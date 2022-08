Trávíte léto ve městě a přemýšlíte, kam po práci? Zrelaxujte se na terase ostravského Domu umění!

Foto: Galerie výtvarného umění v Ostravě

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) přímo v centru města nabízí komentované prohlídky výstavami Adély Matasové a Antonína Procházky, koncerty živé hudby i swingový večer na terase Domu umění. Už v pátek 12. srpna vaši pozornost uchvátí Jan Stavinoha, multižánrový zpěvák s rockovým srdcem. Společně s ním si můžete zazpívat, zatancovat, anebo prostě jen tak posedět u letního drinku. Ve středu 17. srpna se na vás těší kapela Botanyk s přímočarými písničkami s prvky popu, folku a rocku. Botanyk klade důraz na výraznou rytmiku a silné, zapamatovatelné melodie, umocněné vokály a foukací harmonikou. A jako bonus je vstup na oba koncerty zdarma.

Zajímá vás tvorba a život v Ostravě zakladatele českého moderního umění Antonína Procházky? V tom případě nesmíte propásnout komentovanou prohlídku s kurátorem v úterý 16. srpna. Umění Antonína Procházky (1882–1945) bylo ovlivněno kubismem, orfismem, ale i novoklasicismem. V Domě umění si prohlédnete jeho malby a grafiky z místní sbírky. V úterý 30. srpna se můžete projít s kurátorem také výstavou Mezičas multimediální umělkyně Adély Matasové. Na její mechanicky pohyblivá díla budou během komentované prohlídky reagovat tancem studentky pražské konzervatoře Duncan Centre. A prvotní impuls k pohybu dáte vy! Přijďte si to vyzkoušet osobně a spusťte lavinu mechanických i lidských pohnutí. Na komentované prohlídky je třeba se rezervovat předem na webových stránkách galerie. K účasti vám postačí platná vstupenka na výstavu.

Ve středu 24. 8. vás průchod zahradní brankou na terasu Domu umění přenese do 20. a 30. let 20. století. Vrátíte se v čase do období, kdy byl Dům umění postaven, a užijete si eleganci a šarm první republiky. Taneční škola JazzMonkeys pro vás připravila večer plný živé swingové hudby a tance, prvorepublikové módy a výborné kávy z AlterNativa café. Zatančíte si, naučíte se pár nových tanečních figur, poslechnete si skvělou hudbu a vypijete si drink v prvorepublikové atmosféře. Dámy a pánové, show brzy začíná… Nezapomenutelný večer zažijete za pouhých 100 korun.

V Galerii výtvarného umění v Ostravě jsou až do 4. září k vidění výstavy ADÉLA MATASOVÁ / Mezičas, Čarodějná laboratoř Antonína Procházky, interaktivní výstava pro děti Bylo, nebylo… a komorní výstava Svět abnormalit Karla Pauzera. A nezapomeňte, že každou neděli je vstup do GVUO zdarma pro všechny!

Dům umění, GVUO

Jurečkova 9, Ostrava

úterý – neděle 10:00–18:00

www.gvuo.cz