V havířovské nemocnici byla slavnostně otevřena zcela nová přístavba jednotky intenzivní péče pro děti. Nové moderní pracoviště významně přispěje ke stabilizaci pediatrické péče nejen v okrese Karviná. Nová JIP přišla na 51,2 milionů korun, většinu nákladů pokryl ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, který nemocnici zřizuje.

Novou dětskou JIP si do Havířova přijel prohlédnout hejtman kraje Jan Krkoška | Foto: Moravskoslezský kraj

Rok a čtvrt trvající stavební práce na dětské JIP byly rozděleny do dvou etap: první proběhla formou komplexní rekonstrukce se změnou dispozic stávající stanice A dětského lůžkového oddělení. K nim byla následně přistavěna zcela nová budova.

„Původně byla dětská jednotka intenzivní péče umístěna skoro na druhém konci nemocnice, než sídlí základní dětské oddělení. Nová JIPka na dětskou stanici přímo navazuje, takže je teď péče o dětské pacienty efektivnější, ale také bezpečnější a kvalitnější. Dříve se museli dětští pacienti ve vážnějším stavu přesunovat přes půl budovy, teď je vše soustředěno na jednom místě. Více než padesátimilionová investice měla rozhodně smysl, je to další důležitý krok ve zvyšování zdravotnické péče v našem regionu,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a doplnil, že původní JIP bude moci sloužit jiným důležitým účelům navázaným na rozvojovou strategii nemocnice.

Dětská JIP v Nemocnici Havířov má kapacitu 6 lůžekZdroj: Moravskoslezský kraj

„Stavba nové dětské JIPky začala vloni v září a trvala zhruba rok. Pro děti v kritickém či vážném zdravotním stavu nebo po operaci je zde k dispozici pět nových boxů s celkem šesti lůžky. Určené jsou pro dětské pacienty od narození až do 19 let věku. Celá investice vyšla na více než 51 milionů korun. Projektovou přípravu hradila nemocnice z vlastních zdrojů, vše ostatní zaplatil kraj ze svého rozpočtu,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer s tím, že zhotovitelem stavebních prací byla společnost OSBAU.

„Už od samotného projektu až po dokončení stavby jsme dbali na to, aby prostory nové dětské JIP respektovaly principy Family Centered Care, tedy péče zaměřenou na rodinu, ke kterým se hlásíme. V praxi to bude znamenat to, že budoucí dětští pacienti mohou být až na výjimky v doprovodu svých rodičů, a to právě i na intenzivní jednotce,“ sdělil k investici ředitel nemocnice Norbert Schellong.