseti dalších zemí, což dokazuje ohromující růst společnosti.

Betano je také hrdým partnerem některých významných fotbalových klubů v Evropě, včetně FC Porto, Sporting CP a S.L. Benfica v Portugalsku, FCSB v Rumunsku nebo AC Sparty Praha a FC Viktorie Plzeň v České republice. V nedávné době vstoupila značka Betano také do anglické Premier League jako sponzor na přední části dresu Aston Villa F.C.

Kromě toho se Betano rychle stává nejžhavějším jménem v iGamingovém průmyslu v Jižní Americe. Nejen, že je oficiálním sponzorem CONMEBOL Copa America™️ 2024, ale také dvou největších domácích soutěží na kontinentu, které nyní nesou její název - Brasileirao Betano (brazilská liga) a Torneo Betano (argentinská liga).

