1. a 2. září opět ožije Karlovo náměstí v malebném historickém centru Kolína divadlem!

Foto: Archiv

Nenechte si ujít patnáct skvělých představení, workshop a filmovou premiéru! Jste srdečně zváni do světa zázračného divadla, nevšedních zážitků a radosti – na festival GASPARÁDA 2023 v Kolíně!

K poctě J. G. Deburaua pořádáme již po dvanácté tento jedinečný festival vycházející z tradiční pantomimy a prezentující zejména nonverbální směry divadelního umění.

A na koho se letos můžete těšit?

V letošním roce uběhlo sto let od narození Marcela Marceaua, světově proslulého francouzského mima a „duchovního“ otce festivalu. S radostí navazujeme na nitku historie představením jediného českého absolventa herecké školy M. Marceaua v Paříži – Martina Sochora se svým představením PUTOVÁNÍ S PANTOMIMOU, TENTOKRÁT O DAVIDU GOLIÁŠI.

Humor jistě nechybí letošní zahraniční hvězdě TRYGVEMU WAKENSHAWOVI, rodáku z Nového Zélandu a nositeli mnoha ocenění. Jeho pantomimická komedie („šílená, nemorální, excentrická, ambiciózní“) NAUTILUS vás bude bavit po oba festivalové dny. www.trygvewakenshaw.net

Zahraniční hvězda, Trygve Wakenshaw (NZL) – Nautilus (pátek od 22.00 a v sobotu od 20.45 hZdroj: Fraser Cameron

Ale vraťme se na úplný začátek. Festival letos otvírá DIVADLO TONDY NOVOTNÉHO loutkovou pohádkou O PEJSKOVI A KOČIČCE. Poté si můžete udělat krátký výlet s TEATRO COMICO do dob Deburaua a podívat se na romantickou „bílou“ pantomimu – PIEROT A COLOMBINA. Mezi další představení patří HVĚZDÁŘ od TUTOcirku, Johnny & Jenny uvádí: J.O.E. a TŘEBA TO VYJDE od KOŤÁTKA ZKÁZY, což je divadelně-cirkusová komedie překonávající všechny limity. Nenechte si ujít akrobaticko-taneční představení ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST od LOSERS CIRQUE COMPANY nebo unikátní představení STVOŘENÍ SVĚTA mima Vojtěcha Svobody a kytaristy Lukáše Sommera. Znáte skupinu ILUSIAS? Absolvovala více jak 1 200 vystoupení v ČR i v zahraničí. Představí vám svou taneční a světelnou show ART OF LIGHTS. SACRA CIRCUS vám vše vylíčí ve steampunkové clownerií PRAxCHY, která je o věci, po které lidi touží, sní o ní, bezhlavě se za ní ženou a nikdy jí nemají dost! Zábavné příběhy důmyslného rytíře DONA QUIJOTA, vám odvypráví DIVADLO ROZMANITOSTÍ. I v letošním roce se můžete těšit na vystoupení studentů a absolventů Katedry nonverbálního divadla HAMU v Praze – HAMU MIME EVENING, tj. etudový večer plný klasické i současné pantomimy.

Závěr festivalu bude patřit V.O.S.A. THEATRE. Jejich unikátní interaktivní divadelní instalace – FÉNIXOVA ZAHRADA, vás přenese na místo, kde se rodí kouzelné plody, kam přilétají kouzelní ptáci, kde se probouzí příběhy.

V.O.S.A. THEATRE a jejich unikátní divadelní instalace – FÉNIXOVA ZAHRADA (sobota od 22 h)Zdroj: Archiv

Chcete si vyzkoušet programovou novinku – improvizaci? Workshop pod vedením lektorů z ČESKÉHO NÁRODNÍHO IMPROVIZAČNÍHO DIVADLA bude probíhat v sobotu v Městském společenském domě. Je nutné se na něj přihlásit předem do 28. 8. na gasparada@mukolin.cz. Workshop je určen od 12 let.

Zdroj: Archiv