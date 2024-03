Záchrana památkově chráněné Grossmannovy vily v Ostravě je u konce, unikátní objekt brzy přivítá první návštěvníky. Památka zatím není dovybavena dobovým nábytkem, ten bude pořízen následně.

Koupelna Grossmanovy vily | Foto: Statutární město Ostrava

Novostavba Grossmannovy vily byla povolena stavebním povolením ze dne 15. září 1922 a kolaudována výnosem 28. března 1924. V závěru letošního března tak uplyne sto let od její kolaudace. Vilu navrhl jako své rodinné a firemní sídlo František Grossmann, který spolu s architektem Františkem Fialou založil stavební firmu. Majitel s rodinou se z vily radoval pouhých deset let. V důsledku hospodářské krize a finančních problémů volil stavitel v roce 1933 dobrovolný odchod ze života. Později budova sloužila i jako školské zařízení a byla dotčena rozličnými zásahy dalších majitelů. Obnova Grossmannovy vily, významné kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, byla zahájena na sklonku roku 2021.

TURISTICKÝ CÍL

„Město Ostrava záhy nabídne zájemcům další, výjimečný turistický cíl, který stojí jistě za návštěvu a určitě ne jedinou. Architektonická perla Ostravy skýtá mnohá nej a lidé ji budou moci obdivovat také díky umu celé řady odborníků, kteří se v uplynulých letech podíleli na její záchraně. Pro zájemce je připravena prohlídková trasa vily, plánujeme také kulturní program a vila poskytne i zázemí pro nejrůznější akce,“ uvedl ostravský primátor Jan Dohnal.

Město při výběru dodavatele trvalo na zhotoviteli, majícím zkušenosti s realizacemi rekonstrukcí nemovitých kulturních památek i úpravami historických parků a zahrad. Součástí obnovy vily byly restaurátorské práce. Ve výběrovém řízení zvítězila a stavebních prací se ujala společnost MORYS. Projekt rekonstrukce připravila společnost PPS Kania a architekt Daniel Vaněk s maximální snahou vrátit vile její původní dispozice a hodnotné prvky.

Rekonstrukce koupelny Grossmanovy vilyZdroj: Statutární město Ostrava

Návrh byl podřízen záměru obnovy kulturní památky s minimálními zásahy do dispozičního, tvarového a konstrukčního systému stavby. V rámci rekonstrukce odborníci řešili celou řadu různých zásahů v interiéru. Restaurátoři navraceli krásu vitrážím, skleněným i dřevným prvkům či štukům a malbám. To však až poté, co v objektu proběhly demoliční práce, odkrývání jednotlivých povrchů, zjištěno bylo i zasažení objektu dřevomorkou, což si vyžádalo příslušné kroky.

Bylo zapotřebí demontovat i celou střešní konstrukci. Nová střecha pak dostala novou krytinu a provizorní plechovou vystřídala pálená taška. Přibyly také nové vikýře. Vila získala novou fasádu se štukovými dekory a reliéfy. Při rekonstrukci bylo do domu navráceno dominantní vnitřní schodiště. Obnovy se dočkala rovněž zahrada, kterou je dům obklopen.

PŮVODNÍ PODOBA

Významným způsobem napomohly při obnově původních prvků dobové fotografie. Restaurovány byly unikátní vitráže a další skleněné a dřevěné prvky, štuková výzdoba, nástěnné malby, obnovován byl též systém venkovních historických žaluzií, zapotřebí bylo repasí zámečnických prvků, původního systému teplovzdušného vytápění. Zhotoveny byly repliky nedochovaných atypických keramických krbů i komínů a mnohé další. Suterén vily skrývá také zajímavý kotel ETNA 351 pro ohřev vzduchu teplovzdušným vytápěním, nicméně k vytápění domu již užíván není.

Při svém dokončení zhruba před sto lety vzbudila stavba značnou pozornost. Dobový Polední ostravský deník v jednom z článků uvedl, že „vila je jedna z nejpřepychovějších na Ostravsku a její zařízení podobá se vnitřku paláce. Jsou zde ohromné sbírky cenných originálů, starého porculánu, různých soch a pod.“

