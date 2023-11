Zlato, s jeho tisíciletou historií jako uchovatele hodnoty, hraje klíčovou roli v majetku jednotlivců, centrálních bank a investorů po celém světě. Jeho unikátní vlastnosti ho činí atraktivním aktivem s řadou funkcí.

Foto: FM-Verny s.r.o. Zlatá banka

Uchování hodnoty

Jednou z nejvýraznějších funkcí zlata v majetku je jeho schopnost udržet hodnotu. Zlato je neustále velmi likvidní a uchovává si svou kupní sílu napříč tisíciletími. Například před 2 tisíci lety byla odměna římského vojáka cca 38 uncí zlata za rok. Dnes je odměna vojáka hodnosti kapitána v armádě cca 150 tisíc měsíčně, za rok je to 1.8 mil. Za tuto částku si dnes můžete pořídit také 38 uncí zlata.

Zdroj: FM-Verny s.r.o. Zlatá banka

Diverzifikace portfolia

Investoři často zařazují zlato do svých investičních portfolií jako způsob diverzifikace. Zlato má nízkou korelaci s tradičními investicemi, jako jsou akcie a dluhopisy. To znamená, že poklesy na trhu s akciemi nemusí nutně znamenat pokles hodnoty zlata, což může snížit riziko a zvýšit stabilitu celkového portfolia.

Ochrana proti nejistotě

Zlato může fungovat jako ochrana proti ekonomickým a geopolitickým rizikům. V dobách krizí nebo politických nepokojů může cena zlata stoupat, protože investoři hledají bezpečné útočiště pro své finanční prostředky. To znamená, že zlato může sloužit jako pojištění proti nejistým časům. Nesporná výhoda zlata je jeho koncentrovaná hodnota. Zlaté mince či slitky v hodnotě stovek tisíc či miliónů korun lehce schováte do kapsy, kufru nebo batohu a odnesete sebou.

Pobočka PlzeňZdroj: FM-Verny s.r.o. Zlatá banka

Likvidní aktivum

Investiční zlato je také velmi rychle likvidní. Zlaté mince a slitky mají svojí standardizovanou čistotu a váhu. Proto je snadnější s nimi obchodovat, než s unikátními zlatými šperky. Pokud potřebujete rychle získat peníze, není nic jednoduššího, než své zlato prodat. Ve Zlaté Bance můžete prodat nejen investiční zlato, ale i staré zlaté či stříbrné prsteny, náušnice, řetízky, přívěsky, zlaté hodinky, stříbrné tabatěrky či příbory.

Historický a kulturní význam

Zlato má historický a kulturní význam jako symbol bohatství a moci. Investiční zlaté mince a slitky jsou tedy vynikajícím dárkem. Pokud chcete darovat něco s dlouhodobou hodnotou a investičním potenciálem.

Pobočka PlzeňZdroj: FM-Verny s.r.o. Zlatá banka

Shrnutí

Zlato, s jeho schopnostmi: uchovat hodnotu, stabilizovat portfolio, ochránit majetek proti nejistotě a vysokou likviditou. Zůstává důležitým aktivem v současném finančním světě a nemělo by chybět v žádném rodinném trezoru. Bez ohledu na důvod, proč se rozhodnete investovat do zlata nebo část svého pokladu odprodat. Zlatá Banka je tu pro Vás. Již přes 10 let, se na nás můžete obrátit a náš proškolený personál Vám vše vysvětlí. Nebo navštivte náš eshop na adrese www.zlatabanka.com