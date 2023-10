Future Farming již produkuje aquaponické potraviny na farmách o rozloze 9,2 tisíc metrů čtverečních.

Foto: futurefarming.cz

Společnost Future Farming se před 5 lety odvážně pustila do vývoje nových revolučních technologií pro udržitelné zemědělství. Základními výhodami těchto technologií jsou bezuhlíková výroba potravin, jejich snadnější pěstování a minimální dopad na životní prostředí. “Před pěti lety by mě ani ve snu nenapadlo, co všechno se nám za tak krátký čas podaří. Chtěl bych moc a moc poděkovat všem lidem z našeho týmu i lidem ze sesterských organizací Future Farming, kteří v uplynulých pěti letech neuvěřitelně tvrdě pracovali. Dále musím zmínit všechny naše investory, obchodní partnery, dodavatele a vědecké týmy na univerzitách po celé České republice, kteří sdílejí náš aquaponický sen o zdravých a ekologicky šetrných potravinách. Všichni odvádějí obrovský kus práce a díky nim měníme náš aquaponický sen ve skutečnost. Možná při tom uděláme pár chyb, ale to je úděl všech, kteří se vydali novou dosud neprošlapanou cestou. Jsem přesvědčen, že naše planeta a naše děti veškeré úsilí Future Farming v budoucnu ocení,” řekl spoluzakladatel Future Farming Michal Fojtík.

Příběh firmy, která začínala od nuly

Jak to všechno začalo a co vše se firmě v prvních čtyřech letech podařilo, si můžete přečíst zde. Do pátého roku vstoupil Future Farming na podzim 2022 s ambicí vybudovat v Čechách druhou produkční aquaponickou farmu. Vzhledem k rostoucímu odbytu aquaponických potravin však firma celý proces urychlila a před svými 5. narozeninami integrovala do sítě svých farem již fungující projekt Rybí zahrada. Rybí zahrada nahrazuje původně zamýšlený projekt v Přerově nad Labem. Nyní má Future Farming s dostatečnou rezervou pokrytu poptávku po aquaponické zelenině a rybách v České republice a může obrátit svou pozornost do dalších zemí, kde mají o výstavbu aquaponických farem velký zájem. Farming technologie Slovakia ze skupiny Future Farming již získala investiční pobídku od slovenského Ministerstva půdního hospodářství a rozvoje venkova.

Zdroj: futurefarming.cz