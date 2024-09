Společnost H2 Global Group oznamuje představení H2 VIBE – značku, která spojuje inovace v oblasti vodíkových technologií s mladou a svěží energií. Tento nový název symbolizuje nejen pozitivní energii a nadšení, ale také pevné spojení se světem vodíku a zdravého životního stylu.

Foto: H2 Global Group

Vibe: Nové éra energie, pozitivní vibrace

Slovo „vibe“ se ukotvilo v moderním jazyce a v posledních letech přesáhlo svou formu – je to pocit, atmosféra nebo energie, kterou něco nebo někdo vyzařuje. „Vibe se často používá k popisu emocionální rezonance, která vzniká mezi lidmi, nebo způsobu, jakým určitá místa či věci ovlivňují naše pocity,“ vysvětluje Eliška Ulehlová, PR specialistka H2 Global Group. „Když říkáme, že něco má správný vibe, myslíme tím, že to má určitou přitažlivou energii, která rezonuje s našimi hodnotami nebo preferencemi. Pro H2 VIBE tato energie symbolizuje nejen inovace v oblasti vodíkových technologií, ale i spojení s přírodou a zdravým životním stylem. Vibovat je prostě IN.“

„Společnost hledala název, který by zastřešil všechny naše činnosti, od výzkumu a vývoje, přes výrobu, distribuční síť, až po aplikaci vodíkových technologií,“ říká CEO H2 Global Group Viktória Procházková. „Vibe je pro nás pozitivní energie, vzájemné nadšení a spojení ve vodíkovém světě, které nabízí přirozenou cestu ke správnému fungování těla, což potvrzují tisíce studií molekulárního vodíku na celém světě. H2 VIBE představuje složení slov Vitalita, Inovace, Balanc, Energie – což je přesně to, co pro nás představuje i vodík.“

Zdroj: H2 Global Group

Vodíková voda jako páteř VIBE

Hlavním produktem nové značky H2 VIBE je bezpochyby H2 Premium Vodíková voda. „Vodíková voda má dokazatelné pozitivní účinky na naše zdraví. Vodík je nejefektivnější antioxidant, který prokazatelně pomáhá proti oxidačnímu stresu, což je společný jmenovatel většiny civilizačních nemocí, včetně onemocnění spojených s demencí jako je Alzheimerova choroba, na jejíž výzkum se zaměřuji dlouhodobě,“ vysvětluje světoznámý japonský vědec a guru společnosti H2 Global Group prof. Shigeo Ohta.

„Kromě toho má schopnost snižovat zánětlivé reakce a pozitivně cílit na mechanismy v lidském těle, které podporují správný buněčný metabolismus. Díky těmto vlastnostem můžeme úspěšně bojovat s cukrovkou, metabolickým syndromem nebo obezitou.“ Průkopník vodíkového výzkumu prof. Ohta je od roku 2022 součástí H2 Global Group jako viceprezident pro vědu a výzkum, a neustále přináší novinky ze světa vodíku. „Sportovci na celém světě pijí vodíkovou vodu, protože mimořádně urychluje regeneraci a pozitivně působí na jejich výkon. To nejdůležitější – což je potvrzeno – je, že vodík nemá vedlejší účinky; přebytky naše tělo přirozeně vyloučí,“ dodává Ohta.

Zdroj: H2 Global Group

Nový vzhled od Czech Promotion

Vizuální identitu H2 Vibe pro H2 Global Group vytvořilo renomované studio Czech Promotion. Studio si pohrálo s valenční vazbou dvou atomů vodíku, které dohromady tvoří vodíkovou molekulu. „Vzniklo nejen nové logo, ale kompletní vizuál, který je mladistvý, svěží a naznačuje vibraci v každém z našich produktů,“ představuje novinku marketingový manažer Matěj Žárský. „Zákazníci se tak mohou těšit na nové obaly všech našich výrobků a řešení – balené vody, doplňků stravy i přístrojů, všechno nově pod značkou H2 VIBE."

Vodíková voda v plechovkách H2 VIBE Premium Vodíková voda není jen praktická, ale také ekologická. „Plechovky chrání vodík před únikem a zachovávají jeho koncentraci

po delší dobu, což zajišťuje maximální účinek pro spotřebitele. Použití nanobublin při výrobě navíc zaručuje, že vodík je vázán v co nejmenších molekulách, to zvyšuje jeho absorpci a efektivitu. Hliníkové plechovky se dají zároveň výborně recyklovat,“ prozrazuje ředitel H2 Medical Technologies Pavel Vašek.

Japonsko, země technologických inovací, silných tradicí a proslulé dlouhověkosti je kolébkou vodíkových řešení. Pro ostravskou vodíkovou společnost je to místo, kde vznikla první vodíková voda v plechovkách, která je předchůdkyní H2 VIBE Premium Vodíkové vody. „Navázali jsme na kvalitu japonské vody a použili technologické i lidské know-how při výrobě české prémiové vodíkové vody,“ říká CEO Procházková. „Nyní může mít každý po ruce skvělý zdroj hydratace ve formě funkčního nápoje s účinky molekulárního vodíku. Svěží design H2 VIBE vede přímo za sloganem Vibe with us!“

Zdroj: H2 Global Group

Zdroj: H2 Global Group