Společnost HELUZ poprvé zavádí pojem FIRST MINUTE do stavebnictví v rámci letní akce na nákup cihel.

Během časově omezené letní akce odmění za důvěru své zákazníky garantovanou slevou na nákup cihel HELUZ FAMILY nebo HELUZ FAMILY 2in1. Objednané cihly si pak investor bude moci odebrat v příštím roce, což mu umožní na jaře stavět bez čekání na cihly. Podmínkou účasti je registrace do 31. srpna 2022 na www.heluz.cz/akce. Letní akce HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK platí pro objednávky obdržené do 15. září 2022, nebo do vyprodání výrobní kapacity společnosti.

Akce HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK je benefitem pro všechny zákazníky společnosti HELUZ za jejich důvěru. Vztahuje se na odběr cihel řady HELUZ FAMILY nebo HELUZ FAMILY 2in1 pro ucelené domy a projekty v České republice. Při splnění všech podmínek akce HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK získá zákazník cihly HELUZ FAMILY nebo HELUZ FAMILY 2in1 v šíři 38, 44 a 50 cm s garantovanou slevou z ceníkových cen výrobce. Vývoz materiálu s touto slevou bude možný pouze od 1. března 2023 do 30. června 2023.

Prvním krokem pro účast v akci HELUZ CIHLY FIRSTMINUTE NA PŘÍŠTÍ ROK je registrace pomocí webového formuláře na stránce www.heluz.cz/akce, nejpozději do 31. 8. 2022. Registrovat se mohou i ti zákazníci, kteří mají výkaz výměr se slevovým kódem, ale doposud neobjednali materiál u společnosti HELUZ. Odběratel objedná cihly na základě získaného slevového kódu u vybraných stavebnin nejpozději do 15. 9. 2022. Příští rok zákazník odebere v období od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023 od vybraného distributora/prodejce stavebnin minimálně 70 % objednaného materiálu ze zpracovaného výkazu výměru. Garantovaná sleva platí na cihly řady HELUZ FAMILY nebo HELUZ FAMILY 2in1 v šíři 38, 44 a 50 cm. Akce probíhá pro objednávky obdržené do 15. 9. 2022, nebo do vyprodání výrobní kapacity společnosti.

Na www.mujheluz.cz můžete průběžně sledovat vyhodnocení nároku na získání věrnostního bonusu. V sekci Můj HELUZ si po odebrání materiálu můžete vygenerovat Šekovou knížku HELUZ s dalšími benefity pro svou stavbu, tento benefit je určen pro zákazníky realizující své stavby na území České republiky.

Spousta důvodů, proč si vybrat cihly HELUZ FAMILY nebo HELUZ FAMILY 2in1

Cihly HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1 izolují samy o sobě bez nutnosti dodatečného venkovního zateplení. V domě udržují stále příjemné klima, v letních vedrech i v zimních mrazech.

Cihly HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1 splňují parametry pro získání dotace na domy s nízkou energetickou náročností. V domě postaveném z těchto cihel snížíte náklady na vytápění a na klimatizaci.

Jednovrstvé zdivo bez dodatečného zateplování propouští páry, takže se v domě nehromadí vlhkost.

Bez zateplování se počet technologických kroků na stavbě výrazně sníží, takže se současně snižuje riziko konstrukčních závad.

Cihly jsou pevný a odolný materiál s dlouhou životností. Omítnuté vydrží více než sto let.

