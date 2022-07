Největší rapová tour v Česku, to je Jižní Block On Tour. Druhý ročník hudebního festivalu, který vznikl v Českých Budějovicích v roce 2021.

Foto: TMR Ještěd a.s.

Původně multižánrový hudební festival se vrhl na cestu po republice. Po cestě chce oslovit fanoušky rapu a progresivní hudby. Rap není jen o drahých autech a penězích, je také o atmosféře na koncertech. A přesně to můžete očekávat na letošním Jižním Blocku. Během léta 2022 proběhne 20 velkých shows dohromady v 9 městech. Festival začne na začátku července v Českých Budějovicích. Druhou zastávkou Jižního Blocku bude právě Liberec, na centrálním parkovišti u Skiareálu Ještěd se můžete těšit hned na dva dny plné rapu. V pátek 8.7. na vás čeká několik interpretů jako třeba Smack one, Dollar Prync nebo třeba White Russian. Smack One je progresivní český MC, kterého jste mohli zaznamenat například na letošním předávání hudebních ocenění Anděl. Jeho fanouškovská základna je ohromná a napříč celou republikou, o tom svědčí třeba fakt, že si letos odnesl cenu fanoušků v rámci cen Anděl. Velký příliv fanoušků zaznamenali v posledních letech i ostatní interpreti pátečního večera jako třeba Dollar Prync. V sobotu 9.7. se můžete těšit na další várku skvělého rapu, o kterou se postarají Ca$hanova Bulhar, 58G nebo třeba ICY L. Každý z těchto interpretů se rád vrací na sever Čech, vždy tam na ně čeká kupa skvělých fanoušků, co umí podpořit už tak skvělou show. 58G byli nominováni na cenu anděl s albem 58G tape vol.2. Nejenom to je důkazem, že patří mezi špičku českého rapu. Icy L si přezdívá “sudetská legenda”, takže je jasné, že bude v Liberci jako doma. Ca$hanova Bulhar je dalším z interpretů sobotního večera. Bulhar, jak se mu také zkráceně říká, zahraje ty nejlepší tracky z jeho tvorby. Máte se rozhodně na co těšit, Archetyp 51 a Dvojlitrboyzz míří do Liberce!

To ale není všechno, co vás během jednoho červencového víkendu v Liberci čeká. Kromě velkolepých rapových show vás čeká ještě Big Graff, což by se dalo nazvat jako graffiti jam. Jižní Block On Tour spojuje mladou generaci, která má ráda rap. K rapu už od jeho počátků neodmyslitelně patří graffiti, a tak se můžete těšit na podívanou od těch nejlepších z oboru. Pomalovat zeď celého parkoviště je výzva kterou nezažil jen Liberec. Jeden z největších jamů je tady!!! Vyjádřit něco ze sebe a nebo se jen podepsat, to všechno a mnohem víc můžete vidě na více jak 150 metrové zdi, která bude vyhrazena pro malování. 500 m² ohromná plocha, kterou zaplní umělecká díla od více než 50 lokálních, přespolních, ale také zahraničních umělců. Pokud chcete vědět, o jaké umělce se jedná, sledujte facebookovou událost, kam Jižní Block pravidelně přidává aktuality, ať už o koncertech nebo graffiti jamu.

