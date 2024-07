Garáž nemusí být pouze bezpečným přístavem pro vaše auto. Může být dílnou, skladem nebo místem setkávání. Jen si představte zateplenou místnost, ve které si tzv. můžete dělat co chcete, zcela odkloněni od běžného chodu domácnosti. Garáž může být zkrátka vaším teritoriem bez výčitek. Podobně uvažoval i pan Petr z malé vesničky u Poděbrad.

Garáž, kterou si vysnil, poprvé viděl v časopise. „Jednoduchý design, variabilita, možnost připojení zastřešeného posezení, ale hlavně rychlost výstavby, to je to, co mne zaujalo.“ říká pan Petr. Jelikož se jednalo o slovenského výrobce montovaných staveb Gardeon, který nesídlí daleko od českých hranic, rozhodl se, vydat se do showroomu. „Možnost prohlédnout si vše na vlastní oči mne přesvědčila, že se jedná o profesionální firmu a solidní produkt. Jelikož se jedná o stavbu, která nám bude sloužit dlouhodobě, určitě bych cestu do showroomu v Turčianskom Ďuri. Ostatně leží v krásné krajině na okraji Národního parku Velká Fatra. Stojí za to se v oblasti zdržet klidně i pár dní,“ dodává pan Petr.

Garáž postavená za odpoledne

Jednoznačnou výhodou staveb Gardeon je fakt, že vše se do detailů připraví ve výrobním závodě, samotná stavba je pak záležitostí několika hodin. Hotové panely včetně speciální nastříkané omítky z výroby se připevní na ocelovou konstrukci a připravený pevný podklad. Vzhledem k tomu, že se Gardeon specializuje na celou řadu zahradních staveb, od přístřešků na auta, pergoly, zahradní domky po garáže, je možné plně vyhovět přání zákazníka.

V této souvislosti pan Petr říká. „Věděl jsem, že garáž bude sloužit jako vesnická klubovna. Zkrátka, že se u nás budou scházet kamarádi z okolí. Proto jsem chtěl u garáže zastřešené posezení. Gardeon mi v tomto ohledu vyšel maximálně vstříc a celý koncept mi zkrátka dával smysl. Nemusel jsem řešit více dodavatelů, celá zakázka byla dodána během několika týdnů a postavena doslova za odpoledne.“

Zateplenou garáž využijete celoročně

Pokud chcete garáž využívat k jiným účelům, než k parkování auta, zateplená varianta může být doslova plnohodnotným rozšířením obytného prostoru. Proč si v garáži neudělat kancelář, dílnu, posilovnu nebo základnu pro sousedská setkání? Kostra montovaných staveb Gardeon je ocelová, na ni se pak šroubují panely omítnuté již z výroby. Pokud stojíte venku, vidíte zděnou stavbu. A pokud vejdete dovnitř, překvapí vás prostornost, protože místo desítek centimetrů zdí je tu místo pro vás. Stěny mají izolaci z polyuretanu, který patří k materiálům s nejlepšími izolačními vlastnostmi při zachování malé tloušťky stěny. Ostatně zateplené stěny garáže mají tloušťku pouhých 5 cm. Varianta se zateplenými stěnami a střechou udržuje příjemné klima v létě a při instalaci vytápění a pravidelném temperování je možné stavbu využít celoročně. Pak nebrání nic tomu užívat garáž tzv. až na dřeň.

Projekt zvládnete sami, ostatní obstará tým Gardeon

Dispozice i design stavby je jen otázka vaší tvůrčí fantazie a potřeb. Vše je možné zvládnout z pohodlí domova online v přehledném objednávkovém formuláři. Při sebemenších pochybách je však možné rozjet se do slovenského showroomu, kde se budou věnovat jen vám. Můžete si projít nejen všechny typy staveb z nabídky Gardeon, navíc si můžete osahat veškeré příslušenství a vybavení, jako automatická vrata Hörmann, závěsné systémy na kola nebo nářadí. Celá stavba pak po doladění a objednání proběhne na klíč. V případě potřeby je možné dohodnout si osobní zaměření stavby přímo u vás doma. Na vás je připravit rovnou plochu. Muži z Gardeonu v ikonickém černém oblečení přijedou po pár týdnech od objednání a realizují garáž doslova za pár hodin.