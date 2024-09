Jsem jen obyčejný lesník, a zřejmě jsem už i starý, ale poslední dobou mi zůstává rozum stát nad věcmi, do kterých jsme nuceni, zatahováni, a které se pompézně nazývají Green Deal. 45 let se tak trochu věnuji i lesům, chodím po nich, a dívám se kolem sebe.

Ing. Vladimír Slávka | Foto: V.Slávka/archiv

Bohužel jsem nabyl skálopevné přesvědčení, že lidé, kteří jsou nejzelenější asi do té přírody moc nechodí. Excelové tabulky a grafy sice vyjadřují stoprocentní pravdu, která je kolikrát sumarizovaná z nepravdivých informací. Každému lesníku je jasné, že když strom začne přespříliš rodit chápe, že mu dochází jeho čas a že základní pravidlo přírody, které je již v naší DNA je sinusoida lidsky řečeno jednou jsme nahoře a jednou dole, jednou je teplo a potom je zase zima. Před každou bouří je nejdříve dusno a poté se ochladí.

Fascinují mě výroky některých mých kolegů, kteří například tvrdí, že o kůrovcové kalamitě a kůrovcovi vědí vše. Vše o těchto procesích ví pouze příroda, a my se s rychlým postupem našich technologií a informací pouze snažíme pochopit, co nám říká. Jako příklad mohu uvést, že při posledních výzkumech ledovců v Grónsku se zjistilo, že v ne tak dávné době bylo celé Grónsko zelené. Při vrtech na Sahaře, a podrobném zkoumání vzorků se zjistilo, že přibližně každých 15 tisíc let se oblast Sahary z pouště mění v zelenou krajinu a opačně, to neznamená, že říkám abychom se k přírodě chovali bezohledně a dělali si co chceme, ale právě v některých krocích fanatiků vnímám bezohlednost zakrývanou zeleným pláštěm.

Například když se zamyslíme nad boomem fotovoltaických a větrných elektráren, což chápu jako jednu z alternativ k levné a zelené energii, měli bychom také znát odpověď, jakým systémem se budou tyto sluneční kolektory likvidovat, a jaké následky ponese životní prostředí. To samé větrné elektrárny, které jsou již běžná věc v zemích okolo nás, a jsou stavěny formou větrných parků. My jsme si toho teď po 20 letech konečně všimli a „hurá“ na ně. Mám informace, že by se měli různě po českých krajích stavět větrné elektrárny více méně rozsetým způsobem.

S tímto rozhodně nesouhlasím, a jsem za to, aby se stavěly ve vybraných lokalitách s maximální koncentrací, aby zbylá krajina zůstala netknutá.

Ing. Vladimír SLÁVKA

místostarosta Havlíčkova Brodu

zastupitel Kraje Vysočina

kandidát do senátu za Havlíčkobrodsko a Chrudim

INSTAGRAM

Zadavatel/zpracovatel: ANO 2011