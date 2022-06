Část Liberce, Františkov začíná psát svoji novodobou historii. Brownfield nedaleko libereckého nádraží brzy zmizí a místo ožije rezidenční zástavbou bytových domů s názvem Zahrada Gallas, určenou především rodinnému bydlení. Práce na revitalizaci celé lokality začnou už v srpnu 2022. Výstavba družstevních bytových domů z pera prestižního anglického architektonického studia Chapman Taylor, vychází z prvorepublikových činžovních vil typických pro Liberec. Domy budou maximálně šestipodlažní s nejvíce čtyřmi desítkami bytů. Ty navíc nabízejí unikátní možnost variability svého vnitřního uspořádání.

Foto: Stavební bytové družstvo SEVER

Do této doby průmyslová lokalita, dnes přehlížená čtvrť Františkov, kterou založil před více než třemi a půl staletími hrabě a vévoda František Ferdinand Gallas, se pyšní výhodnou polohou blízko libereckého nádraží, a přesto nedaleko centra Liberce i okolní přírody. Městská část je typická svou architekturou prvorepublikových činžovních vil, na které naváže i projekt Zahrada Gallas. Místem protéká Františkovský potok, který se stane součástí projektu výstavby. V místech, kde je v prostoru viditelný, ho odborníci vyčistí a odstraní kolem něj nežádoucí porost. „Chceme vybudovat místo, které nebude žádným anonymním sídlištěm. Domy obklopí zahrada pro odpočinek místních obyvatel. Ti v okolí svého domova najdou dětské i workoutové hřiště, grill pointy, hřiště na pétanque, plácek na jógu, relaxační zónu pro odpočinek, nebo servis point pro kola a mnoho dalšího. Děti si mohou hrát venku mezi domy na hřišti bez obav, že je porazí auto,“ upřesňuje Anna Ježková za Coop Development. Obytná lokalita navíc bude klidná a tichá, protože autoři vyřešili parkování v propojovací podnoži pouze dvou ze sedmi domů.

Zahrada Gallas nabídne unikátní variabilitu bytů

Projekt Zahrada Gallas přichází s tzv. variabilitou bytů. Zájemci si tedy mohou koupit třeba dva menší byty a později je propojit, nebo naopak větší byt, který po nějaké době rozdělí a část například pronajmou. Byty jsou vymyšlené tak, že je mohou jejich majitelé šikovně příčkami zmenšovat, zvětšovat i dělit. To je výhodné již při koupi a plánování různých životních situací.

První etapa čtyř domů do družstevního vlastnictví bude dokončená v létě 2024. Kompletní projekt by měl být hotový do konce roku 2025.

Projekt Zahrada Gallas staví společně Coop Development, Ungelt Partners, Stavební bytové družstvo SEVER a Stavební bytové družstvo Praha.

Více informací na www.zahradagallas.cz.

Zdroj: Stavební bytové družstvo SEVER