Goldbeck plánuje další milionové investice. A hledá nové kolegy ve Vrdech i v Tovačově

Foto: GOLDBECK Prefabeton s.r.o.

„V GOLDBECKu je skvělá parta. Jsem tady moc spokojený,“ říká Michal A. z Čáslavi, který v GOLDBECKu ve Vrdech pracuje už osm let. S prací tady byl spokojený natolik, že ji doporučil i svému bratrovi. Ten se k týmu nadšených zaměstnanců připojil před šesti lety. Oba bratři spolu pracují ve výrobě a práci v GOLDBECKu si nemohou vynachválit. „Odpracujete osm hodin a odcházíte domů s čistou hlavou. Mě osobně baví i to, že jde o fyzickou práci, která navíc hrozně rychle utíká,“ říká Martin A. GOLDBECK je zkrátka dobrou adresou pro každého zaměstnance. Samozřejmostí je například dotované stravování, půlroční firemní bonus, 25 dnů dovolené a stabilita a zázemí nadnárodního koncernu. V obou závodech firma nyní hledá nové posily do týmu.

Výrobní pozice

Aktuálně hledáme nové kolegy na dělnické pozice ve výrobě. Uplatnění u nás můžete najít například jako armovač, betonář, jeřábník, můžete také obsluhovat betonovací nebo jiné stroje. Hledáme nové členy do kolektivu nové výrobní haly, ale průběžně doplňujeme na výrobní pozice na všech výrobních úsecích našeho závodu. Přihlásit se můžete na konkrétní pozici, případně Vám konkrétní pozici nabídneme na osobním pohovoru podle aktuální situace a na základě Vašich dosavadních zkušeností. Přehled konkrétních výrobních pozic a kontakt najdete na https://prace-goldbeck.cz/

Technické a admin pozice

Aktuálně hledáme nové kolegy na technické a obchodní pozice, kteří budou posilou našeho týmu. Naše společnost se zaměřuje na inženýrskou činnost v oblasti železobetonových konstrukcí, pozemních staveb, informačních systémů a dalších oblastí. Hledáme nadšené jedince, kteří budou přinášet nové myšlenky a posunou naše projekty vpřed. Přehled konkrétních pozic a kontakt najdete na https://prace-goldbeck.cz/

Staňte se Součástí Našeho Týmu

Pokud hledáte dynamické pracovní prostředí, kde můžete využít své schopnosti a rozvíjet svou kariéru, připojte se k nám! GOLDBECK Prefabeton s.r.o. nabízí nejen stabilní zaměstnání, ale také možnost podílet se na inovativních projektech, které formují budoucnost stavebnictví.