Na samotném konci festivalové sezóny se pomalu otevírají dveře klubů. HellpDays Festival, který se koná v létě ve Frýdku-Místku už 20. 9. uspořádá první klubový koncert pod svými křídly, v legendárním klubu Barrák a to u příležitosti vydání nového klipu kapely 100na100.

Foto: Zadavatel

Klip má již po premiéře na sítích, především na youtube a již atakuje 10tisíc přehrání v prvních dnech. Natáčel se v mírně lechtivém prostředí nočního klubu, což pomáhá příběhu a nijak neuráží vkus hudebního fanouška.

Kapela 100na100 doprovodí promítání klipu živým vystoupením a to atmosféru klipu jistě navýší. Ještě předtím zazní v klubu songy kapel Dorien a Ocelot, dobře známých místních matadorů.

Zdroj: Zadavatel

Předprodej : https://www.ticketlive.cz/cs/event/hellpdays-100na100-ocelot-dorien-barrak-music-club-ostrava-20-09-2024

Kapela 100na100 vydává své 4 album a rozhodli se to nijak neuspěchat. Proto vycházejí songy jednotlivě a pokud se posluchačům líbí, vznikne i videoklip a právě tyhle předpoklady splnil song Mraky se táhnou, ke kterému vychází i klip.

Zdroj: Zadavatel

Zajímavostí je, že se natáčel v prostředí jednoho Ostravského nočního klubu a jeho obsah je lehce pikantní. Kapela na závěr klipu děkuje děvčatům z klubu za jejich trpělivost a podle vyjádření členů kapely, to myslí vážně. Podle bubeníka Pavla byly „jediní profesionálové v klubu, my ostatní jsme se tam jen plácali“.

Zdroj: Zadavatel

Scénář se zrodil v hlavě Standy Rýce, který s kapelou spolupracuje na klipech už úctyhodných 5 let. Kapela mu důvěřuje natolik, že nechává jeho vnímání příběhu přetavit do klipu bez zásahu kapely. Kytarista Martin říká: „každý si s textem a melodií představuje trochu jiný příběh a my, vzhledem k tomu, že na skladbě pracujeme týdny i měsíce, to už máme zkreslené, proto dáme na pocity těch, kteří to slyší poprvé.“ Spolupráce kapely a Standy má své úspěchy a klip má v prvních hodinách po premiéře již několik tisíc shlédnutí a výjimečný počet lajků.

Zdroj: Youtube

Mraky se táhnou – nový klip kapely 100n100 Premiéra klipu běží na youtube a živě si premiérové promítání nenechte ujít 20.9. v pátek v Barráku, kde společně se 100na100 zahrají Dorien a Ocelot….

Zdroj: Zadavatel