Foxconn Česká republika je Sodexo Zaměstnavatel roku 2023 v kategorii do 5 000 zaměstnanců. Současně získává titul pro Kantýnu roku 2023 a obhájil obě pozice z minulého soutěžního roku.

Foto: Zadavatel

Jsme velmi hrdí na to, že naše společnost opět získala 1. místo v soutěži Sodexo Zaměstnavatel regionu 2023 pro Pardubický kraj v kategorii od 500 do 5 000 zaměstnanců! Vyhlášení 21. ročníku proběhlo ve čtvrtek 18. května. Ocenění za naši společnost převzal HR ředitel Ladislav Maťašovič, kterého jsme se zeptali, co považuje za důležité atributy úspěšné práce v oblasti lidských zdrojů, díky kterým se nám daří opakovaně získávat titul nejlepšího zaměstnavatele regionu: „V oblasti HR je pro nás důležitá profesionalita, transparentnost, otevřená komunikace a neustálé zlepšování. Snažíme se vytvářet prostředí, kde jsou názory a nápady zaměstnanců vyslyšeny. Zapojujeme je, pravidelně se ptáme, co v práci oceňují, co zlepšit a jaké by mělo být firemní prostředí, ve kterém se budou cítit dobře.“

Navíc jsme již podruhé v řadě obdrželi ocenění Kantýna roku za nejlepší kantýnu v Pardubickém kraji. V této celostátní soutěži jsou důležitými aspekty hodnocení například úroveň vybavení stravovacího prostoru, složení a variabilita nabízených pokrmů, rychlost odbavení zákazníka, kvalita podávaného jídla a profesionální přístup obsluhy. Mezi hodnocená kritéria patří i odpadové hospodářství a bezodpadový koncept. Soutěž organizuje a vyhlašuje Sdružení pro zaměstnanecké stravování – ProZAMS a Klub zaměstnavatelů ČR.

"Foxconn Česká republika je Sodexo Zaměstnavatel roku 2023 v kategorii do 5 000 zaměstnanců. Současně získáváme titul pro Kantýnu roku 2023. Je skvělé, že jsme dokázali obhájit obě ocenění z loňského roku," uvedl Pavel Kožený, manažer PR a komunikace Foxconn česká republika a doplnil: „Těchto ocenění si velmi vážíme a budeme i nadále usilovat o to, abychom vytvářeli ty nejlepší podmínky pro práci pro všechny naše současné i budoucí zaměstnance. Gratulujeme všem našim kolegům a děkujeme za jejich skvělou práci!“

O soutěži

Ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku se již 20 let zaměřuje na společnosti v České republice z pohledu lidských zdrojů. Jeho smyslem je přiblížit veřejnosti příklady firem s výborným přístupem ke svým zaměstnancům, a to nejen celostátně, ale i v jednotlivých regionech. Vedle ekonomických ukazatelů hodnotu společnosti určuje i její přístup ke svým zaměstnancům. Firemní kultura vytváří úroveň podnikatelského prostředí i náladu ve společnosti. Firmy, které v hodnocení uspěly, mají několik společných rysů, například to, že více investují do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, kteří mají větší prostor pro kariérní růst. Hodnocení probíhá celosvětově uznávanou metodikou Saratoga od společnosti PwC. Zaměstnavatel roku nad 5000 zaměstnanců oceňuje velké společnosti, které jsou schopné i přes svou velikost zachovat příjemné pracovní prostředí a zajistit svým zaměstnancům co nejlepší podmínky pro jejich práci. V této elitní kategorii soutěží hlavní hráči české ekonomiky.