Havířov po podzimních komunálních volbách může výrazně změnit směr, jakým se město vydává. Zásadní výtky vůči současnému vedení Radnice v kampani zaznívají od většiny politických uskupení.

Martin Rédr | Foto: zadavatel inzerce

Mezi nimi jsou přirozeně i zástupci současné opozice z řad havířovských Pirátů. Lídrem pirátské kandidátky a současně kandidát na primátora města je Martin Rédr, sociální pracovník a pedagog, který už čtvrtým rokem sbírá zkušenosti v havířovském zastupitelstvu. Piráti v Havířově se drží svých klasických celostátních témat, která právě ve správě města mají své místo.

“Jednou z programových priorit je otevřená radnice, tedy požadavky na transparentní hospodaření města. Je to způsob, jak předcházet předraženým zakázkám a dalším nežádoucím jevům při financování celé řady městských aktivit a projektů. Chceme vtáhnout obyvatele města do spolurozhodování o projektech. Dobrým nástrojem je participativní rozpočet, nicméně v Havířově dosud nešťastně uchopen. Změníme koncept i pravidla tohoto veřejného financování aktivit tak, aby bylo spravedlivé i pro menší městské části. A dále zajistíme přenosy ze zasedání zastupitelstva, včetně odkazů na projednávané materiály. Zasadíme se o vstřícnou vzájemnou komunikaci občanů, úředníků i volených zastupitelů města,” shrnuje část programu Martin Rédr.

Zdroj: zadavatel inzerceDalším významným programovým bodem Pirátů je zlepšování péče o životní prostředí. Tématu se věnuje kandidátka Pirátů Sara Kubátová: “Prioritou je správné nakládání s dešťovou vodou. Ta od posledních dekád zásadně změnila svou úlohu. Není žádoucí její nejrychlejší odtok do kanalizace, nýbrž její zadržování v místě vsaku, například formou akumulačních objektů a retenčních nádrží, a její následné využití například při zalévání městské zeleně, která je chloubou našeho města. Je žádoucí, aby o ni město pečovalo uvážlivě a ekologicky.” Za důležité Piráti považují investice do snižování energetické náročnosti budov. Je třeba začít plně využívat havířovské domy k budování zelených střech a zelených stěn, které pomáhají lépe odolávat vysokým i nízkým teplotám a přinášejí tak ekonomickou úsporu. Rovněž je načase modernizovat hospodaření s odpady. Havířov je dvanáctým největším městem v republice na počet obyvatel, není zde však ani jeden podzemní kontejner. Ty by přitom dokázaly vyřešit například rozsáhlý problém s přemnoženými hlodavci a přeplněnými koši ve městě. Chceme být moderním a zeleným městem, které se rozvíjí v souladu s posledními trendy péče o životní prostředí. Piráti chtějí znovu vybudovat vodní prvky v parcích a dále rozšiřovat okrasné louky, které pomáhají ochlazovat jejich blízké okolí.

V neposlední řadě je v hledáčku Pirátů změna při řízení havířovské kultury. Nová éra pro kulturu je plán, se kterým se ucházejí o podporu voličů. Zahrnuje nejen požadavek na výměnu ředitele MKS, ale celkovou modernizaci kultury. Náš zastupitel a kulturní nadšenec Martin Kmec k tomu říká: “Chceme změnit koncepci a dramaturgii havířovských slavností, aby ožilo celé město, a to formou divadel v parcích, různých performancí a nových cirkusů na náměstí a kolem něj, jinde například video mappingem nebo laserovou show. Živá kultura je důležitým prvkem kvality života ve městě, proto ji bereme jako trvalou a neopominutelnou součást veřejné podpory. Dotace určené pro kulturu musí být rozdělovány transparentně a podle daných, spravedlivě nastavených parametrů. Preferujeme podporu místních spolků a regionálních aktivit, ale neopomíjíme ani profesionální umění.”

Zadavatel: Česká pirátská strana

Zpracovatel: Česká pirátská strana