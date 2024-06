Dohrály kapely jako Škwor, Queenie, Alkehol, Kreyson, Niakara, Legendy se vrací a spousta dalších, co říkají fandové?

Závěr festivalu HELLPDAYS 2024 doprovodila pyrotechnická show.

Tady je pár komentářů ze sociálních sítí, píše Marie: „Obrovské poděkování patří především vám všem, co jste se podíleli na organizaci a chodu celého festivalu, jste úžasní. Děkujeme a snad příští rok opět na viděnou“ a další píše Soňa: „Díky za tenhle festival, za celou naprosto bezvadnou organizaci, výběr kapel, fantastické zázemí pro návštěvníky (parádní splachovací hajzlíky apod.), prostě za všechno. Nemělo to chybu. Už teď se těším na příště. Dalo by se to vyjádřit tisícem slov, tahle slova by ale byla nedostatečná, protože kdo nezažil, neví, o čem je řeč. Netuší, co na takovém festivalu člověk může zažít a jak moc tuhle Vaši práci, snahu a vydanou energii oceňuje. Moc si toho všeho vážím. Byla jsem na prvním, druhém i třetím ročníku a velice si přeji být i na každém dalším. Buďte zdrávi a ať Vás provází stálá inspirace, motivace a síla.“

Tohle jsou slova, která jako motor ženou dál celý tým pořadatelů a dávají naději do dalších let. Za pořadatele chceme poděkovat fanouškům za podporu a za účast na dalších ročnících. Proto to děláme, chceme podporovat muziku, fandy a taky se sami bavit.

Originální předměty si v dražbách nebo v tombole vždy našly svého majitele.

Na HELLPDAYS 2024 opět zářily dražby originálních trofejí a výtěžek dražeb bude již brzy předán Českému červenému kříži Frýdek-Místek, který je tradičním partnerem a pomocníkem festivalu.

Rozhovor se zpěvačkami Metal Factory.

V příštím roce na fandy čekají kapely stejně zvučné jako letos. Kdo byl na festivalu viděl jména některých z nich a mohl nebo mohla si koupit „slepou“ vstupenku na příští rok. Sami jsme byli překvapeni, kolik fandů si ji koupilo. Této důvěry si vážíme a chápeme ji jako podporu festivalu. Nezbývá tedy než poděkovat partnerům festivalu, kapelám, také Moravskoslezskému kraji a městu Frýdek-Místek za podporu, ČČK FM, všem lidem, kteří svou prací přispěli k fungování festivalu, ale především fanouškům, kteří na festival přišli. Nezbývá než se těšit na již čtvrtý ročník festivalu HELLPDAYS 2025 a Vás všechny na něj zveme.

