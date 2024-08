Působení v Sociální demokracii je naše taková rodinná tradice.

Proč kandidujete do zastupitelstva?

Do zastupitelstva jsem se rozhodla kandidovat z toho důvodu, že bych se chtěla podílet na zlepšení zdravotní péče našich obyvatel. Co do počtu je nás stomatologů dostatek, problém ale je, že většinou zůstávají ve velkých městech. Sama ze své stomatologické praxe vím, jak těžké je najít zástup, pokud odcházíte na mateřskou dovolenou. Jiným příkladem je odchod zubního lékaře do důchodu nebo když ukončuje svou praxi a nemá komu předat ordinaci. Tento problém se projevuje i v jiných lékařských oborech, u dětí je to nedostatek pediatrů v kraji. Takže stomatologů není nedostatek co do počtu, ale nezůstávají v menších městech.

Proč zrovna za SOCDEM?

Do Sociální demokracie jsem vstoupila v době, kdy tam byl můj táta. Dá se říct, že působení v Sociální demokracii je naše taková rodinná tradice. Současně však musím říct, že mě k tomu vede i můj přístup k životu, k jeho sociálním aspektům i celkovému pohledu na život, kdy si myslím, že by všichni měli žít v nějaké symbióze, tzn. žít dobrý život. To jsou i priority Sociální demokracie, se kterými souzním a mám je za své.

Co je podle Vás největším problémem, který by se měl řešit/změnit a co pro to chcete a můžete udělat?

Jak už jsem se zmínila, za zásadní problém považuji nedostatek zubních lékařů. Já sama tuto situaci řeším aktivně a prakticky. Teď po mateřské dovolené jsem si přidala jeden ordinační den. Průběžně přibírám pacienty, i když je to složité a časově náročné. Pokud jiný kolega končí svou praxi, snažíme se s kolegy si pacienty rozdělit mezi sebe, aby o ně bylo postaráno. To znamená, že z dlouhodobého hlediska to není ale udržitelné a nelze takto situaci řešit.

Čím je pro Vás Kladno?

Kladno je pro mě srdeční záležitostí, žiji zde od narození a mám tady rodinné zázemí. Myslím si, že i Kladno je městem, které si zaslouží, aby se rozvíjelo. S příchodem dětí vidím zase jeho jinou stránku a všímám si jako rodič více bezpečnosti, pozemních komunikací, tedy celkově veřejného prostoru, zeleně a dětských hřišť.

Co Středočeskému kraji jako zastupitelka můžete přinést?

Mojí prioritou by byla lékařská péče, a to zejména z hlediska její dostupnosti. Měli bychom zamezit tomu, že náš kraj mladí lékaři a lékařky opouští a odcházejí do Prahy. Následně vzniká situace, kdy je v Praze právě zubařů přetlak a není problém s dostupností péče, na rozdíl od našeho města i kraje. Měli bychom tedy vytvářet podmínky pro mladé lékaře a lékařky, aby chtěli u nás zůstat a poskytovat péči. Proto přicházíme s naším programem, který nabízí řešení i podporu prostřednictvím tzv. stipendijního fondu, který myslí na dobu získávání atestací mladých lékařů a lékařek. Řešení máme jasně a přehledně popsáno v našem programu.

