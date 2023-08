Desáté narozeniny oslaví populární olomoucká Galerie Šantovka. Oslavit je chce spolu se svými místními i přespolními příznivci velkolepým způsobem.

Foto: Galerie Šantovka a.s.

Až do října na fanoušky čekají nejrůznější akce i soutěže, při nichž mají šanci získat zajímavé odměny a ceny. To hlavní, kde se všichni mohou setkat, ovšem budou dvě velké oslavy. Zapište si do diářů dny 2. září a 14. října.

Podvakrát bude Olomouc dějištěm velkých oslav a Olomoučané i návštěvníci města se mají na co těšit. „Při obou akcích přijdou na své téměř všichni bez rozdílu věku. Připravujeme natolik pestrý program, že nebude chybět hudba, skvělé jídlo, známí i méně známí interpreti a hosté nejen z Česka, ale i z jiných evropských zemí či nebo netradiční noční show,“ prozradila ředitelka Galerie Šantovka Michaela Mitáčková. V prvním případě se mohou lidé bavit celý den v krásném prostředí Smetanových sadů, aby pak na rodinný program navázal večer s nejlepšími DJs v čele s hvězdou evropského formátu Alle Farbenem z Berlína.

Sobota 2. září nabídne ve Smetanových sadech od 10 do 19 hodin natolik pestrý a atraktivní program, že určitě dokáže zaujmout lidi všech generací. Stačí vyjmenovat zóny, zaměřené na různé druhy zábavy, adrenalinových zážitků, nebo třeba i poznání. Příznivce špičkových technologií zaujme Future & science zóna s astronautem a s modelem vesmírné lodi v nadživotní velikosti, na zájemci tu čeká i virtuální realita či simulátor stavu beztíže. Sportovní a adrenalinová zóna nabídne výlet do výšky 80 metrů na vyhlídkové plošině, adrenalinovou show na U-rampě či třeba přehlídku sportovních klubů, oddílů a kroužků. Nejen budoucí výtvarníky může oslovit art zóna s graffiti workshopem a malbou velkoformátového muralu. Pro děti je určena speciální zóna se skákacími hrady, trampolínami, naučnou stezkou a pohádkovými maskoty. V hudební zóně se představí třeba Natálie Tichánková s kapelou, skupina Lollipopz, kouzelník, Divadlo Tramtarie, hudba bude znít i na různých busker-pointech v celém parku. Hodně zajímavá bude nabídka cirkusového pointu, kde kromě cirkusového šapitó nepřehlédnete ani průvod obřích loutek Oculus, školu žonglování, akrobaty či představení na trampolínách, teeterboardech a chůdách.

Po téhle velké celodenní oslavě pro celé rodiny se centrum dění přesune na plochu před obchodní galerii. V 19 hodin zde vypukne DJ party, jejímž vrcholem bude vystoupení jednoho z nejlepších evropských dýdžejů, známého jako Alle Farben. Před ním se představí domácí umělci DJ Ludwig, Andrea Pomeje nebo MIO x JUNIOR. Sám berlínský rodák Alle Farben je ve své branži absolutní špičkou a běžně koncertuje pro tisícihlavé publikum. Na kontě má řadu alb a úspěšných singlů, jeho songy se držely dlouhé měsíce v německých i dalších evropských hitparádách. Spolupracuje se zpěváky zvučných jmen, společný singl vydal třeba s Jamesem Bluntem. Alle Farben je ve světě DJs skutečnou hvězdou první třídy. Symbolické vstupné na party je 100 korun, celý výtěžek bude darován na charitativní projekt Otevření zahrady hospice na Svatém Kopečku. Vstupenky zakoupíte zde.

To ale není všechno, narozeniny pokračují dál! Na sobotu 14. října bude totiž připravena druhá vlna oslav. Ta se tentokrát odehraje od 10 do 22 hodin v prostorách Galerie Šantovka a zahrnovat bude například spoty s virtuální realitou, fashion & dance performance, barmanskou a sushi show, megahoupačku, bublinovou show, akrobacii na stuhách, velkolepou laser show a koncerty. Během nich se představí publiku Adam Mišík, Lake Malawi, We are Domi, O5 a Radeček a Pam Rabbit.

