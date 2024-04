S každým novým herním titulem se zvyšují nároky na hardware. Stává se z gamingu drahý koníček nebo mohou být herní počítače a herní notebooky stále dostupné pro každého?

Výkonný herní setup pod 30 000 Kč? No jasně!

Unreal Engine 5 je momentálně jedním z nejnáročnějších herních enginů. Tento herní engine přináší revoluční možnosti pro tvorbu her s úchvatnou grafikou a fotorealistickými detaily a využívá pokročilých technik pro vykreslování světla a materiálů, což vytváří dechberoucí scény a modely. Podle Epic Games by herní počítač či notebook měl mít minimálně šestijádrový procesor s 3,4 GHz frekvencí, grafickou kartu 2080 SUPER a 32 GB RAM. Dá se takový setup ale pořídit za rozumnou cenu?

Bude AAA gaming jen pro bohaté?

I když náročnost některých enginů může být výzvou pro hráče s méně výkonným herním hardwarem, je důležité zmínit, že určitě ne všechny hry budou takto náročné. Vývojáři budou stále navrhovat hry s různou grafickou kvalitou, aby zahrnuli širší spektrum hráčů. Nicméně i tak se zatím ukazuje, že levnějším herním sestavám pomalu odzvonilo. U většiny nově vydaných her už například nepochodíte ani s 16 GB RAM. A protože se herní průmysl rychle rozvíjí, je dobré při nákupu hardwaru myslet i do budoucna. Co když se Vám ale nechce utrácet plná cena za novou herní mašinu? Je tady i jiná cesta?

Existuje cenově dostupný gaming?

Ano, když víte, kde nakupovat.

I když nároky a ceny hardwaru stoupají, gaming stále může být dostupný pro každého. Předváděcí herní počítače a herní notebooky z GIGACOMPUTERU představují skvělou možnost pro hráče, kteří hledají výkonné herní zařízení za dostupnou cenu. Co ale vlastně znamená předváděcí? Jedná se o kousky, které byly jednou vystaveny nebo to mohou být také nevyprodané zásoby výrobců. V podstatě tak za zlomek ceny původního herního počítače či notebooku dostanete nepoužívané zařízení, které nabízí vysoký výkon pro hraní her. Všechny herní počítače a notebooky jsou navíc námi pečlivě otestované a získáte na ně dvouletou záruku přímo u výrobce. Tak proč kupovat nový drahý herní počítač či notebook, když už zítra bude použitý?

