Hráče TJ Unie Hlubina čeká již ve středu 30. 8. od 17:00 na domácí půdě další kolo pohárové soutěže MOL CUP proti prvoligovému 1. FC Slovácku.

Foto: Zadavatel

Fotbalový svátek v srdci Ostravy odstartuje již od 15:00, kdy bude v areálu TJ Unie Hlubina připraven program pro děti. Nebude chybět ani občerstvení a fanoušci se také budou moci rozloučit s naší klubovou legendou.

Zdroj: Zadavatel

Cesta byla ale pro Hlubinu v poháru náročná. V předkole nejdříve vyřadila třetiligový Frýdlant nad Ostravicí, kdy se po dvou trefách Badalyana radovala z vítězství 2:1. V dalším kole se hlubinští představili na půdě Havířova, kde si znovu po dvou trefách Badalyana pohodlně dokráčeli k dalšímu postupu. Nyní už čeká soupeř o poznání náročnější.

Los 2. kola přisoudil Hlubině prvoligové mužstvo a vítěze MOL Cupu ze sezóny 2021/22, kdy Slovácko, které ve finále porazilo Spartu 3:1 a historicky tak ovládlo českou fotbalovou pohárovou soutěž. Čeká nás tak fotbalový svátek v srdci Ostravy. Hlubina naposledy hrála s prvoligovým soupeřem v sezóně 2020/2021, kdy jako vítěz krajského poháru dokázal v 1. kole vyřadit Vítkovice senzačně 6:3 a následně si tak zahrál proti MFK Karviné. Ligový tým z Karviné byl ale těžkým soupeřem a po zásluze zvítězil 6:0.

Zdroj: Zadavatel

Jak se tedy na soupeře z Uherského Hradiště těší trenér Zdeněk Skotnica? "Do dalšího kola MOL Cupu jsem si už přál ligového soupeře, a to buď v podobě Baníku, nebo Karviné. Mé přání bylo takřka vyslyšeno a na Hlubinu přijede předloňský vítěz MOL Cupu a účastník evropských pohárů Slovácko. Nesmírně se těším na porovnání s ligovým týmem, protože to bude svátek pro všechny Hlubiňáky. Zápas si budeme chtít užít, ale zároveň být rovnocenným soupeřem a pokusit se o co nejlepší výsledek."

Asistent trenéra Petr Petrov ale ví, že před nimi stojí velmi náročná mise: „Všichni v klubu jsou určitě potěšeni, že jsme dostali ligový celek, ještě ke všemu Slovácko, které je nesmírně atraktivní a v minulosti pohár vyhrálo. Pro fanoušky to bude svátek vidět ligový celek. Nás trenéry pak čeká nelehký úkol mužstvo připravit na těžké utkání a předvést maximální výkon a 100% nasazení od všech zapojených, protože soupeř bude naše chyby trestat. Doufám, že si tento zápas všichni užijeme a nabereme cenné zkušenosti, které budeme moct využít o víkendu v soutěžním utkání Divize F. Další postup v poháru by byl pro náš klub samozřejmě neskutečný úspěch."

Hlubina se na příjezd Slovácka poctivě připravuje a vedle veškerého zázemí pro fanoušky v podobě občerstvení, bude pochopitelně připraven i doprovodný program pro děti, poločasová soutěž, a nebude chybět i jedno loučení s klubovou legendou pro všechny fanoušky hlubinského fotbalu.

Zdroj: Zadavatel