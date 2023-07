Sedíme u piva s obchodním sládkem Martinem Hložkem. Budeme si povídat o nové, nebo spíše upravené receptuře piva Gambrinus.

Foto: Gambrinus

Ještě, než se do toho pustíme, mě zajímá, kdo je vlastně ten obchodní sládek? Já znám sládky, kteří řídí vaření piva, ale obchodní sládek?

Jednoduše řečeno, sládci se starají o to, aby se v pivovaru uvařilo co nejlepší pivo a obchodní sládci pak, aby bylo stejně perfektní i v hospodách. Obchodní sládci jsou většinou bývalí sládci, kteří dlouhá léta dělali v pivovaru a své znalosti a zkušenosti využívají při radách hospodským a výčepním.

Vy máte vlastně úplně opačný osud než já. Vy jste byl dlouho ve sklepě a teď jste se dostal mezi lidi a já jsem už dlouho, a každý den, mezi lidmi a teď bych se rád dostal občas do sklepa. Ale k té nové receptuře. Já se přiznám, že piju hlavně desítku Gambrinus, když jedu třeba na ryby nebo po jízdě na kole a Vy teď říkáte, že to měníte, tak co od nového Gambáče můžu čekat?

Vždyť už ho pijete, a říkal jste, že Vám chutná. Už je na trhu několik týdnů. Víte, ono je to tak. Lidé jsou dnes v jednom kole, samá práce, mnoho zájmů, a tak tráví v hospodě méně času, vypijí méně, než když šli do hospody naši tátové nebo dědové. Vyžadují proto piva plnější, chuťově bohatší, chtějí silnější intenzivnější zážitek. Proto jsme se i my rozhodli upravit recepturu a vyhovět jim. Přidali jsme více sladu, nechali pivo méně prokvasit, aby v něm zůstalo více nezkvašených sladových cukrů. Nově přidáváme chmel odrůdy Sládek i během poslední fáze vaření. Díky tomu má pivo výraznější chuť a stále si zachovává skvělou pitelnost.

A obsah alkoholu je stejný jako dříve?

Ten zůstal stejný, myslím, že přiměřený jednotlivým druhům.

Co je ale důležitější, zůstalo zachováno DNA našeho piva. Prostě poměr sladových chuťových látek a hořkých látek chmele zůstal stejný. Charakterem chuti a aroma je to pořád Gambrinus, na který jsou lidi zvyklí.

To potvrzuji i jako laik. Je to Gambáč, na který jsem zvyklý, ale je tam něco navíc, něco, co mi chutná.

Já Vás sleduju od začátku rozhovoru. Mám radost, že Vám chutná. Když máte chuť se znovu napít, funguje pivo, jak má. Takové vlastnosti piva se říká odborně dobrá pitelnost. Napijete se a za chvíli máte pocit, že vám vyschlo v ústech a musíte se napít. A znova. To je znak dobrého českého piva. Jiný nápoj tuhle vlastnost nemá.

To se ale musím hned zeptat, jak je to pak s tloustnutím po pivu? Je v tomto směru nový Gambáč milosrdnější?

Je to podobné jako dříve, ale zároveň dodávám, že energetická hodnota piva není obecně nijak vysoká. Problém je spíše v tom, že pivo povzbuzuje chuť k jídlu, a to je potřeba si hlídat.

To je pravda. Já když občas přijdu z nějakého pivního posezení, tak si raději nasazuji sluneční brýle, protože jsem v lednici tak často, že bych od toho bílého světla dostal zánět spojivek. Ale vážně, za tohle vylepšení Vám děkuju. Hodně mi to chutná. Ještě se chci zeptat. To jste měnili jen desítku?

Ne, vzali jsme to z gruntu. Všechna piva Gambrinus jsou teď chuťově plnější. Desítka, jedenáctka i dvanáctka. Sudy, lahve i plechovky.

Zdroj: Gambrinus

A kde se vlastně Gambrinus vaří? Jen v Plzni?

Především v Plzni, ale jsme schopní ho uvařit v případě potřeby i v našich jiných pivovarech. Tam používají sládci stejné suroviny i recepturu jako u nás v Plzni.

Musím říct, že to je pro mě novinka. Já myslel, že je receptura tajemstvím každého pivovaru.

Ono to taky svým způsobem tajemství je. I když je základní receptura při výrobě piva plzeňského typu u všech českých pivovarů podobná, v detailech, které rozhodují o výsledné chuti, se výroba jednotlivých piv liší. Ty detaily tvoří výsledný chuťový charakter a „DNA“ piva, jak jsme o tom hovořili. U nás si je předávaly a stále předávají generace sládků, a i když se občas udělají úpravy, dbá se na to, aby charakter zůstal zachován. Mnozí sládci a sladovníci u nás pracují 30 i 40 let a jejich zkušenosti a znalosti využívají zase ti mladší, a tak se řemeslo a receptura, ve které skutečně záleží na detailech přenáší z generace na generaci.

Je pravda, že hodně lidi má představu o práci sládka zjednodušenou. Říkají si, budu u piva, budu vařit, a hlavně pořád ochutnávat. Skutečnost je asi náročnější, že?

Je to tak. Ono je to podobné jako u Vás. Lidé si myslí, že dělat legraci je sranda. Ale přijít na to, jak to dělat, aby to pokaždé fungovalo, aby to naplňovalo očekávání, to je u nás i u Vás řehole.

Je to tak. My, když připravujeme nový pořad, pustíme ho nejdříve známým nebo nějaké menší skupině lidí, sledujeme reakce na jednotlivé části a pak to upravujeme a dolaďujeme. Jak to máte vy? Taky nové receptury, jak se říká, „zkoušíte na lidech“?

Máme to podobné. Nejdříve se tomu hodně věnujeme v pivovaru. Sládci, v tomto případě Gambrinusu dva naši špičkoví, Honza Enge a Tomáš Pokorný, navrhli vylepšení receptury. Pak jsme uvařili malou várku v našem minipivovaru. Tu zhodnotila širší skupina degustátorů, sládků, taky i bývalých, kteří se o Gambrinus starali po desetiletí. Tady musím dodat, že my, co degustujeme, vlastně musíme pít v práci, takže máme i výjimku ze zákoníku práce. Za volant ale po degustaci samozřejmě nesmíme.

Jsou to jen školení degustátoři? Veřejnost nedegustuje?

Samozřejmě taky. Než recepturu finálně schválíme, chceme slyšet názor našich štamgastů i běžných spotřebitelů. Převážně lidí, kteří mají naše pivo rádi. Musím říct, že Gambrinus vařený podle nové receptury zachutnal všem skupinám, máme jen pozitivní ohlasy.

Tak to Vám i sládkům, Tomášovi a Honzovi a vůbec všem, kteří se o novou recepturu zasloužili, musíme připít, je to vážně dobré.

Děkuji za příjemné setkání, skvělé pivo i zajímavé informace o nové receptuře Gambrinusu a těším se zase někdy u piva na shledanou.

A já bych Vás, jako příznivce našeho piva, zase rád pozval k nám do Plzně do pivovaru, kde můžeme posedět, všechno probrat, a hlavně ochutnat pivo přímo z našich ležáckých sklepů.

„Dej Bůh štěstí!“