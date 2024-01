Tato Písecká společnost rozšířila výrobní i skladovací prostory.

Foto: HEYCO WERK ČR s.r.o.

Nově bude dodávat díly i pro světoznámou značku Porsche.

Zdroj: HEYCO WERK ČR s.r.o.Společnost HEYCO WERK ČR s.r.o. je jednou z nejprogresivněji se rozvíjejících firem v průmyslové zóně v Písku. Je součástí mezinárodní skupiny firem se sídlem v Německu. Jedná se o rodinný podnik, který se specializuje na výrobu plastových dílů pro automobilový průmysl. Výrobky jsou určeny pro osobní automobily, pro nákladní automobily a pro autobusy.

Důležitým mezníkem pro firmu, která působí na jihu Čech již od roku 1996, byl rok 2021, kdy byly uvedeny do provozu nově vybudované výrobní a logistické haly. Společnost tímto krokem prakticky zdvojnásobila plochu závodu. A právě do těchto nových prostor jsou nyní směřovány nové projekty, které zaručí další rozvoj společnosti. Zvýšené požadavky na efektivnost výroby a na kvalitu produktů jsou typické pro oblast elektromobility, která nyní hlavním směrem v oblasti automobilového průmyslu. Firma Heyco tento trend úspěšně zachytila a dodává své produkty do řady elektromobilů.

Zdroj: HEYCO WERK ČR s.r.o.

Společnost HEYCO WERK ČR s.r.o. čeká i v roce 2023 další růst. Předpokladem pro tento růst jsou kvalitní a motivovaní zaměstnanci. Firma si zakládá na svém rodinném zázemí a na přátelské atmosféře uvnitř pracovního kolektivu. Vždyť řada spolupracovníků působí ve společnosti od jejího založení. V závodě Písek potkáte pouze kmenové zaměstnance, služby agenturních pracovníků jsou využívány jen výjimečně.

Nově vybudované prostory, nové významné projekty a posílení kolektivu o nové šikovné pracovníky vytváří podmínky pro další významný rozvoj firmy a pro spokojenost zákazníků i našich zaměstnanců.

Aktuality

Připravujeme další nové projekty - pro firmy BMW, Škoda, VW, AUDI, Opel a Daimler

Nová hala číslo 4. o celkové ploše více než 6.000 m2, která je určena jak pro výrobu, tak pro logistiku, úspěšně slouží svým účelům. Vytvořili jsme tak kapacitní předpoklady k dalšímu dynamickému rozvoji firmy

Provozujeme úspěšně novou laboratoř na měření čistoty dílů (podle norem VDA 19.1). Měření jak v této laboratoři, tak i na 3D a na dalších měřících přístrojích nabízíme i externím zákazníkům

Připravujeme se na umístění dalších projektů v závodě Písek

Návštěva starosty města Písek ve firmě HEYCO WERK ČR s. r. o.Zdroj: HEYCO WERK ČR s.r.o.