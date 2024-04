Nákup nebouraného garážovaného auta se v našem geografickém prostoru rovná takřka výhře ve sportce. Pokud jako majitel auta nechcete, aby váš vůz s přibývajícími léty ztrácel příliš na hodnotě, o pořízení plnohodnotné garáže byste měli vážně uvažovat. Investice do zastřešeného parkování se vám postupně bezpochyby vrátí. Dlouhodobé vystavování lokálnímu proměnlivému počasí se totiž velmi negativně promítá do celkového stavu vozu.

Foto: GARDEON

Koroze a degradace materiálů nemá šanci

Suchá garáž nedovolí korozi, aby se podepsala na karoserii a podvozkových dílech. Pokud ovšem nezajedete dovnitř s prosoleným autem a nezatopíte tak, aby vzniklo přímořské klima ideální pro hnědý mor. Další choulostivou součástí auta jsou pryžové a gumové díly. Například lemy kolem oken se mohou po několika letech parkování v mrazu a na slunci doslova rozpadnout na prach. Zpuchřelé hadice v motoru vás mohou klidně poslat domů třeba z dovolené.

A co na stání venku říká lak a chrom vašeho auta? To známe z vyšisovaných karoserií starších aut. Plasty, především ty černé, většinou na slunci úplně zdegradují a neoživí je ani sebelepší přípravek. Nemluvě o pasece, kterou dokáže nadělat letní krupobití. Garáž zkrátka prodlouží životnost i atraktivitu auta zásadním způsobem.

Jak upozorňují motorističtí odborníci, klíčovým komponentem, který venku trpí, je baterie. V garážovaném autě vám vydrží 8 až 10 let, venku stěží 4 roky. Zvláště v moderních vozech, kde v zájmu snížení emisí není ideálně dobíjena. A pokud máte pocit, že ve vašem autě parkovaném venku hůře vidíte za tmy, je to proto, že plasty na vašich světlech zdegradovaly na slunečním svitu a jsou matné. To by se vám v garáži nestalo.

Montovanou garáž Gardeon si naprojektujete dle vašich potřeb a možností i z pohodlí domova.Zdroj: GARDEON

Montovaný zázrak bez starostí a nepořádku kolem domu

Pokud stále patříte k těm, kteří nechávají trpět své miláčky na mraze, dešti a slunci, doporučujeme vám poohlédnout se po možnostech, které trh nabízí. Pokud máte místo na pozemku, není nic jednoduššího než objednat montovanou garáž, která má několik výhod. Bez starostí, dlouhého čekání na volné a schopné řemeslníky, s minimálními nároky na zastavěnou plochu, ale i s maximálním komfortem zděné stavby, získáte doslova za několik hodin hotovou garáž, která vyřeší vaše problémy s parkováním auta jednou pro vždy. Jedničkou na našem trhu je jednoznačně společnost Gardeon, která má za sebou léta zkušeností a spousty spokojených zákazníků. V nabídce je jednoduchá ocelová opláštěná konstrukce, ale i zateplené garáže s tloušťkou stěn pouhých 40 mm. Volit můžete garáž pro jedno i více aut. V nabídce je i celá řada vybavení, které usnadní úschovu zahradního nářadí nebo jízdních kol. Součástí všech garáží Gardeon jsou kvalitní německá automatická vrata Hörmann.

V případě, že je vaše garáž beznadějně zaplněna nezbytnostmi pro dům a zahradu a vůz se vám do ní již nevejde, je řešením pořídit si zahradní domek. Garáž pak budete mít volnou pro vaše auto.

Garáž poslouží nejen vašemu vozu, ale uklidíte do ní to, co se vám domů nevejde.Zdroj: GARDEON

Myslete i na svůj komfort

Výhody garáže pocítí nejen vaše auto, ale i vy. V zimě určitě oceníte, že nebudete muset ometat auto od sněhu a škrábat led z oken, zrovna když pospícháte do práce. I motor vám poděkuje startem ze zateplené garáže. V létě zase oceníte nasednutí do vozu, které není nesnesitelně rozpálené. A už jste vykládali nákup z auta za pořádné průtrže mračen? V garáži si v klidu můžete opečovat váš vůz, aniž by na vás pršelo nebo se do ní můžete uchýlit před nepříznivou rodinnou atmosférou. Garáž je totiž ideální „trucovna“. Zkrátka v garáži budete vy i vaše auto v bezpečí.

Pokud nechcete investovat do uzavřené garáže, můžete si nechat nainstalovat přístřešek na auto. I ten částčně ochrání vaše auto před vnějšími vlivy.Zdroj: GARDEON