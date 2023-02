V CAMPu začíná výstava věnovaná fenoménu bydlení. Součástí výstavy může být i váš dům nebo byt

Foto: CAMP

Víte, kolik je v Praze bytů? O kolik stoupla cena nemovitostí v posledních letech? A jak jsme na tom v porovnání s Berlínem, Vídní nebo Mnichovem? Nová výstava s názvem Praha zítra? Domy a byty, která byla dnes zahájena v Centru architektury a městského plánování (CAMP), se věnuje fenoménu bydlení v hlavním městě. Kromě analytické části, která prezentuje informace o vývoji bydlení v hlavním městě, mohou návštěvníci nahlédnout do pražských domácností a přispět také svými fotkami.

„Už delší dobu se v Praze mluví o krizi bydlení,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). „Proto jsme se rozhodli v nové výstavě v CAMPu zaměřit právě na výstavbu nových bytů a domů a ukázat, kde se staví, jak se vyvíjí ceny nemovitostí a co může město udělat pro to, aby v Praze bylo dostatek bydlení pro současné i budoucí obyvatele.“

„Praha se má do roku 2070 rozrůst o zhruba 400 tisíc obyvatel. Proto velmi záleží na tom jak a kde budou tito lidé v Praze bydlet“, vysvětluje situaci primátor Prahy Zdeněk Hřib. „Podle Strategie rozvoje bydlení, kterou jsme loni schválili by mělo každý rok vzniknout 9 tisíc nových bytů, což znamená přibližně jeden dokončený byt za hodinu,“ doplňuje primátor.

Právě Strategie rozvoje bydlení, kterou v loňském roce vypracoval IPR, hledá recepty na to, jak zvrátit nepříznivou situaci bydlení v metropoli. A řešení vidí mimo jiné v obecní výstavbě.

„Praze dlouho chyběla sebevědomá bytová politika. Přednost dostávaly pouze soukromé zájmy, trh a razantní privatizace v 90. letech. Obecní bytový fond se zmenšil ze 194 tisíc jednotek v roce 1991 na pouhou pětinu. Městské části navíc s byty zacházely rozdílně,“ popisuje situaci posledních let 1. náměstek primátora Petr Hlaváček. „Situaci by mohla pomoct vyřešit Pražská developerská společnost.“ Tato organizace by měla znovu nastartovat obecní výstavbu v hlavním městě – již teď na ní bylo převedeno více než 600 000 m² pozemků, na kterých by v horizontu 5 až 10 let mohlo vzniknout 6 až 8 tisíc bytů.

Údaje, které návštěvníci najdou v expozici, popisují současný stav bydlení. V Praze je podle sčítání lidu z roku 2021 celkem 721 332 bytů. Průměrný pražský byt má zhruba 70 m2, novostavby už pracují s menší rozlohou (okolo 50 m2). Na koupi běžného bytu si zájemce musí připravit 13 ročních platů, v porovnání s tím například v Belgii stačí 5 ročních příjmů. Podobných a často překvapivých dat naleznete v expozici mnohem více.

Datovou část výstavy doplňuje audiovizuální esej o současné podobě bydlení – Domy, byty, lidi. Tu připravili Eugen Liška s Martinem Vronským z materiálu fotografa Vojtěcha Veškrny, který na svých fotografiích zachytil domovy obyvatel Prahy – od půdních vestaveb s výhledem na centrum, byty v panelácích až po bezdomovecké nocležiště. Na grafickém zpracování dat se podílela studia Oficina a Ex Lovers. Hudbu připravili hudebník a producent Aid Kid ve spolupráci se zvukařem Jakubem Juráskem. Expozici dominuje sofa o velikosti nejmenšího pražského bytu, která se po skončení výstavy stane součástí dětského programu. Pohovku navrhl architekt Benedikt Markel. Koberec na stejné téma pro výstavu připravila výtvarnice Anna Štajgová ze studia Masopust.

„Součástí výstavy se může stát každý. Vyzvali jsme veřejnost, aby na sociálních sítích sdílela fotografie svých domovů pod hastagem #TadyBydlimJa a ukázala, jak bydlí. Výstava je součástí cyklu Praha zítra?, která se věnuje budoucnosti Prahy.“ říká Štěpán Bärtl, vedoucí CAMPu.

Výstava potrvá do 30. dubna 2023.

Doprovodný program k výstavě:

ÚT 31/01 19.00 TALK SHOW Camping s Ondřejem Cihlářem: Delniq a Lukáš Otevřel

ČT 02/02 17.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

ÚT 07/02 19.00 PŘEDNÁŠKA Bytové krize: Byly tu a budou?

ČT 16/02 19.00 KINO Vlastníci

ÚT 21/02 19.00 DISKUZE Byt za 10 milionů?

PÁ 03/03 17.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

PÁ 03/03 19.00 KINO Barbicania

ÚT 07/03 19.00 DISKUZE Developer v hlavní roli

ST 22/03 19.00 DISKUZE Město staví město

PÁ 31/03 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAV

PÁ 31/03 KINO Kulový blesk

ÚT 04/04 19.00 DISKUZE Bydlíme jinak

ST 05/04 KINO Lead me home

ÚT 11/04 URBAN TALKS

PÁ 21/04 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

PÁ 21/04 KINO Selling Dreams, Koolhass Houselife

Celý program naleznete na www.praha.camp