Moravskoslezský kraj pokračuje v masivní instalaci fotovoltaických elektráren v krajských budovách. Spotřeba elektřiny by se tak mohla ročně snížit až o 20 procent, což by krajskému rozpočtu ušetřilo několik desítek milionů korun ročně. Rada kraje schválila dalších 5 solárních projektů.

Solárních panelů na krajských budovách přibývá | Foto: Moravskoslezský kraj

„Letos jsme nechali vypracovat statické posudky pro více než sedm desítek krajských budov. Chceme si ověřit, kde je možná instalace solárních panelů pro výrobu elektrické energie. Statické posudky se průběžně dokončují, a kde se ukázalo, že fotovoltaika může být, začíná realizace samotných projektů. Aktuálně za solární panely začínají řešit na budově gymnázia ve Frenštátě pod Radhoštěm, na střední průmyslovce v Novém Jičíně, v Ostravě na Střední škole služeb a podnikání, ale taky u Správy silnic Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku a na budově organizace Náš svět v Pržně nebo třeba v Krnově u krajské příspěvkové organizace Harmonie,“ vyjmenoval 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro průmysl, energetiku a chytrý region Jakub Unucka s tím, že u všech těchto elektráren bude současně instalována baterie pro ukládání vyrobené elektrické energie. Při realizaci projektů bude využita metoda Design & Build, která je výhodná tím, že projekt i samotnou stavbu má na starost jedna firma, což vede i k rychlejší realizaci projektu.

Fotovoltaické panely už jsou instalovány na střeše objektu sociální péče Sagapo v Bruntále, Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci, ZUŠ Klimkovice, ZUŠ L. Janáčka Havířov, ZŠ Čkalovova Ostrava, nemocnici ve Frýdku-Místku a také na budově krajského úřadu.

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub UnuckaZdroj: Moravskoslezský kraj

„Spočítali jsme si, že když bychom fotovoltaiku postavili na všech krajských budovách, kde je to možné, byl by celkový výkon zhruba 4 MWp. Tolik energie by pokrylo roční spotřebu zhruba dvou tisícovek domácností. To je elektřina pro celé Klimkovice nebo třeba Dětmarovice. Alternativní zdroje sice nemohou být základem energetického mixu, ale jsou jeho důležitou součástí a jejich využívání bude čím dál intenzivnější,“ uzavřel 1. náměstek hejtmana kraje Jakub Unucka.