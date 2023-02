Nejvyšší fotbalová liga už má za sebou více než měsíc často mrazivých bojů a nyní se hlásí o slovo i domácí pohár. Fotbalový MOL Cup má ve středu 1. března na programu čtvrtfinále a v něm hned několik zajímavých bitev. Šlágrem tohoto kola bude bezpochyby zápas Liberce se Spartou. Ve hře budou z favoritů i Slavia nebo obhájce loňského vítězství Slovácko. O senzaci se naopak bude pokoušet zástupce druhé nejvyšší soutěže z Vyškova. Postoupí do dubnového semifinále favorité nebo se dočkáme překvapení?

Domácí fotbalový pohár si v posledních letech získává čím dál větší prestiž. Zatímco fanoušci si v něm oblíbili střety tuzemské fotbalové špičky s kluby z nižších soutěží, při nichž díky vyřazovacího systému občas dochází i k velkým překvapením, pro kluby jde zase o ceněnou trofej. Vítěz kromě ní navíc obdrží vstupenku do předkola Evropské ligy, což se nepoštěstí ani druhému týmu české Fortuna ligy. Pro mnohé kluby jde tak o nejsnazší cestu do Evropy. O vzrůstající popularitě MOL Cupu svědčí i přístup českých velkoklubů, kteří zároveň v lize válčí o titul. Zatímco v minulosti nasazovali Slavia, Sparta či Plzeň do zápasů sestavy plné náhradníků, nyní často nastupují v plné zbroji.

Nevyzpytatelnost MOL Cupu potvrdila i jeho podzimní část. Už ve třetím kole se totiž ze soutěže poroučela po senzačním vyřazení v třetiligovém Hlučíně Plzeň, která přitom v té době vévodila ligové tabulce a hrála v Lize Mistrů. Venku jsou i někteří další možní adepti na zisk trofeje, jako například ostravský Baník nebo Olomouc. Příjemným zpestřením jsou pak výkony druholigového Vyškova, který se jako jediný reprezentant nižších lig probojoval už do čtvrtfinále.

To ve středu nabídne několik zajímavých soubojů. Tahákem bude určitě zápas v Liberci, kam přijede Sparta. Domácí jsou v lize od pohárových příček poměrně daleko, o to větší váhu tak mohou přikládat MOL Cupu. Sparta má ovšem v soutěži tradičně nejvyšší cíle. Vyrovnaný souboj lze čekat mezi Českými Budějovicemi a Brnem. Zatímco v lize se oba kluby chtějí primárně vyvarovat sestupových starostí, v poháru mají na dosah výborný výsledek. Slovácko bude chtít jako obhájce titulu potvrdit na domácí půdě roli favorita proti Bohemians, klokani se však letos dokázali už mnohokrát postavit proti předpokladům. Papírově nejsnazší úlohu by tak měla mít Slavia, na kterou se bude chtít na jejím hřišti vytáhnout Vyškov. Jde však jen o jeden večer a kouzlo soutěže tkví v tom, že o nečekané výsledky v ní nebývá nouze. Vsadit si na to můžete s bonusem u Fortuny.

