předseda Svazu měst a obcí České republiky a také náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

František Lukl, starosta města Kyjov | Foto: Archiv F. Lukla

Letos už podruhé kandidujete jako lídr Starostů pro jižní Moravu, co vás ke kandidatuře vlastně vede?

To je jednoduché. Spolu s kolegy vidíme smysl v práci pro občany. Skoro všichni, kdo jsme na naší kandidátce, máme reálnou zkušenost z komunální politiky. A vnímáme, jak důležitý je přímý kontakt s lidmi. Jak nezbytné je, abychom čerpali informace přímo od nich. A to nejen na obcích a městech, stejně to platí i pro kraj. Pokud chcete vést kraj správným směrem, je nutné znát potřeby všech regionů, všech míst v kraji. Reálně se zaměřit na problémy tam, kde jsou. Ne plošně, ale s místní znalostí. Někde obyvatele trápí například nedostatek zubních lékařů, jinde jsou největším problémem silnice v katastrofálním stavu. Proto máme u nás zastoupeny všechny regiony. Místní znalost je klíčová.

Ale není přece jen dobré mít plán i pro celý kraj?

Bezesporu ano. A to taky máme. Tím největším celokrajským tématem je financování. A jsem rád, že se konečně blížíme ke změně rozpočtového určení daní, které by mohlo Jihomoravskému kraji do budoucna přinést až o 3 miliardy korun navíc. Každoročně. A to je přesně to, co potřebujeme. Díky tomu dokážeme opravit více silnic, zrealizovat více projektů. Rychleji modernizovat zdravotnictví a střední školy v kraji. Podpořit obce formou smysluplných dotačních titulů. Důležité ale je, že na Svazu měst a obcí s kolegy řešíme také změnu ve vztahu k obcím, aby byl nový systém spravedlivý napříč všemi velikostmi obcí a měst. Dnes mají velká města často spoustu peněz na účtech a malým obcím chybí finance například na čističky odpadních vod. I tohle se musí změnit. V případě spravedlivého financování mohou i malé obce lidem nabídnout atraktivní a pohodlné bydlení.

Zdroj: Archiv F. Lukla

Takže více peněz pro kraj a řešení problémů s místní znalostí. To tedy nabízíte svým voličům?

A je toho mnohem více. Ostatně celý program i kandidátku naleznou zájemci na našem webu staramese.cz . Ale ta nejdůležitější reference je za mne vidět napříč celým krajem. Máme na kandidátce přes 30 starostek a starostů. Několik dalších místostarostů, radních a zastupitelů. A je za nimi všemi vidět spoustu práce. Nespočet krásných projektů napříč celým krajem. Jsou to prostě srdcaři, kteří se denně starají o to, aby se lidem v našem kraji žilo lépe. Pro mě je velkou ctí, že už podruhé mohu tento skvělý tým vést. A osobně jsem taky moc rád za to, že silné zastoupení máme i u nás, na Hodonínsku. Proto pevně věřím, že i letos se nám podaří uspět a budeme moci pokračovat v práci, kterou jsme započali. Všem, kteří nás ve volbách podpoří, bych proto chtěl poděkovat. Ale hlavně apeluji na všechny, ať už budou volit kohokoliv, aby k volbám přišli. Máme v rukou budoucnost našeho krásného kraje. Pojďme společně přispět k tomu, že bude zářná a podle našich představ. Děkuji.

Zdroj: Archiv F. Lukla

Zadavatel / zpracovatel: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ