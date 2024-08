Jsme rodinná firma a za svou práci ručíme. Každý pohřeb je originálem.

Mgr. Šárka SuchánkováZdroj: Mgr. Šárka Suchánková„Připadá mi, že v naší kultuře přestala být smrt vnímána jako součást života. Tak jako se narodíme, tak z tohoto světa musíme i odejít. Spousta lidí se bojí o smrti hovořit, pokud se však chceme alespoň částečně na smrt připravit, neměli bychom se o ni bát mluvit a měli bychom ji více tematizovat,“ říká majitelka havířovské pohřební služby Anubis Šárka Suchánková.

Se smrti pracujete už 15 let, jak ji sama vnímáte?

Smrt vnímám jako nedílnou součást života. Nemůžeme tady být věčně. Jde o to, abychom tady mohli být co nejdéle. Častěji a mnohem intenzivněji mi však dochází, že teď jsme tady a zítra může být všechno úplně jinak. Proto také říkám: „Chovejme se k sobě tak, aby nás nemrzelo, že některé věci nejdou vzít zpátky nebo že si je nestihneme vysvětlit.“

Co obnáší pracovat v pohřebnictví?

Práci v pohřební službě neberu jako zaměstnání, ale jako poslání. Pro všechny pracovníky je to hlavně veliké psychické vypětí. Nejenom že se pořád setkáváte s velikou bolestí a smutkem, ale také se musíte pořád kontrolovat, aby nedošlo k nějaké chybě. Záměna zemřelých, jejich oblečení, uvedení správných dat při smutečním projevu atd. Práce s pozůstalými je taky velice náročná, člověk musí být trpělivý, najít si na ně čas a vyslechnout je. A i když se vás některé životní osudy dotýkají, dojímají, nemůžete s pozůstalými plakat. My jsme tam od toho, abychom jim pomohli, zařídili důstojné rozloučení a poradili, jak toto těžké období překonat.

Co vás vedlo k tomu, že jste si s manželem založili vlastní pohřebnictví?

S manželem jsem v minulosti provozovala autoškolu. Během půl roku jsem měla při výcviku třikrát nezaviněnou dopravní nehodu. A muž mi říkal, cituji: „Musíme vymyslet něco jiného, než tě někdo zabije“.

Jaké kroky byste pozůstalým poradila, aby postupně při smrti svých blízkých udělali?

Je důležité dlouho neotálet a navštívit pohřební službu. Dá se tak vyhnout i různým nečekaným poplatkům. Například při úmrtí v nemocnici dva dny uložení zemřelého na patologii hradí zdravotní pojišťovna, potom už pozůstalí. Dále považuji za správné si zjistit reference o jednotlivých pohřebních službách. A určitě předem doporučuji promyslet si s rodinou, jaká je jejich společná představa o obřadu, zda se bude konat, popřípadě kde a kdy, ujasnit si základní přání, která budou v pohřební službě dále rozvíjet. Zároveň je důležité také respektovat přání zemřelého, jestliže rodina o nich ví.

Jsou v dnešní době v pohřebnictví i nějaké trendy?

Novinky se prosazují v oblasti designu rakví (modré nebo fialové), jsou vyráběny nové typy uren (rozložitelné v půdě). Jsou i nové trendy ve výrobě náhrobků. Jak jsem již ale řekla, lidé si musí na tyto novinky pomalu zvykat, např. o blankytně modrou rakev u nás ještě nikdo neměl zájem i když mě osobně oslovuje. Novou vymožeností také je možnost vytvořit z vlasů nebo kremačního popele diamant, který má stejné vlastnosti jako přírodní diamant. Tato výroba je ale poměrně nákladná a zatím jsem se s takovým požadavkem nesetkala. Co ale využívají pozůstalí poměrně často, je zhotovení památečního skla. Popel je zalit do hutního skla různých tvarů, mně osobně je nejbližší tvar slzy.

Trochu toto téma na závěr odlehčíme, protože mě zajímá, jestli ve vašem oboru používáte černý humor?

Určitě. Ono to ani jinak nejde. V poslední době mě dostala poznámka jednoho našeho známého, kdy řekl své manželce ať je na něho hodná, jinak dá po kremaci její popel do přesýpacích hodin a bude pracovat i po smrti. A přednedávnem mi přišla od kolegy sms zpráva, každý den bez cedulky na noze je dobrý den.

