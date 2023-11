Genetické testování a screening začínají být v oblasti umělého oplodnění a léčby neplodnosti nepostradatelnou věcí.

Díky těmto moderním metodám mohou lékaři odhalit vadná embrya, čímž se snižuje riziko potratů a dědičných chorob. Co vše lze díky testování zjistit a proč by ho zejména ženy nad 35 let měly podstoupit zcela automaticky, vysvětlili odborníci z Centra reprodukční medicíny (CRM) ISCARE.

Genetické testování embryí je vědecká metoda, která lékařům pomáhá při odhalení vadných embryí, tím se výrazně snižuje riziko potratů, a naopak se zvyšuje šance na početí zdravého potomka. „Je doporučována především u žen ve věku nad 35 let. Má smysl i u mladších pacientek, pokud už mají za sebou neúspěšné pokusy umělého oplodnění anebo opakovaně potrácí. Dále je pak vhodné při těžce patologických výsledcích spermiogramu, při strukturálních přestavbách chromozomů jednoho či obou partnerů a při výskytu dědičného onemocnění s rizikem postižení plodu,“ vysvětlil primář CRM ISCARE, MUDr. Jan Lacheta.

V současnosti se jedná o standardní vyšetření, které je hrazené z pojištění, pokud ho indikuje genetik. Nehrazené jsou pouze embryologické úkony vedoucí k odběru embryonálních buněk.

Samotné testování probíhá tak, že pátý nebo šestý den vývoje je z embryí ve stádiu blastocysty odebráno přibližně 5 buněk, které jsou následně odeslány na genetické testování. Testují se všechna odebraná embrya, která jsou dostatečně kvalitní. Výsledky jsou standardně známy do 14 dnů. Dle typu genetického vyšetření lze zjistit vady chromozomů nebo vyloučit dědičné choroby v rodině, kdy jeden nebo oba partneři jsou jejími přenašeči. „Embryo v době provedení biopsie obsahuje více než 100 buněk, odstranění pěti z nich jeho kvalitu nijak neohrozí. K umělému oplodnění ho lze využít stejně jako embryo, u kterého biopsie nebyla provedena,“ vysvětlila Veronika Faměrová, vedoucí IVF laboratoře ISCARE. Transferováno je pak geneticky zdravé, tzv. euploidní embryo (embryo s normálním počtem chromozomů).

Další neméně důležitou metodou je genetický screening. „Ve věku nad 35 let výrazně vzrůstá počet embryí s náhodnými změnami v počtu chromosomů, které můžeme vyloučit pomocí preimplantačního genetického screeningu. Tím urychlíme celý proces a můžeme předejít případným potratům,“ dodala Veronika Faměrová.

Počet nevhodných embryí pro transfer stoupá s věkem. Ve 20 letech je cca 22 % embryí aneuploidních, v 36 letech je jejich počet skoro dvojnásobný tedy cca 43 % a ve věku nad 40 let to je už více než 60 %. Nejčastější vadou je nevhodný počet chromozomů.

Centrum reprodukční medicíny ISCARE aktuálně pořádá pravidelnou akci Dny plodnosti pro páry, které plánují rodinu a delší dobu se jim početí nedaří. Akce se koná ve všední dny od 1. do 15. listopadu, v časech 10-15h. Vstupní konzultace s lékařem, základní vyšetření a spermiogram jsou zcela zdarma a bez žádanky od lékaře. Dále klinika nabízí AMH test za zvýhodněnou cenu. Podmínkou pouze je, aby partneři dorazili společně. Více informací najdete na www.iscare.cz.

