Před pár dny byla nedaleko Hradce Králové v průmyslové zóně – areál Plotiště zahájena výstavba nového areálu společnosti Heraeus Medevio. Ta se zabývá výrobou zdravotnických prostředků. Stavbu realizuje společnost DRFG Investment Group a právě Heraeus Medevio. Průmyslovou zónu, kde se momentálně nachází největší distribuční centrum PPL v Česku a sklad Pilsner Urquell, vloni koupila společnost DRFG. Zde Heraeus Medevio postaví nový závod.

Slavnostní zahájení stavby nového výrobního závodu společnosti Heraeus Medevio. Zleva M. Kriegel (EVP Supply Chain Management and Operations), O. Marek (ředitel závodu v Hradci Králové), D. Greco (zástupce spol. Labox), T. Warren (EVP Portfolio Management | Foto: Deník/Jiří Macek

Hradec Králové – Dokončení nové moderní stavby je plánováno na leden příštího roku. „První výrobky v novém závodě bychom měli začít vyrábět v prvním čtvrtletí příštího roku,“ říká ředitel závodu Heraeus Medevio v Hradci Králové Ondřej Marek, se kterým jsme si povídali o projektu i společnosti.

Výrobky zatím produkujete v Německu, ale i v Hradci v lokalitě Slezské Předměstí. Proč jste se rozhodli pro stavbu nového závodu?

Připravujeme se na růst stávající výroby a dále přesunutí části výroby právě z Německa do Česka. Po rozjezdu výroby v novém současné prostory v lokalitě Slezské Předměstí opustíme.

Jak velké budou investice do nové stavby?

Investice do nových budov, infrastruktury a specializovaných výrobních technologií s cílem rozšířit kapacitu bude činit 38 milionů eur.

Co všechno se tu objeví?

Vznikne zde dvoupodlažní budova, v níž na 4100 metrech čtverečních bude specializovaná výroba a 3000 metrů čtverečních bude určeno pro kanceláře a zázemí. Společnost pro případnou budoucí expanzi zakoupila i sousední pozemek o rozloze 8000 metrů čtverečních. Nový areál bude hrát klíčovou roli v pomoci zákazníkům uvést na trh specializované katetry, které jsou využívány k perifernímu přístupu do cév, intervenční kardiologii a neurovaskulární medicíně. Příležitost navrhnout a postavit místo „od základu“ umožní společnosti optimalizovat prostor pro vytvoření nejmodernějšího výrobního zařízení. Podpoří tak ostatní společnosti vyrábějící zdravotnické prostředky v rychlejším uvádění lepších produktů na trh. Do nové budovy umístíme výrobu dvou produktových řad ze svého portfolia: katetrů pro kardiologii, kardiovaskulární endoskopii či neurochirurgii, a elektrod, jejichž výroba se zčásti přesunuje do Česka ze zahraničí a zabývá se obráběním vzácných kovů pro výrobky určené k řízení srdečního rytmu.

Budete rozšiřovat počet pracovních míst?

Ano. Aktuálně ve společnosti pracuje zhruba 180 zaměstnanců. Díky investici výrazně rozšíříme počet pracovních míst v Hradci Králové v horizontu nadcházejících dvou let zhruba o dvě stě nových pracovních míst. Do budoucna by pak nárůst počtu pozic měl dosáhnout až k pěti stovkám. Případní zájemci o zaměstnaní v tomto prestižním oboru mohou napsat o informace na e-mail nabor@heraeus.com nebo zavolat na čísla 776 181 988 a 608 536 080.

Prozradíte nám prosím více o historii společnosti?

Společnost s ručením omezeným Contract Medical International byla založena v roce 2002 jako malá vývojová firma vyrábějící zdravotnické výrobky na zakázku. Postupně se rozrostla na společnost se 150 zaměstnanci. Změnil se počet zaměstnanců, ale i zaměření společnosti z vývojové firmy, na společnost poskytující komplexní služby pro medicínské aplikace. Výrobní portfolio se z počátečního zaměření na kardiovaskulární přístroje rozšířilo o zdravotnické výrobky používané v neurochirurgii, endoskopii a dalších odvětvích medicíny. V roce 2020 byla společnost Contract Medical International zakoupena společností Heraeus, a přebrala název Heraeus Medical Components, který se v roce 2022 zkrátil na Heraeus Medevio. I nadále se zabýváme primárně výrobou zdravotnických pomůcek, jako jsou katetry, implantáty, tělní zavaděče a další. Naší vizí je se stát špičkovým výrobním centrem pro výrobu komplexních katetrů. Naše výrobky naleznou uplatnění v kardiovaskulární medicíně, endoskopii, neurochirurgii, v léčbě gastrointestinálních poruch i v dalších oblastech medicíny.

Pane řediteli, na co jste pyšný, co je vaše chlouba?

Jsem rád, že můžeme být součástí společnosti, která se věnuje medicínské výrobě a celosvětově se podílí na pomoci sto milionům pacientů ročně. Velmi mě těší, že se naše společnost může dále rozvíjet, a jsem pyšný na to nejdůležitější – naše zaměstnance, kteří odvádějí každý den úžasnou práci.