Farmaceutická společnost se úspěšně umístila na prvním místě v oblasti farmacie a zdravotnictví. Výsledky vycházejí z veřejného mínění a hodnocení zaměstnanců.

Foto: GlaxoSmithKline, s.r.o.

Průzkum Randstad Employer Brand Research a s ním spojené ocenění Randstad Award pro nejatraktivnější zaměstnavatele má v České republice již sedmiletou tradici a využívá více než 20 let poznatků a zkušeností. Poskytuje vhled do preferencí při výběru zaměstnavatelů. Hodnotí atraktivitu a pověst zaměstnavatelů, možnost kariéry v nich, práci na dálku, plat a benefity, ale i atmosféru na pracovišti, náplň práce či shodu s osobními hodnotami zaměstnanců.

Jak uvedla Anna Wyatt, generální ředitelka společnosti GSK Česká republika: „Jsem hrdá na to, že se naše společnost umístila na špičce. Děláme vše pro to, abychom byli zajímavým zaměstnavatelem pro všechny typy zaměstnanců z hlediska možností rozvoje a škály benefitů. I v České republice se zaměřujeme na prevenci onemocnění a to zejména na inovace v oblasti očkovacích látek. K našim prioritám patří v současnosti zvýšení povědomí o očkování dospělých a upozornění na preventabilní onemocnění jako jsou herpes zoster nebo RS viry. Aktivní jsme též v oblasti onkologické léčby, léčby respiračních onemocnění nebo HIV. V tom všem mi pomáhá tým zkušených profesionálů, kterým bych chtěla za jejich práci poděkovat.“