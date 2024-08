Proč vyměnit luxusní moderní resorty za autentický zážitek v historickém zámku? Přijeďte do Chateau Herálec a najdete odpověď.

Foto: Chateau Herálec

3 důvody, proč vyměnit moderní resorty za historické zámky

Často máme mylnou představu, že pohodlí a luxus odpovídající dnešním požadavkům najdeme jen v moderních nově vystavěných hotelových resortech. Ve skutečnosti ale přicházíme o spoustu unikátních zážitků, které nám dokážou nabídnout jen hotely s příběhem. Přesně takové je ubytování v historických zámcích. Možná jste netušili, že jeden z nejlepších zámeckých hotelů najdete v České republice. Je jím Chateau Herálec ukrytý v lesích nádherné a stále ještě divoké přírody Vysočiny. Pojďme si ale říct tři důvody, proč vyměnit moderní resort za starý tajuplný zámek.

Zdroj: Chateau Herálec

1. Unikátní atmosféra

Hotelové komplexy moderního střihu se vyznačuji vytříbeným vkusem, krásným designem a všudypřítomným luxusem, ale jejich významnou nevýhodou je, že většinou postrádají jakoukoliv osobitost a příběh. Pokud se veškeré vaše dovolené odehrávají v podobných areálech, za chvíli vám dojmy splynou v jedno a vy zpětně nebudete umět odlišit jeden hotel od druhého. Přesně tohle se vám v zámeckém hotelu stát nemůže, pobyt na zámku je totiž zcela nezapomenutelným zážitkem. Každá historická budova ukrývá spletitou a dlouhou historii, tajuplný příběh stavby samotné i příběhy lidí, kteří v něm žili. Můžete popouštět uzdu své fantazie, když budete usínat v komnatách našich předků a snít o časech dávno minulých při snídani či procházce.

2. V nedokonalosti je síla

Právě překážky a nedokonalosti starých zámků mohou být při rekonstrukcích a přestavbách velkými mínusy, ale skvělí architekti je většinou dokážou proměnit právě v ty prvky, která se do budoucna stanou pro daný hotel signifikantní. Původní studené kamenné komnaty se mohou stát luxusními zámeckými pokoji, stará koňská maštal se změní v unikátní wellness a do nevyužité věže se dá umístit třeba soukromá vířivky. Krásnou se může stát křivá zeď, rozbořená zahradní kaplička i poničený zámecký dvůr. Tahle místa se vám zapíšou hluboko do paměti a v nich možná také necháte kousek sebe jako to dělali naši předci.

Zdroj: Chateau Herálec

3. Zajímavější okolí

Nové hotelové komplexy jsou často vystavěny na ne zrovna zajímavých a poutavých místech, jejich zahrady jsou nově založené a okolí nebývá příliš zajímavé. Zato zámky bývaly z pravidla postaveny na nádherných místech nebo je alespoň generace před námi obklopily nádhernými zahradami, které se při troše štěstí dochovaly do dnešních dob. Máte-li rádi procházky a objevování, okolí většiny zámeckých hotelů vám bude bližší než okolí moderních komplexů. Všechno, co přes den objevíte, můžete večer ještě zpracovat nad skleničkou dobrého vína v zámecké restauraci.

Zdroj: Chateau Herálec