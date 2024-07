Založení rodiny se stává v aktuální době stále těžším, složitějším tématem. Jaké jsou tedy možnosti?

Díky cytogenetice lze významně snížit riziko narození dítěte s chromosomální vadou nebo objasnit příčinu infertility. | Foto: Next Lab

MUDr. Petr Lošan Next Lab Genetika.Zdroj: Next LabŽe existují varianty v rámci klinik asistované reprodukce je známá informace, ale jakým způsobem do založení rodiny může promluvit genetika?

Mnohé páry se již na genetické laboratoře obracejí, protože základem správné léčby je přesná diagnostika.

„Poskytujeme kompletní péči v oboru, kterému říkáme reprodukční medicína. U párů, jimž se nedaří otěhotnět, hledáme příčiny, pak vymyslíme, jak pomoci, a jakmile se těhotenství podaří, sledujeme ho,“ řekl ředitel Genetiky Plzeň Petr Lošan.

Genetika může mnohé napovědět už v momentě, kdy o rodině přemýšlíte a řešíte různé obavy. Existuje totiž „Prekoncepční genetické vyšetření“, tzv. carrier screening, což je soubor genetických testů, které jsou provedeny u budoucích rodičů v době plánování gravidity, tedy před početím dítěte. Cílem těchto vyšetření je snížit riziko narození dítěte postiženého vážnou genetickou chorobou.

Toto vyšetření je určeno zejména pro páry bez známého rodinného zatížení genetickými chorobami. Analýzy se totiž zaměřují na odhalení takových genetických predispozic, jejichž nosičství se neprojeví žádnými obtížemi. Predispozice se přenáší skrytě na potomky a mohou vést k narození těžce postiženého dítěte i v rodinách bez rozpoznané genetické zátěže.

Vlivem zdravotním predispozic, ale i díky špatnému životnímu stylu má aktuálně 18-20 procent párů problémy s početím potomka. I v tomto může mnohé napovědět genetika. Stále častěji může za problémy s početím mužská spermie. Mohou za to tzv. reaktivní formy kyslíku (ROS), které vznikají přirozeně v malé míře v našem metabolismu, výrazněji pak při patologických stavech, jako je zánět, cukrovka nebo obezita. Ovšem jejich největším zdrojem jsou civilizační toxiny generované industriálním prostředím a naším životním stylem.

ROS způsobují degeneraci tkání, nevratná poškození DNA, jsou hlavním faktorem stárnutí a onkogeneze. Za nejcitlivější, a tedy nejohroženější buňky v těle, jsou vzhledem k rychlosti jejich dělení a důležitosti jejich poslání – SPERMIE.

Řešením je pak měření oxidativního stresu spermií, což by se dalo označit za spermiogram na druhou, protože se zaměřuje přímo na DNA spermií.

Next Lab Genetika v Plzni a v Karlových Varech disponuje nejmodernější technologií, a hlavně více než 20 lety praxe.

