Při vzdělávání dětí je čas neúprosný. Později se již zavírají vrátka a stojí to mnohem více úsilí.

Je důležité volit školu, která skutečné vzdělání podporuje. Gymnázium ALTIS působí již od roku 1992 a má za sebou velmi mnoho úspěšných absolventů. Tato škola Vám zajistí všeobecné vzdělání na vysoké úrovni. Z anglického jazyka naši absolventi končí výborně u maturit před řadou kvalitních bilingvních a zahraničních škol. Jako fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK Praha jsme vysoce úspěšní i v přírodních vědách, a humanitní vzdělání včetně důrazu na český jazyk završuje tuto nadprůměrnou a nezbytnou triádu vědění. I v oblasti mimoškolních aktivit a rozvoje sociálních dovedností se studující ALTISU plně realizují i za pomoci pedagogického a karierního poradenství.

Při volbě vzdělávací cesty nelze podlehnout údernému marketingu, protože ve vzdělávání nevedou jednoduché zkratky. Základy jsou již v dětství, a proto je nutné školu správně zvolit. Zjištění po letech, že cesta nebyla správná, zavře vrátka, a může být pozdě. Exploze informací a digitalizace komunikačního prostoru přinesly i sny o vzdělání kliknutím na klávesnici. Je to přece jednoduché, rychlé, a bez námahy. Skutečné vzdělání je ale něco jiného, a volba vzdělávací cesty je na každém z Vás – od dětí, až po rodiče. Současná škola se nemůže přetvořit na hlídací službu. U víceletého gymnázia to platí absolutně. Co je špatného na tom, když je dítě vedeno k tomu, aby dosáhlo při vzdělávání na své nejvyšší možnosti, když má nějaký vyšší cíl, umí překonávat překážky, vyrovnat se s prvotními neúspěchy, korigovat své chování a jednání? Vždyť je to základ úspěšné lidské společnosti s jedinci, kteří mají pocit jistoty, že se v životě neztratí, že budou předávat své vědomosti svým dětem, a že budou žít spokojený život. Gymnázium ALTIS takovou cestu nabízí. Výsledkem je přiměřeně sebevědomý mladý člověk, připravený do života osobního i profesního. U soukromé školy je také nutné porovnávat náklady a z toho plynoucí benefity. Zajistíme kvalitní prostředí, odborné vedení, individuální řešení vzdělávacích potřeb a férové jednání při hodnocení píle a znalostí. Důležitým kamínkem do mozaiky tak zůstává budoucí studující, pokud chce něčeho dosáhnout, má motivaci a chce prožívat krásný, úspěšný život. Takové studující u nás rádi přivítáme a budeme jim věnovat celé naše úsilí a pomoc prověřenou již dlouhodobou existencí.

Jaroslav a Vladimíra Fišerovi, zřizovatelé

Jaroslava Fišerová, ředitelka gymnázia

