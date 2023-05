Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák ocenil obce, firmy a další subjekty za jejich aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. Kromě Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost také udělil Ocenění dobrovolníka BoSmePartyja za rok 2022, které si převzala Kristýna Kriebelová. Osobností Moravskoslezského kraje za rok 2022 se stal Jan Světlík.

Ocenění z rukou hejtmana Iva Vondráka přebírá Jarosla Saidlová, ředitelka společnosti MENS SANA | Foto: Moravskoslezskýkraj

„Dělat svět lepším a spravedlivějším pro všechny. To je hlavní cíl společenské odpovědnosti. Kdyby se lidé zajímali jen o sebe, svůj zisk a své pohodlí, byla by to cesta do pekel, jak se říká. Naše společnost se přece chce posouvat k lepšímu, chceme být ohleduplní, chránit životní prostředí, pomáhat potřebným, zajímat se o své okolí. To ale vyžaduje upřímný zájem a ochotu dělat věci navíc, které nejsou naší povinností, ale dobrou vůlí. Velmi si cením každé takové aktivity a jsem rád, že se téma společenské odpovědnosti v našem kraji tak intenzivně zrcadlí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který na slavnostním večeru předal sedm Cen hejtmana za společenskou odpovědnost, ocenil dobrovolníka roku a udělil titul Osobnost Moravskoslezského kraje.

„Pan Světlík se stal Osobností kraje právem. Jistě, proměna Dolních Vítkovic, za kterou mu vděčíme, není nic nového, ale pan Světlík ve svých vizích pokračuje. Teď je jeho tématem vodík a zavádění jeho technologií do praxe. Hovoří o vodíkovém městečku, což přesně souzní s krajskou vizí vodíkového údolí. Věřím, že se i díky přispění pana Světlíka stane náš kraj lídrem v oblasti vodíkových technologií. Pan Světlík je zkrátka člověk, který má vize, jde za nimi a inspiruje ostatní,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Ocenění dobrovolníka BoSmePartyja za rok 2022 převzala Kristýna Kriebelová, 23letá studentka medicíny z Rychvaldu. Je sedm let dobrovolnicí Českého červeného kříže, aktuálně je dokonce velitelkou jeho záchranného týmu. Je aktivní i v rámci jiných organizací, věnuje se také studentské neziskové organizaci, kde pomáhá školit veřejnost. Jejím snem je vyjet pomáhat do některé z rozvojových zemí, věří, že se připojí k Lékařům bez hranic.

Letošní Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost jsou předányZdroj: Moravskoslezský kraj

„Rád bych ještě jednou pogratuloval i všem subjektům, které byly oceněny Cenou hejtmana za společenskou odpovědnost. Mezi jejich aktivitami najdete podporu projektů ze sociální, enviromentální nebo ekonomické oblasti, váží si svých zaměstnanců, v případě obcí občanů, zajímají se o aktuální dění doma i ve světě. Jejich přístupu si velmi vážím. Pevně věřím, že jejich aktivity budou inspirací a motivací celé naší společnosti,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a upřesnil, že ocenění získaly firmy Gamin s.r.o., HSF System a.s. a Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Mezi obcemi byly oceněny Zbyslavice a Nový Jičín, v kategorii pro mikropodniky, živnostníky a spolky cenu obdržela společnost Arcada, z.s. V oblasti veřejného sektoru zvítězily MENS SANA, z.ú. a Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava.



Vítězové Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost

Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců: Gamin s.r.o.

Podnikatelské subjekty od 51 do 250 zaměstnanců: HSF System a.s.

Podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Obce: Zbyslavice

Obce s rozšířenou působností: Nový Jičín

Organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců: MENS SANA, z.ú.

Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Mikropodniky, živnostníci, spolky: Centrum náhradní rodinné péče a sociálních služeb Arcada, z.s.

Dobrovolník BoSmePartyja: KRISTÝNA KRIEBELOVÁ

Osobnost MSK: JAN SVĚTLÍK