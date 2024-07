Město Tábor připomene rekonstrukcí historické bitvy v sobotu 20. července 2024 hejtmana Jana Žižku.

Rekonstrukce bitvy | Foto: Město Tábor

Poctu husitskému hejtmanu a vojenskému stratégovi Janu Žižkovi, od jehož skonu uplyne letos 600 let, složí město Tábor skrze rekonstrukci historické bitvy s názvem Dobytí hradu Příběnice. V sobotu 20. července 2024 se na louce za Kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Táboře – Klokotech rozvine dobové ležení husitských bojovníků. Na jeden den se opět přeneseme do období přelomu let 1420 a 1421, kdy si připomeneme historické události spojené s nově založeným městem Tábor. Budeme svědky nejen záchrany husitského kazatele a kněze Václava Korandy z rožmberského zajetí na hradě Příběnice, ale i uzavření smlouvy o příměří mezi Janem Žižkou a Oldřichem II. z Rožmberka v Písku. Dozvíme se i o Žižkově boji s pikarty, které nechal upálit v Klokotech, protože se odmítli vzdát svých bludů.

Rekonstrukce bitvyZdroj: Město Tábor

Jan Žižka zavelí do útoku proti svým protivníkům hned dvakrát, a to ve 14 a v 18 hodin. Od 11 do 20 hodin nahlédneme do Žižkova ležení, kde se nám zatají dech z umění udatných šermířů, z ladnosti dam vznášejících se v rytmu dobových tanců, z tónů středověké hudby a z poutavých ukázek letu dravců a výcviku královských psů. Historické tržiště nabídne nejen nepřebernou směsici rozličných výrobků a suvenýrů, ale též něco lahodného k ochutnání. Vyzkoušíme si zde i ražbu mincí, výrobu pečetí nebo výcvik pážat. Nahlédneme pod ruce zručného písaře i pod roušku tajemství místního čaroděje. Historický program realizují Plzeňští - spolek šermířů a přátel historie, z.s. a Plzeňský Landfrýd, z.s. Prodej vstupného pouze na místě v den konání, a to v základní výši 100 Kč pro osoby od 12 do 64 let a ve snížené výši 50 Kč pro žáky a studenty od 12 do 26 let. Děti do 11 let, osoby nad 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Více informací naleznete na https://www.visittabor.eu/akce/dobyti-hradu-pribenice?backlink=5ov18.