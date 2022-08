Letošní 7. ročník rodinného festivalu Ladná Čeladná se uskuteční 5. a 6. srpna. Během těchto dvou dní se návštěvníci mohou těšit na 15 koncertů, divadelní představení, workshopy a další doprovodný program pro děti.

Čechomor | Foto: zadavatel inzerce

Hlavními hudebními lákadly jsou Čechomor, Mňága a Žďorp, Kašpárek v rohlíku a dnes již legendární tuzemská ska kapela Sto zvířat. „Letošní program hodnotíme jako obzvlášť povedený a těší nás, že návštěvníkům můžeme nabídnout hned několik zvučných jmen české hudební scény. Velkou radost pak máme z Kašpárka v rohlíku, protože je to přesně typ kapely, který milují dospělí i děti. Což je pro nás jakožto festival orientovaný právě na rodiny s dětmi klíčové,“ uvedl ředitel festivalu Jindřich Vaněk.

V programu Ladné Čeladné mají kromě ostřílených kapel místo také mladí interpreti, kteří již stihli posbírat řadu hudebních ocenění. Je to například Michal Horák, jenž získal Českého slavíka v kategorii Objev roku 2021, nebo Kateřina Marie Tichá, která se stala Objevem roku 2021 v hudebních cenách Anděl, a na Ladné Čeladné vystoupí v doprovodu Bandjeez. Mimochodem tato oblíbená frýdecko-místecká kapela si na festivalu v Čeladné zahrála na prvním ročníku s dnes již zesnulým Davidem Stypkou. Za pozornost stojí také indie pop-rocková kapela The Silver Spoons, která na části svých skladeb spolupracovala s legendárním producentem Danny Saberem, jenž v minulosti produkoval například The Rolling Stones, Davida Bowieho či U2.

Zdroj: zadavatel inzerce

Dětská zóna plná pohybu, her i poučení

Pokud na festival dorazíte s dětmi, nevynechejte pohybové hrátky s tanečním lektorem a dvojnásobným vítězem StarDance Honzou Onderem. „V jeho interaktivním programu se děti naučí několik veselých tanečků a nevědomky si pořádně zaposilují a vyřádí se,“ přibližuje Jindřich Vaněk. Sportovní vyžití nabídnou také soutěžní stanoviště pro menší i větší děti a milovníci skákání budou mít k dispozici nafukovací hrad.

Součástí programu jsou rovněž divadelní představení, která se uskuteční na scéně České průmyslové zdravotní pojišťovny. „Dvě odehraje olomoucké Divadlo Tramtarie a kromě dobrodružných a veselých příběhů na děti čeká výtvarná dílnička i soutěže. Inscenaci uvede také zlínské Divadlo z Truhlice, které si dává záležet na profesionálně zpracovaných rekvizitách,“ doplňuje Jindřich Vaněk.

Zdroj: zadavatel inzerceNejen malí návštěvníci si mohou vyzkoušet celou plejádu her, ať už ty od firmy Mindok nebo ručně vyráběné, (nejen) deskové, hry z dílny Jiřího Šebesty, jenž vytváří originální hry ze dřeva, kovu, kamení a dalších netradičních materiálů. Chybět nebude ani malování na obličej, které se tradičně řadí mezi nejnavštěvovanější stánky na festivalu. Děti si budou moct také v dílničkách vyzkoušet pískování nebo malování kamínků.