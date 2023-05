Škola nese jeden název Gymnázium a Střední odborná škola Plasy, a jen spojuje dvě školská zařízení s odlišným studiem. Gymnázium je všeobecně zaměřené, SOŠ je odborná škola, kde hraje velkou roli praxe žáků.

Žáci obou škol ukončují svoje studium maturitní zkouškou. Školu navštěvuje 600 žáků, kteří většinou dojíždějí nebo jsou ubytovaní na domově mládeže ( 100 žáků obou součástí). Na obou školách je velmi aktivní Studentská rada. O aktivitách, které naše škola pro žáky připravuje, dozvíte se níže.

Pokud věříte sami v sebe, jste nezastavitelní a dokážete cokoliv

Sára Herianová získala zlatou Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu (DofE). Jedná se o jedno z nejprestižnějších světových ocenění, které pod záštitou britské královské rodiny motivuje mládež od 14 do 24 let rozvíjet své dovednosti a využívat volný čas aktivně. Účastníky DofE se stávají především mladí lidé rozhodnutí na sobě dlouhodobě pracovat a vždy vítají nové výzvy.

Její příběh se začal psát ve chvíli, kdy si uvědomila, že je to jen a jen o ní a ne o ostatních lidech. „Dříve jsem byla věčně schovaná v koutě a bála se. Bála se opustit svou komfortní zónu. Pořád jsem si kladla otázku, co by na to asi řekli druzí, a tak jsem raději zůstala ve své bublině. V době lockdownu kvůli pandemii covidu-19 jsem ale začala svoji bublinu postupně opouštět. Začala jsem se zapojovat do různých projektů a jedním z nich bylo právě DofE. Cítila jsem, že mě posune dál, a že kdybych tuhle příležitost nevyužila, jednou bych toho litovala,“ popsala začátky osmnáctiletá Sára s tím, že program jí ukázal, že je fajn dělat něco navíc, než jen chodit do školy.

A co jí DofE dalo? „Je to možnost do života, nebýt líný. Otužování mě naučilo vytrvalosti, fotografování preciznosti a sbírání odpadků ohleduplnosti. Měla jsem možnost seznámit se úžasnými lidmi a něco zažít. Něco, co nikdy nezapomenu. Ale žádný příběh se bez překážek opravdu neobejde. A že jich bylo také celkem dost. Pokud ovšem věříte sami v sebe, tak jste nezastavitelní a dokážete cokoliv. Nemá cenu odkládat věci na jindy,” shrnula.

Sára využila jednoročního studia v SRN, v současnosti navštěvuje třídu 10C Gymnasium Zwiesel

Program Erasmus+

Již od roku 2016 studenti veterinářství a agropodnikání SOŠ Plasy jezdí pravidelně na odborné praxe do severního Portugalska.

V průběhu studia tráví studenti 14 dní na veterinárních klinikách nebo farmách v okolí města Barcelos a získávají tak nejen nové odborné dovednosti ve svém oboru, ale také komunikují v angličtině, poznávají portugalskou kulturu a přátelí se se studenty z řad praktikantů z různých evropských zemí, kteří jsou s nimi společně ubytovaní v moderním kampusu organizace Mobility Friends.

O víkendech pak společně podnikají výlety do Porta, Bragy, k oceánu a do dalších míst, takže o zážitky a vzpomínky není nouze. Po ukončení studia mají naši absolventi možnost vyjet na portugalské kliniky dokonce na tříměsíční pomaturitní praxi, která je také financovaná z programu Erasmus+. Každý absolvent praxí obdrží tzv. Europas, což je certifikát v angličtině platný v celé Evropské unii, který zajišťuje svému majiteli i plusové body při přijímacím řízení na univerzity nebo do zaměstnání v oboru.

Lékaři z portugalských klinik, které přijímají naše studenty, navštěvují na oplátku Plasy, kde se tentokrát oni seznamují s českou kulturou, tradicemi a s veterinární praxí u nás a pořádají workshopy společně s našimi studenty a učiteli.

Exkurze předsedů Studentské rady Gymnázia do Evropského parlamentu ve Štrasburku

Ve dnech 14. a 15. března jsme se spolu s bývalým předsedou Studentské rady Jiřím Ornstem zúčastnili exkurze do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Exkurzi uspořádal Krajský úřad Plzeňského kraje ve spolupráci se Střediskem volného času RADOVÁNEK pro Studentský parlament Plzeňského kraje, kterého jsme s Jiřím oba členové a který funguje pod záštitou Radovánku.

Vyjeli jsme brzy ráno z Plzně a v odpoledních hodinách jsme dojeli ke hradu Haut-Koenigsburk, který se nachází v pohoří Vogézy. Po prohlídce hradu jsme zavítali do alsaského městečka Riquewihr, plného typických hrázděných domků a vinařství. Večer jsme na besedě s panem hejtmanem Rudolfem Špotákem diskutovali o problémech, které nejvíce trápí mladé lidi a studenty, nechyběly debaty o vzdělávání, studentské participaci nebo pracovních příležitostech. Druhý den ráno jsme vyrazili do samotného Evropského parlamentu, kde jsme absolvovali přednášku o fungování parlamentu a následně jsme se podívali na plenární zasedání, kde byl aktuálním tématem Mezinárodní den žen. Exkurzi jsme završili prohlídkou Štrasburku s katedrálou Notre-Dame a čtvrtí Malá Francie.

František Moc, předseda Studentské rady Gymnázia Plasy

Gympl na cestách – tradiční turistický pochod

Již od roku 1984 žáci a učitelé gymnázia pořádají první dubnovou sobotu tradiční turistický pochod Gympl na cestách. Z malé akce pro přátele školy se stala masová a u budovy gymnázia se poslední roky scházejí tisíce turistů, kteří si mohou vybrat jednu z šesti tras. Gympl na cestách je každoroční jarní procházka překrásnou přírodou v okolí Plas. Místo pro setkávání spolužáků, kamarádů, přátel, rodin. Místo pro seznamování. Přijďte s námi příští rok oslavit 6. dubna 2024 čtyřicet let pochodu na jedné z připravených tras.

Geografický informační systém jako prostředek výuky geografie

Již druhým rokem mají naši žáci jedinečnou příležitost pracovat ve druhém ročníku s programem ArcGIS. Jedná se o nástroj pro práci s prostorovými daty. Věděli jste, že leze většinu dat prostorově umístit? V rámci předmětu Cvičení z geografie žáci vizualizují a analyzují data, která buď získají na geoportálech nebo sami nashromáždí. Informace zobrazené v mapě jsou srozumitelnější než několik tabulek. Jak si to představit reálně? Při výuce jsme zjišťovali dostupnost plzeňských nemocnic. Pomocí dat o vzdálenosti a hustoty dopravy vznikla mapa, která ukazuje, z jakých míst se lze do nemocnic dostat do 15 minut. A Plasy? Při dopravní špičce jsou bohužel dál.

Astronomický kroužek

Do nově založeného Astronomického kroužku při Domu dětí v Plasích se přihlásilo 7 zájemců ve věku od 7 do 16 let. Ti se v průběhu roku seznámili s důležitými parametry a konstrukcí různých typů dalekohledů, jejich montáží. Při výkladu jsme též využívali gymnaziální pomůcky pro demonstraci stavby oka, chodu paprsků dalekohledem, pohybů Země a jejich vlivu na střídání dne a noci, ročních období, fází Měsíce.

Studovali jsme mechanismy a druhy zatmění Slunce a Měsíce, povrch Měsíce, stavbu a vlastnosti planet a dalších těles Sluneční soustavy. Řekli jsme si, jak se měří vzdálenosti ve Sluneční soustavě i mimo ni. Učili jsme se orientovat na noční obloze, nalézt na ni nejznámější souhvězdí. K tomu jsme při přípravě v učebně využívali program Stellarium, hvězdné mapy a atlasy.

Nejzajímavější částí (dle názoru účastníků) byla exteriérová pozorování souhvězdí, povrchu Měsíce, Slunce a planet (Jupiter, Saturn, Mars, Venuše) pomocí dalekohledů Sky-Watcher 80/400 AZ-3, Star Discovery 2i Mak 127, Sahara 20-60x80.

Na závěr kurzu bylo uspořádáno pozdněvečerní pozorování viditelných planet (Venuše, Mars) a dalších objektů, spolu s orientací na noční obloze, pro účastníku kurzu i jejich rodiče na plaském letišti.

Praxe

Variabilita praxí oborů střední odborné školy je opravdu veliká. Snažíme se atraktivně rozvíjet sociální i odborné znalosti a dovednosti, zlepšit orientaci žáků v jednotlivých oborech vzdělávání, navazovat zajímavé kontakty. Při výkonu praxe se tak žáci dostanou do zemědělských podniků, Techmánie, na okresní správu sociálního zabezpečení, do účetních firem, k veterinářům malých i velkých zvířat, veterinářům krajské veterinární správy, navíc mohou absolvovat i praxi v Německu a Portugalsku. To vše díky velmi dobré spolupráci s různými partnery školy, kteří se na její přípravě a organizaci podílejí.

