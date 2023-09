Oděvní řetězec HalfPrice pokračuje v rychlé expanzi. Už ve čtvrtek 21. září otevře svou třetí prodejnu v Praze, a to přímo na Václavském náměstí v budově Diamant.

Foto: www.halfprice.eu

Na 4 podlažích o celkové rozloze 5000 m2 najdete ještě větší výběr módy, obuvi i doplňků do domácnosti. Značnou část prodejní plochy zde zaujímají luxusní značky zvučných jmen, které jsou na ostatních prodejnách v Čechách zastoupeny jen minoritně. Praha se tak stává vlajkovou lodí HalfPrice, jelikož se jedná o největší prodejnu celého řetězce v Evropě.

Zdroj: www.halfprice.eu

Díky čemu je HalfPrice jedinečný?

Prodejen značkové módy je v Čechách mnoho, proto přirozeně přichází otázka, v čem se od nich koncept off-price liší a co to vlastně pro zákazníky znamená? Značkové módní oblečení pro ženy, muže i děti, obuv, sportovní potřeby, doplňky do domácnosti a drobnosti pro domácí mazlíčky koupíte v prodejnách HalfPrice mnohem levněji díky neúnavné práci a nadšení nákupčích a trendsetterů, kteří znají preference zákazníků na jednotlivých trzích a zároveň mají vybudovanou síť kontaktů přímo na výrobce a dodavatele.

Z nabídky nejnovějších modelů vybírají ty nejatraktivnější módní vychytávky a dokáží na limitovaný počet kusů získat nepřekonatelné slevy. Proto je nakupování v HalfPrice poněkud adrenalinové - musíte se rozhodovat rychle, protože zboží, které se vám líbí, může již za pár minut skončit v košíku jiného zákazníka a další kus už v prodejně nemusíte objevit.

Díky tomu se zboží rychle obměňuje a doslova každý den můžete vidět nové a nové kousky, aniž byste museli čekat na novou kolekci. Pestrý výběr je vyskládaný ze světových značek, mezi nimiž najdete pohodlné sportovní kusy, oblečení pro běžné nošení ale také designové "třešničky", díky kterým vyniknete nejen v práci, ale i na společenských událostech.

Zdroj: www.halfprice.eu

Rozhodněte se a najděte svůj vysněný kousek

Uspořádání zboží v HalfPrice je jiné než v běžných prodejnách s módou. Rozdělené je podle kategorií (trička, sukně, kalhoty, šaty, mikiny apod.) a seřazeno podle velikostí. Hledáte tak ve své velikosti, kde můžete najít skutečné skvosty i z dílen světových značek za zlomek původní ceny.

Po Václaváku následují Arkády Pankrác

Jen necelý měsíc po otevření na Václavském náměstí se počet pražských prodejen HalfPrice zvýší ze tří na čtyři. 13. října 2023 bude slavnostně otevřena prodejna Arkády Pankrác. Ta bude sedmou v České republice a přinese zákazníkům zase ohromné množství nákupních příležitostí.

www.halfprice.eu