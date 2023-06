FM CITY FEST otevře svou bránu už 23.–⁠24. června a přivítá návštěvníky z celé České republiky.

Foto: Evolution Brothers s.r.o. FM City fest

Dva dny, tři pódia, více než 30 vystupujících z české i zahraniční hudební scény a tisíce návštěvníků, kteří vdechnou Frýdku-Místku tu správnou prázdninovou náladu a už po páté roztancují celé město. Éterem bývalé přádelny bratří Neumannů se předposlední červnový víkend rozezní hity Dubiozy Kolektiv, Ewy Farne, Mig 21, Calina, Horkýže Slíže, Pam Rabbit, Vypsané Fixy, Xindla X, We Are Domi, Michala Hrůzy, Annabelle a spousty dalších, ale mimo jiné i domácí kapely Mirai. Kromě nabitého hudebního programu, se mohou návštěvníci těšit i na talk show, která letos úplně poprvé představí 7 pádů Honzy Dědka živě. Do horkého křesla usedne hned 7 hostů, mezi nimiž zaznívají jména jako Štěpán Kozub, Robin Ferro nebo Petr Švancara. Nebude ale chybět ani novinka v podobě fenomenálního POJEZ se svou lokální “cooking show“, pestrý doprovodný program pro děti a dospělé v podobě zábavní zóny, v níž se z velké časti představí partneři festivalu, kteří každoročně připravují nepřeberné množství zajímavých aktivit, ale ani venkovní bazén nebo taneční workshopy a mnoho dalšího.

I letos si festival udrží své dobré srdce. Nejenže podpoří neziskové organizace, které mohou návštěvníci tradičně navštívit v Chill Out zóně, ale celý výtěžek z prodeje festivalového merche poputuje konkrétním lidem. Jak dodává Mirai Navrátil, jeden z organizátorů festivalu: „Pomoc zamíří k Michalovi z Frýdku-Místku, u nějž propukla ve středním věku nemoc ALS (amyotrofická laterární skleróza), která mu znemožňuje nadále pracovat a starat se tak o rodinu, a dále pak k Simonce z Havířova, která sice trpí SMA (spinální svalovou atrofií), ale moc ráda tráví prázdniny na speciálním táboře, na který jí tímto přispějeme.“

Každoroční odezva na festival bere za své a FM CITY FEST je již nyní, řadu dní před svým zahájením, z 99 % zcela vyprodaný. V prodeji zůstává posledních pár desítek vstupenek, které je možno zakoupit na www.fmcityfest.cz. I letos se předpokládá, že festival bude před svým zahájením beznadějně vyprodaný a na místě již žádné vstupenky k dostání nebudou.

Poděkování za letitou podporu festivalu patří městu Frýdek-Místek a Moravskoslezskému kraji, ale také generálním partnerům, kterými jsou Slezan, Moneta, Hyundai, Coca-Cola a Brose, všem dalším partnerům a mediálním partnerům, bez kterých by se akce tohoto formátu nemohla uskutečnit.

Za FM CITY FEST,

Mirai Navrátil, Jakub Najdek, Mikuláš Dohnal

FM CITY FEST – pořádá společnost Evolution Brothers, s.r.o., kterou založili a řídí Mirai Navrátil, Jakub Najdek a Mikuláš Dohnal. Myšlenka festivalu vznikla v roce 2017 a následující rok proběhl první ročník FM CITY FEST. Celý festival je zasazen do industriálního prostředí bývalé textilky Slezan.

Doménou Evolution Brothers jsou kulturní a společenské akce, které ve Frýdku-Místku pořádají již několik let.

Celý projekt je podpořen statutárním městem Frýdek-Místek a Moravskoslezským krajem.