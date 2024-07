Deset národností, více než třináct tisíc přihlášených boxerů, čtyři váhové kategorie, ambasador Roy Jones Jr. a milion dolarů v sázce. To je Hell Boxing Kings, unikátní boxerský projekt, kterého se kromě Maďarska, Řecka, Slovenska, Ázerbájdžánu a Rumunska účastní také Česká republika. Po úspěšné kvalifikaci se ti nejlepší vyvolení boxeři během uplynulého týdne konečně utkali v prvním zápase v Maďarsku.

Foto: HELL ENERGY Promotion

Druhá etapa Hell Boxing Kings přinesla 85 zápasů, více než 20 tvrdých knockoutů, ale především obrovské emoce! Pouze osm zápasníků v každé ze čtyř váhových kategorií mohlo postoupit do další části milionového turnaje, a zůstat tak ve hře o štědré ceny. Dvě vítězství ve třech dnech – taková byla záruka postupu do další fáze.

České barvy budou v další fázi turnaje hájit vrcholový sportovec a reprezentant České republiky v boxu Petr Novák a hvězda tuzemského amatérského boxu Luboš Šorm (oba ve váze do 67 kg). Nejvíce čtvrtfinálových míst na domácí scéně však získalo Maďarsko. Pořadatelská země bude mít ve čtvrtfinálové pyramidě devět zástupců a jako jediná je zastoupena ve všech váhových kategoriích. Pět postupových míst do dalšího kola si zajistilo Rumunsko, čtyři místa má Slovensko a Ázerbájdžán, tři Řecko a dvě pak Srbsko a Bulharsko. Chorvatskou vlajku bude nadále reprezentovat pouze Fran Hodak, a to v těžké váze. Mezi osm nejlepších se však nepodařilo proniknout ani jednomu zástupci Bosny a Hercegoviny.

Petr NovákZdroj: HELL ENERGY Promotion

Luboš ŠormZdroj: HELL ENERGY Promotion

Mezi bojovníky váhové kategorie do 67 kg diváky vskutku zazářil Petr Novák. Talentovaný Čech nejprve tvrdě vyřadil Řeka Christose Sevastose, aby si poté poradil s domácím Danyi Danielem. Špičkové dovednosti a profesionalitu předvedl i Luboš Šorm. Nadaný sportovec boxuje teprve dva a půl roku, ale před publikem si v ringu poradil i se zkušenějšími soupeři. „Moc nás těší, že nás na tomto světovém šampionátu budou i nadále reprezentovat tak silní sportovci. Samozřejmě vítězství přejeme všem soutěžícím, nicméně, pokud by si výhru domů odnesl Čech, bylo by to opravdu skvělé,“ říká Jaroslav Dušek, country manager HELL ENERGY CZ.

Revoluční projekt Hell Boxing Kings bude na sklonku letošního kalendářního roku pokračovat další soutěží. Chystaný turnaj bude zpestřen boxerskými zápasy známých osobností, které vystoupí ze své komfortní zóny a otestují natrénované schopnosti přímo mezi provazy ringu. O prestižní titul šampiona HELL Boxing Kings v této kategorii zabojují hned tři české internetové hvězdy – influencerka Denisa Valová, vítěz reality show Like House Jan „Jenis“ Svěcený, a bývalý moderátor CNN Prima News Immanuel Adenubi.

Šampionát, jehož ambasadorem je legendární mistr světa Roy Jones Jr., později vyhlásí čtyři vítěze. Každý z nich si odnese domů štědrou finanční odměnu ve výši 100 000 $, v přepočtu se jedná o 2 335 210 Kč. Šampion také ovládne Boxerskou ligu mistrů a získá podporu silného sponzora v podobě značky Hell.

Více informací o uplynulých zápasech najdete na Instagramu - Hell Boxing Kings

PŘEHLED POSTUPUJÍCÍCH:

VÁHOVÁ KATEGORIE DO 60 KILOGRAMŮ

Tibor Katona (SVK)

Gergely Száraz (HUN)

Róbert Csiki (HUN)

Tayfur Aliyev (AZE)

Kovács Kruzitó (HUN)

Levente Oláh (HUN)

Veljko Gligoric (SRB)

Daniel Asenov (BUL)

VÁHOVÁ KATEGORIE DO 67 KILOGRAMŮ

Luboš Šorm (CZE)

Petr Novák (CZE)

Rafael Buza (HUN)

Samuel Roman (ROU)

Seyidagha Naghiyev (AZE)

Marian Onuta (ROU)

Bozhidar Dzhurov (BUL)

Juraj Bóna (SVK)

VÁHOVÁ KATEGORIE DO 75 KILOGRAMŮ

Theocharis Tsaousidis (GRE)

Bogdan Juratoni (ROU)

Kamran Shakhsuvarly (AZE)

Nikolaos Evagelos (GRE)

Rasim Chobanli (AZE)

Alexandru Macingo (ROU)

Levente Gémes (HUN)

Soma Mester (HUN)

VÁHOVÁ KATEGORIE DO 91 KILOGRAMŮ

Fran Hodak (CRO)

Lukáš Labaško (SVK)

Levente Kiss (HUN)

Peter Weiss (SVK)

István Bernáth (HUN)

Stelios Roulias (GRE)

Vladan Babič (SRB)

Emanuel Mican (ROU)

O turnaji Hell Boxing Kings

HELL Boxing Kings je jedinečný boxerský turnaj, který se letos koná napříč deseti evropskými zeměmi. Soutěž s celkovou výhrou ve výši 1 milion dolarů hledá ty nejlepší boxery ve čtyřech váhových kategoriích. Vítězové jednotlivých kategorií pak obdrží nejen mimořádnou finanční odměnu, ale získají možnost uzavřít kontrakt se společností HELL ENERGY, a stát se tak tváří známé značky. Turnaj HELL Boxing Kings tak otevírá dveře do světa profesionálního boxu všem bojovníkům, kteří mají potřebné schopnosti, ale dosud neměli možnost se prosadit.

Postupující účastníci budou moci v listopadu změřit své síly v živě přenášeném semifinále. Finále se pak uskuteční v prosinci 2024 v Maďarsku za účasti hvězdných hostů a Roye Jonese Jr., který je hlavní tváří HELL Boxing Kings a devítinásobným mistrem světa v boxu. Jednotlivé zápasy budete moct zhlédnout na YouTube a na sociálních sítích HELL Boxing Kings.