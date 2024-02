Světový výrobce elektroniky Foxconn působí v Česku přes 20 let. Vznikl ale mnohem dřív, a to přesně před 50 lety.

Budova Foxconn | Foto: Foxconn

Společnost má výrobní závody v Pardubicích a Kutné Hoře. Snaží se podporovat oba regiony jak finančně, tak i formou partnerství v různých projektech a akcích. Foxconn si uvědomuje, jak důležité je být nejen dobrým zaměstnavatelem, ale i dobrým sousedem firmám, komunitám i jednotlivcům.

Zaměstnavatel desetiletíZdroj: FoxconnDobrý soused se totiž nestará jen o vlastní dvůr, ale zajímá jej i to, co se děje za vraty. Že se to daří, dokazuje fakt, že Foxconn pravidelně sbírá nejen ocenění „Nejlepší zaměstnavatel v Pardubickém kraji“, ale také „Společensky odpovědná firma“ za aktivity v oblasti CSR.

Dobrovolnictví je vášeň

Na základě enormního zájmu pomáhat na všech frontách v roce 2023 Foxconn zorganizoval rekordních 54 dobrovolnických akcí. Pomohl tak téměř 30 neziskovým organizacím, které pokrývají široké portfolio služeb. Ochranou přírody počínaje, přes pomoc znevýhodněným rodinám, sirotkům, seniorům, uprchlíkům, raněným či opuštěným zvířatům, až po statky poskytující hiporehabilitaci.

DobrovolnictvíZdroj: Foxconn

Do firemního programu dobrovolnictví, který má za sebou již třetí ročník, se v roce 2023 zapojilo 411 zaměstnanců 10 různých národností a společně odpracovali neuvěřitelných 3 733 hodin.

Mimo dobrovolnictví společnost Foxconn v roce 2023 věnovala přes 7,5 milionu korun svému okolí, a pomohla tak mnoha neziskovým organizacím, školám, městu i sportovním klubům. Od roku 2018 každoročně pořádá charitativní soutěž X-Day, jejímž prostřednictvím podpořila již 88 projektů v celkové výši 2 miliony korun.

Kantýna rokuZdroj: Foxconn

Před padesáti lety, 20. února 1974, založil Terry Gou na Tchaj-wanu společnost Hon Hai Technology Group (neboli Foxconn). Od té doby vybudoval více než 150 dceřiných společností a poboček ve více než 20 zemích. Firma se stala největším světovým výrobcem elektroniky a předním světovým poskytovatelem vědeckých a technologických řešení s téměř milionem zaměstnanců po celém světě. Založila také výzkumná, vývojová a výrobní centra po celém světě a vlastní více než 54 tisíc patentů. Díky úsilí všech svých zaměstnanců se Foxconnu dostalo širokého mezinárodního uznání.

Zdroj: Foxconn